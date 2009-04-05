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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На Большой Садовой открылся тапас-бар «Винный базар»

Меню заведения будет обновляться раз в несколько месяцев

На Большой Садовой открылся тапас-бар «Винный базар»

Pinch! на улице Белинского (Петербург)
Pinch! на улице Белинского (Петербург) Логичный этап развития важной барной улицы: оживленное винное место с тапасами и пинчос
Pinch! на улице Белинского (Петербург)

Pinch! на улице Белинского (Петербург)
Логичный этап развития важной барной улицы: оживленное винное место с тапасами и пинчос

Александр Раппопорт открывает новый ресторан

«Гастро Pub Lo Picasso» заработает на месте закрывшегося в начале января ресторана Jerome & Patrice

Александр Раппопорт открывает новый ресторан

Новое меню нового бренд-шефа в «Стрелке»

Бренд-шефом ресторана «Стрелка» стал Режис Тригель (шеф в «Brasserie Мост»).

Новое меню нового бренд-шефа в «Стрелке»

12 блюд за 30 минут
12 блюд за 30 минут Весь год шефы московских и петербургских ресторанов рассказывали The Village, как готовить их фирменные блюда. В итоговой подборке — 12 блюд, которые можно приготовить за полчаса.
12 блюд за 30 минут

12 блюд за 30 минут
Весь год шефы московских и петербургских ресторанов рассказывали The Village, как готовить их фирменные блюда. В итоговой подборке — 12 блюд, которые можно приготовить за полчаса.

Рецепты шефов: Испанские тапас
Рецепты шефов: Испанские тапас Бренд-шеф петербургской сети баров «БарСлона» Артур Гошев рассказал, как приготовить традиционные испанские закуски: пататас бравас, тортилью, пинчо с хамоном и пармезаном и ещё две.
Рецепты шефов: Испанские тапас

Рецепты шефов: Испанские тапас
Бренд-шеф петербургской сети баров «БарСлона» Артур Гошев рассказал, как приготовить традиционные испанские закуски: пататас бравас, тортилью, пинчо с хамоном и пармезаном и ещё две.

Не запутайся в восьми ногах! очень простой и одновременно очень необычный рецепт. 

Не запутайся в восьми ногах!