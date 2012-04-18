ПРИЁМ НА РАБОТУ

Стать бортпроводником довольно просто. Чтобы попасть на обучение, достаточно пройти собеседование и медкомиссию. Месячный теоретический курс, 30 часов полётов в качестве стажёра — и всё. Мало кто не проходит стажировку: компании невыгодно увольнять таких сотрудников из-за затрат на обучение и форму. Могут только настоять на дополнительной стажировке. Для бортпроводников важны знание английского и определённые внешние параметры. Но представление о том, что стюардесса должна быть моделью, — миф. Учитываются только рост и вес. Рост — чтобы можно было достать багаж для низкорослых пассажиров (девочек или бабушек). А вес — чтобы не перегружать самолёт. Большинство приходят в профессию ради денег и возможности побывать за границей. Романтиков сейчас почти нет. Часто устраиваются по знакомству, но это не дает никаких привилегий. Работа ведь, на самом деле, сложная. Нужно постоянно улыбаться. Личные неприятности приходится оставлять на земле — в небе бортпроводник всегда должен быть весел. Это трудно.

ОСОБЫЕ НАВЫКИ

Во время подготовки нас учат многому — от конструкции самолёта до принятия родов. Есть специальный зал, где моделируют ситуации и тренируют. Обязательно нужно уметь плавать. Но с парашютами мы не прыгаем. Их даже на борту нет. Учат, как обращаться с неадекватными пассажирами. Например, если человек буйный, мы должны сначала попросить его успокоиться. Потом — дать письменное предупреждение. А если и это не сработает — можем связать пломбой, это такая рейка на тележке, внешне непохожая на средство защиты. Как бить — тоже учат: ребром ладони по подбородку. Но подходить при этом надо сзади, чтоб противник не смог укусить. Правда, это всё крайне редко используется. В конце концов, дать пассажиру по морде всегда можно и на земле — так нам говорят.

ГЕНДЕРНЫЙ ВОПРОС

Стюардесс всегда было больше, чем стюардов. Но девочек иногда не берут на рейс. Например, если везут депортированных. Или весь самолёт занят футбольной командой. То есть, если на борту одни мужчины, девочек брать в команду не хотят. Я знаю, что в Европе бортпроводниками работают в основном геи. Это как дополнительное преимущество в резюме. У нас эта тенденция только начинает зарождаться. Сейчас геи среди персонала тоже есть, но их немного.

ВНЕШНИЙ ВИД

Летом нас заставили носить белые туфли на 10-сантиметровом каблуке. Это неудобно, но таковы требования. Прическа, ногти — всё должно быть в порядке. Был случай: стюардесса пришла на рейс с накладными ногтями. Посмотрели на брифинге, выглядят нормально — пропустили. А когда мы собирали еду, чтобы пассажирам выдавать, один ноготь отклеился и отлетел прямо в касалетку (Контейнер для горячих блюд. — Прим. ред.). Она даже не поняла, что произошло. Хорошо, что мы вовремя заметили, иначе был бы скандал. Перед полётом, на брифинге, нас всегда осматривают: костюм должен быть чистым, макияж — соответствующим. Иногда снимают с рейса. Так, одна стюардесса на брифинге сняла пальто — и только тогда заметила, что забыла надеть юбку.

БОНУСЫ

Есть такое понятие — сервисный билет, он дает нам право за все перелёты в качестве пассажиров платить 10 % от стоимости. И раз в год — бесплатный перелёт в любую точку мира. Подработать на рейсе тоже можно. Официально — это продавать товары из Duty Free: цены те же, что и в аэропортах, но бортпроводник получает процент. Другой способ заработать в небе — брать деньги за дополнительные услуги. Например, пересадить пассажира из экономкласса в бизнес. Или продать ему спиртное. Или разрешить покурить на кухне. Цены здесь, конечно, не фиксированные, кто сколько предложит. Иногда чаевые дают, просто за перелёт. Однажды женщина попросила в бизнес-класс не заходить, просто задвинуть шторку и не тревожить. Потом раздала всему персоналу по 100 долларов.

О СТРАХАХ

Летать не страшно. Риск небольшой, нам показывают статистику. За год разбивается до тысячи человек во всём мире. За день в автомобильных авариях — куда больше. Конечно, страшно попасть в какие-то непредвиденные ситуации в полёте. Например, если пассажиру плохо. С нами нет медика на борту, и мы всё на себя должны брать. Например, если у человека приступ начался, мы должны его откачивать до самой посадки, даже если он уже не дышит.

О СЕКСЕ

Бывает, закрываются в туалете, но не часто. Как-то две девушки зашли и задержались надолго. Но тут всё от симпатии зависит. Если мне пара нравится, я не буду мешать: пусть делают что хотят. А вот если не нравится, и выгнать можем. У нас же ключ есть, чтобы открыть туалет. Но в целом ничего экстремального в этом нет.

НЕГЛАСНЫЕ ПРАВИЛА

У стюардесс есть такая поговорка: «Выходя с аэродрома, захвати что-то для дома». Например, можно положить в сумочку Jack Daniel's. Потом это всё равно спишется как выпивка для бизнес-класса. Но если попасть с этим на проверку, могут и уволить. Так что это рискованно. Насчет суеверий — каждый верит в своё. Одни носят что-то с собой, другие молятся перед каждым полётом. Самое распространенное — нельзя шить до и во время рейса. Так что, если у пассажира что-то порвется в небе, у нас и иголки нет, чтобы зашить. Из того, что не разглашается: всегда есть кодовое слово, известное только экипажу. Его придумывают, чтобы в случае террористического акта или аварии оповестить капитана. Но оно каждый раз новое. Мы узнаем его прямо перед рейсом.

ОБ УБОРКЕ

Когда авиация в нашей стране только развивалась, бортпроводниками были исключительно девушки. И они выполняли много грязной работы: таскали вёдра с керосином, чистили обувь пассажирам. Сейчас такого нет. Есть компании, которые заставляют своих бортпроводников убирать салон после полёта, но не все. Я лично не должна убирать, это делают уборщики. Как-то пассажир высыпал свой салат на соседнее кресло и говорит: «Убирай». Видимо, ему очень хотелось посмотреть, как я буду это делать. Но, увы, он так и провёл весь полёт в компании своего салата.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Европейцы от русских очень отличаются. Они всегда вежливы, всегда благодарят. А на внутренних рейсах максимум двое из пятидесяти скажут «спасибо». И это обидно. У нас считают, что бортпроводник — это прислуга. Но это не так. Наша главная задача — обеспечить безопасность, нас учат именно этому. А люди привыкли на поездах ездить и ассоциируют нас с проводницами. Например, на рейсе в Шарм-эль-Шейх одна пассажирка села и, как только мы взлетели, десяток яиц вареных достала. Непонятно, где она их держала там. Или вставать все начинают до посадки. Мы летим ещё, а они встают и в проходе стоят с вещами. Но быстрее ведь дверь не откроется!

FAQ

Пассажиры не всегда понимают, что все требования созданы для их же безопасности. Например, я прошу пассажира придвинуть кресло, а он спрашивает: «Зачем?» Я же не могу ему сказать, что, если он этого не сделает, при резкой посадке девочка сзади расшибет себе нос. Нам нельзя нагнетать. Хотя, если говорить прямо, наверное, и спрашивать перестанут. Вообще, вопросы иногда очень глупые. Например, спрашивают, где курилка. Или где женский туалет. Но самый распространенный вопрос: «А мы не разобьёмся?» Конечно, начинаю успокаивать, но ведь никто никогда не знает наверняка.