Стюардесса выиграла дело о дискриминации в «Аэрофлоте»
В «Аэрофлоте» заявили, что удовлетворены решением суда
Стюардесса выиграла дело о дискриминации в «Аэрофлоте» В «Аэрофлоте» заявили, что удовлетворены решением суда
Суд отклонил второй иск о дискриминации в «Аэрофлоте»
Стюардесса Евгения Магурина намерена обжаловать это решение
Суд отклонил второй иск о дискриминации в «Аэрофлоте» Стюардесса Евгения Магурина намерена обжаловать это решение
Суд отклонил иск пожаловавшейся на дискриминацию стюардессы «Аэрофлота» (обновлено)
Стюардесса добивалась отмены правил, регулирующих размер одежды, рост и вес бортпроводников
Суд отклонил иск пожаловавшейся на дискриминацию стюардессы «Аэрофлота» (обновлено) Стюардесса добивалась отмены правил, регулирующих размер одежды, рост и вес бортпроводников
«Аэрофлот» отверг сообщение о дискриминации стюардесс
В компании отметили, что они неукоснительно придерживаются положений законодательства
«Аэрофлот» отверг сообщение о дискриминации стюардесс В компании отметили, что они неукоснительно придерживаются положений законодательства
Стюардессы «Аэрофлота» пожаловались на дискриминацию
В компании заявили, что за границу теперь будут летать только «молодые и худые»
Стюардессы «Аэрофлота» пожаловались на дискриминацию В компании заявили, что за границу теперь будут летать только «молодые и худые»
«Я хочу продолжать летать» Стюардесса «Аэрофлота» предполагает, что подверглась трудовой дискриминации по возрасту и внешнему виду
На что живут стюардессы Бортпроводница чартерной авиакомпании рассказала, как она работает и на что тратит деньги
Есть вопрос: «Какие визы получают стюардессы?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.
Чистая работа: Стюардесса Бортпроводник Наталья Маслова рассказывает о своей форме.
В самолёты запретят проносить алкоголь из Duty Free
Авиаперевозчики и Минтранс подготовили поправки в Воздушный кодекс, которые запретят проносить на борт самолёта алкоголь, даже если он куплен в Duty Free.