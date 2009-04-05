На Большой Садовой открылся тапас-бар «Винный базар»
Меню заведения будет обновляться раз в несколько месяцев
Pinch! на улице Белинского (Петербург) Логичный этап развития важной барной улицы: оживленное винное место с тапасами и пинчос
Pinch! на улице Белинского (Петербург) Логичный этап развития важной барной улицы: оживленное винное место с тапасами и пинчос
Александр Раппопорт открывает новый ресторан
«Гастро Pub Lo Picasso» заработает на месте закрывшегося в начале января ресторана Jerome & Patrice
Новое меню нового бренд-шефа в «Стрелке»
Бренд-шефом ресторана «Стрелка» стал Режис Тригель (шеф в «Brasserie Мост»).
12 блюд за 30 минут Весь год шефы московских и петербургских ресторанов рассказывали The Village, как готовить их фирменные блюда. В итоговой подборке — 12 блюд, которые можно приготовить за полчаса.
12 блюд за 30 минут Весь год шефы московских и петербургских ресторанов рассказывали The Village, как готовить их фирменные блюда. В итоговой подборке — 12 блюд, которые можно приготовить за полчаса.
Рецепты шефов: Испанские тапас Бренд-шеф петербургской сети баров «БарСлона» Артур Гошев рассказал, как приготовить традиционные испанские закуски: пататас бравас, тортилью, пинчо с хамоном и пармезаном и ещё две.