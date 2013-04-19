Шелковые платки и балаклавы с тату-принтами к выставке в Пушкинском музее
Ограниченную коллекцию выпустили специально к выставке-исследованию
Шелковые платки и балаклавы с тату-принтами к выставке в Пушкинском музее Ограниченную коллекцию выпустили специально к выставке-исследованию
Татуированные москвичи на выставке о тату в Пушкинском музее Водитель, металлисты и студент военного училища
Пушкинский музей объявил выставочную программу на 2020 год
В Москву приедет мастер видеоинсталляций Билл Виола
Пушкинский музей объявил выставочную программу на 2020 год В Москву приедет мастер видеоинсталляций Билл Виола
В Москве пройдет тату-фестиваль с мастер-классами и лекциями
На конвенцию приедут мастера тату со всего мира
В Москве пройдет тату-фестиваль с мастер-классами и лекциями На конвенцию приедут мастера тату со всего мира
Кому принадлежат права на ваши татуировки? И что грозит, если ваша тату засветилась в рекламе
Ребрендинг в «Кофе Хаузе», памятник патриарху Кириллу и тату по эскизам Навального
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Ребрендинг в «Кофе Хаузе», памятник патриарху Кириллу и тату по эскизам Навального Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Обновленный боксерский клуб Rocky Road Gym вновь заработает на Кутузовском проспекте
На открытии клуба представят серию работ, созданных тату-художником Германом Девять
Обновленный боксерский клуб Rocky Road Gym вновь заработает на Кутузовском проспекте На открытии клуба представят серию работ, созданных тату-художником Германом Девять
На веранде ресторана «Летний сад» пройдет Concept Market
На маркете презентуют новые бренды одежды для детей и взрослых
На веранде ресторана «Летний сад» пройдет Concept Market На маркете презентуют новые бренды одежды для детей и взрослых
В «Сокольниках» пройдет Международная тату-конвенция
Посетители смогут сделать себе татуировку прямо на мероприятии
В «Сокольниках» пройдет Международная тату-конвенция Посетители смогут сделать себе татуировку прямо на мероприятии
В Москве пройдёт «Международная тату-конвенция»
В съезде примут участие ведущие российские и зарубежные тату-мастера, а также представители тату-индустрии и смежных субкультур