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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Студия Артемия Лебедева разработает фасады для жилых небоскребов в Хорошево-Мневниках

Предполагается, что облик фасада будет изменяться в зависимости от угла зрения

Студия Артемия Лебедева разработает фасады для жилых небоскребов в Хорошево-Мневниках

Последствия бойкота Snapchat, противники офисов и «ОСь» от «Ростеха»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Последствия бойкота Snapchat, противники офисов и «ОСь» от «Ростеха»

Артемий Лебедев — о результатах голосования за логотип парка «Зарядье»

Дизайнер заявил, что народу нельзя давать выбор

Артемий Лебедев — о результатах голосования за логотип парка «Зарядье»

ФАС возбудила дело против Смольного из-за ситуации с логотипом Петербурга

Рассмотрение дела назначено на 24 января

ФАС возбудила дело против Смольного из-за ситуации с логотипом Петербурга

Власти Петербурга отказались расторгнуть договор о логотипе города со Студией Лебедева

До 14 декабря в УФАС возбудят административное дело

Власти Петербурга отказались расторгнуть договор о логотипе города со Студией Лебедева

Городские урны для мусора от Студии Артемия Лебедева

Мусорные контейнеры под названием «Урнус-11» изготовлены из металлической сетки, которая фиксируется сверху и снизу стальными кольцами

Городские урны для мусора от Студии Артемия Лебедева

Фирменный стиль Нового года в Москве

В основу стилистики новогоднего фестиваля «Лучший город зимы» легли виньетки и пиктограммы

Фирменный стиль Нового года в Москве

Как «Студия Лебедева» изменит вид московского метро Студия Лебедева показала, как будет выглядеть напольная навигация на 49 станциях московского метро

Как «Студия Лебедева» изменит вид московского метро

Кафе «Лебедева» в «ЗИЛе», новые «Марукамэ», шоколадный бар Max Brenner и White Rabbit Gastro Bar Продление работы pop-up ресторана Door 19, постоянная резиденция «Местной еды» и другие — The Village об интересных открытиях двух последних недель

Кафе «Лебедева» в «ЗИЛе», новые «Марукамэ», шоколадный бар Max Brenner и White Rabbit Gastro Bar

В «ЗИЛе» открылись кафе и магазин «Студии Лебедева»

Площадки работают ежедневно с 11:00 до 20:00

В «ЗИЛе» открылись кафе и магазин «Студии Лебедева»

В метро появились дополнительные схемы линий «Студии Лебедева»

В поездах на Сокольнической ветке появились изображения линий, оформленные «Студией Лебедева».

В метро появились дополнительные схемы линий «Студии Лебедева»

«Студия Лебедева» разработала фирменный стиль для новогодних праздников в Москве

Все новогодние мероприятия Москвы объединят в фестиваль «Лучший город зимы», фирменный стиль для которого разработала «Студия Артемия Лебедева».

«Студия Лебедева» разработала фирменный стиль для новогодних праздников в Москве

На «Флаконе» открылся магазин «Студии Артемия Лебедева»

На территории дизайн-завода заработал магазин «Ход конём», где продают книги и сувениры «Студии Артемия Лебедева».

На «Флаконе» открылся магазин «Студии Артемия Лебедева»

В саду «Эрмитаж» установят дорожный знак Студии Лебедева

В «Эрмитаже» появится арт-объект «Знак в Москве, рядом с которым все фотографируются».

В саду «Эрмитаж» установят дорожный знак Студии Лебедева

«Студия Лебедева» провела ребрендинг «Галереи Москва»

Торговый центр в гостинице «Москва» получил новое название, а также фирменный стиль от «Студии Лебедева».

«Студия Лебедева» провела ребрендинг «Галереи Москва»

Стройки украсили плакатами «Студии Лебедева»

Московские стройки начали украшать информационными плакатами, на которых местным жителям объясняют, какой объект строят и зачем.

Стройки украсили плакатами «Студии Лебедева»

Студия Лебедева разработала дизайн-код для Москвы

Студия Лебедева разработала единую концепцию оформления фасадов в историческом центре города.

Студия Лебедева разработала дизайн-код для Москвы

В метро начали расклеивать новую схему

Схема метро, разработанная Студией Лебедева, появится во всех вагонах в течение недели.

В метро начали расклеивать новую схему

Комментарий: Эркен Кагаров о дизайне городской среды Арт-директор Студии Лебедева и куратор летнего интенсива Британки Эркен Кагаров — о том, чему будут учить студентов, и о проблемах Москвы с навигацией и объектами городской среды.

Комментарий: Эркен Кагаров о дизайне городской среды

Студия Лебедева обучит городских дизайнеров

Британская высшая школа дизайна совместно со Студией Лебедева запускает интенсивный курс по городскому дизайну.

Студия Лебедева обучит городских дизайнеров

Студия Лебедева показала новые схемы линий метро

Студия Лебедева опубликовала фотографии с новыми схемами линий метро, которые будут вешать над выходом из вагонов.

Студия Лебедева показала новые схемы линий метро

Московское метро обрело новую схему

В народном голосовании за новую схему метро победила Студия Лебедева, а фирменный стиль парка Горького экспертиза признала оригинальным.

Московское метро обрело новую схему

Студия Лебедева представила доработанную схему метро

Дизайнеры Студии Лебедева показали конкурсную схему метро с надписями латиницей, остановками экспрессов и перехватывающими парковками.

Студия Лебедева представила доработанную схему метро

Парк Горького проверит свой новый фирменный стиль на оригинальность

Руководство парка Горького собирается обратиться к экспертам, чтобы выяснить, можно ли считать разработанный студией Лебедева фирменный стиль плагиатом.

Парк Горького проверит свой новый фирменный стиль на оригинальность

Студия Лебедева разработала фирменный стиль для Парка Горького Студия Лебедева разработала визуальный стиль для Парка Горького, где во всех словах можно найти скрытые символы.

Студия Лебедева разработала фирменный стиль для Парка Горького

Студия Артемия Лебедева
Студия Артемия Лебедева Увидеть нечто необычное в интерьере самой крупной дизайн-студии России — вполне естественное ожидание. Если для создания интерьера любого другого офиса приглашают дизайнеров, то в данном случае такой необходимости не было — здесь каждый сам себе дизайнер. Сотрудникам Студии Лебедева было выделено личное пространство, которое они могли оформить, исходя из своих личных потребностей...
Студия Артемия Лебедева

Студия Артемия Лебедева
Увидеть нечто необычное в интерьере самой крупной дизайн-студии России — вполне естественное ожидание. Если для создания интерьера любого другого офиса приглашают дизайнеров, то в данном случае такой необходимости не было — здесь каждый сам себе дизайнер. Сотрудникам Студии Лебедева было выделено личное пространство, которое они могли оформить, исходя из своих личных потребностей...