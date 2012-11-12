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Люди, стоящие в проходе самолета (после посадки)
Бесит
Люди, стоящие в проходе самолета (после посадки) Не делайте так
60
Люди, стоящие в проходе самолета (после посадки)
Бесит

Люди, стоящие в проходе самолета (после посадки) Не делайте так

Новости

Стюардесса выиграла дело о дискриминации в «Аэрофлоте»

В «Аэрофлоте» заявили, что удовлетворены решением суда

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Новости

Стюардесса выиграла дело о дискриминации в «Аэрофлоте» В «Аэрофлоте» заявили, что удовлетворены решением суда

Новости

Суд отклонил второй иск о дискриминации в «Аэрофлоте»

Стюардесса Евгения Магурина намерена обжаловать это решение

0
Новости

Суд отклонил второй иск о дискриминации в «Аэрофлоте» Стюардесса Евгения Магурина намерена обжаловать это решение

Ситуация

Суд отклонил иск пожаловавшейся на дискриминацию стюардессы «Аэрофлота» (обновлено)

Стюардесса добивалась отмены правил, регулирующих размер одежды, рост и вес бортпроводников

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Ситуация

Суд отклонил иск пожаловавшейся на дискриминацию стюардессы «Аэрофлота» (обновлено) Стюардесса добивалась отмены правил, регулирующих размер одежды, рост и вес бортпроводников

Ситуация

«Аэрофлот» отверг сообщение о дискриминации стюардесс

В компании отметили, что они неукоснительно придерживаются положений законодательства

0
Ситуация

«Аэрофлот» отверг сообщение о дискриминации стюардесс В компании отметили, что они неукоснительно придерживаются положений законодательства

Ситуация

Стюардессы «Аэрофлота» пожаловались на дискриминацию

В компании заявили, что за границу теперь будут летать только «молодые и худые»

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Ситуация

Стюардессы «Аэрофлота» пожаловались на дискриминацию В компании заявили, что за границу теперь будут летать только «молодые и худые»

«Я хочу продолжать летать»
Работа
«Я хочу продолжать летать»Стюардесса «Аэрофлота» предполагает, что подверглась трудовой дискриминации по возрасту и внешнему виду
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«Я хочу продолжать летать»
Работа

«Я хочу продолжать летать» Стюардесса «Аэрофлота» предполагает, что подверглась трудовой дискриминации по возрасту и внешнему виду

На что живут стюардессы
Личный счёт
На что живут стюардессыБортпроводница чартерной авиакомпании рассказала, как она работает и на что тратит деньги
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На что живут стюардессы
Личный счёт

На что живут стюардессы Бортпроводница чартерной авиакомпании рассказала, как она работает и на что тратит деньги

Есть вопрос: «Какие визы получают стюардессы?»
Есть вопрос
Есть вопрос: «Какие визы получают стюардессы?»Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.
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Есть вопрос: «Какие визы получают стюардессы?»
Есть вопрос

Есть вопрос: «Какие визы получают стюардессы?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.

Чистая работа
Чистая работа: СтюардессаБортпроводник Наталья Маслова рассказывает о своей форме.
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Чистая работа

Чистая работа: Стюардесса Бортпроводник Наталья Маслова рассказывает о своей форме.

Транспорт

В самолёты запретят проносить алкоголь из Duty Free

Авиаперевозчики и Минтранс подготовили поправки в Воздушный кодекс, которые запретят проносить на борт самолёта алкоголь, даже если он куплен в Duty Free.

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Транспорт

В самолёты запретят проносить алкоголь из Duty Free Авиаперевозчики и Минтранс подготовили поправки в Воздушный кодекс, которые запретят проносить на борт самолёта алкоголь, даже если он куплен в Duty Free.