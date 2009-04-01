Студия Артемия Лебедева разработает фасады для жилых небоскребов в Хорошево-Мневниках
Предполагается, что облик фасада будет изменяться в зависимости от угла зрения
Последствия бойкота Snapchat, противники офисов и «ОСь» от «Ростеха»
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Артемий Лебедев — о результатах голосования за логотип парка «Зарядье»
Дизайнер заявил, что народу нельзя давать выбор
ФАС возбудила дело против Смольного из-за ситуации с логотипом Петербурга
Рассмотрение дела назначено на 24 января
Власти Петербурга отказались расторгнуть договор о логотипе города со Студией Лебедева
До 14 декабря в УФАС возбудят административное дело
Городские урны для мусора от Студии Артемия Лебедева
Мусорные контейнеры под названием «Урнус-11» изготовлены из металлической сетки, которая фиксируется сверху и снизу стальными кольцами
Фирменный стиль Нового года в Москве
В основу стилистики новогоднего фестиваля «Лучший город зимы» легли виньетки и пиктограммы
В «ЗИЛе» открылись кафе и магазин «Студии Лебедева»
Площадки работают ежедневно с 11:00 до 20:00
В метро появились дополнительные схемы линий «Студии Лебедева»
В поездах на Сокольнической ветке появились изображения линий, оформленные «Студией Лебедева».
«Студия Лебедева» разработала фирменный стиль для новогодних праздников в Москве
Все новогодние мероприятия Москвы объединят в фестиваль «Лучший город зимы», фирменный стиль для которого разработала «Студия Артемия Лебедева».
На «Флаконе» открылся магазин «Студии Артемия Лебедева»
На территории дизайн-завода заработал магазин «Ход конём», где продают книги и сувениры «Студии Артемия Лебедева».
В саду «Эрмитаж» установят дорожный знак Студии Лебедева
В «Эрмитаже» появится арт-объект «Знак в Москве, рядом с которым все фотографируются».
«Студия Лебедева» провела ребрендинг «Галереи Москва»
Торговый центр в гостинице «Москва» получил новое название, а также фирменный стиль от «Студии Лебедева».
Стройки украсили плакатами «Студии Лебедева»
Московские стройки начали украшать информационными плакатами, на которых местным жителям объясняют, какой объект строят и зачем.
Студия Лебедева разработала дизайн-код для Москвы
Студия Лебедева разработала единую концепцию оформления фасадов в историческом центре города.
В метро начали расклеивать новую схему
Схема метро, разработанная Студией Лебедева, появится во всех вагонах в течение недели.
Студия Лебедева обучит городских дизайнеров
Британская высшая школа дизайна совместно со Студией Лебедева запускает интенсивный курс по городскому дизайну.
Студия Лебедева показала новые схемы линий метро
Студия Лебедева опубликовала фотографии с новыми схемами линий метро, которые будут вешать над выходом из вагонов.
Московское метро обрело новую схему
В народном голосовании за новую схему метро победила Студия Лебедева, а фирменный стиль парка Горького экспертиза признала оригинальным.
Студия Лебедева представила доработанную схему метро
Дизайнеры Студии Лебедева показали конкурсную схему метро с надписями латиницей, остановками экспрессов и перехватывающими парковками.
Парк Горького проверит свой новый фирменный стиль на оригинальность
Руководство парка Горького собирается обратиться к экспертам, чтобы выяснить, можно ли считать разработанный студией Лебедева фирменный стиль плагиатом.