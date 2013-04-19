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Новости

Шелковые платки и балаклавы с тату-принтами к выставке в Пушкинском музее

Ограниченную коллекцию выпустили специально к выставке-исследованию

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Новости

Шелковые платки и балаклавы с тату-принтами к выставке в Пушкинском музее Ограниченную коллекцию выпустили специально к выставке-исследованию

Татуированные москвичи на выставке о тату в Пушкинском музее
Люди в городе
Татуированные москвичи на выставке о тату в Пушкинском музееВодитель, металлисты и студент военного училища
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Татуированные москвичи на выставке о тату в Пушкинском музее
Люди в городе

Татуированные москвичи на выставке о тату в Пушкинском музее Водитель, металлисты и студент военного училища

Новости

Пушкинский музей объявил выставочную программу на 2020 год

В Москву приедет мастер видеоинсталляций Билл Виола

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Новости

Пушкинский музей объявил выставочную программу на 2020 год В Москву приедет мастер видеоинсталляций Билл Виола

Новости

В Москве пройдет тату-фестиваль с мастер-классами и лекциями

На конвенцию приедут мастера тату со всего мира

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Новости

В Москве пройдет тату-фестиваль с мастер-классами и лекциями На конвенцию приедут мастера тату со всего мира

Кому принадлежат права на ваши татуировки?
Есть вопрос
Кому принадлежат права на ваши татуировки?И что грозит, если ваша тату засветилась в рекламе
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Кому принадлежат права на ваши татуировки?
Есть вопрос

Кому принадлежат права на ваши татуировки? И что грозит, если ваша тату засветилась в рекламе

Новости

Ребрендинг в «Кофе Хаузе», памятник патриарху Кириллу и тату по эскизам Навального

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

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Новости

Ребрендинг в «Кофе Хаузе», памятник патриарху Кириллу и тату по эскизам Навального Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Новости

Обновленный боксерский клуб Rocky Road Gym вновь заработает на Кутузовском проспекте

На открытии клуба представят серию работ, созданных тату-художником Германом Девять

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Обновленный боксерский клуб Rocky Road Gym вновь заработает на Кутузовском проспекте На открытии клуба представят серию работ, созданных тату-художником Германом Девять

Новости

На веранде ресторана «Летний сад» пройдет Concept Market

На маркете презентуют новые бренды одежды для детей и взрослых

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Новости

На веранде ресторана «Летний сад» пройдет Concept Market На маркете презентуют новые бренды одежды для детей и взрослых

Новости

В «Сокольниках» пройдет Международная тату-конвенция

Посетители смогут сделать себе татуировку прямо на мероприятии

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Новости

В «Сокольниках» пройдет Международная тату-конвенция Посетители смогут сделать себе татуировку прямо на мероприятии

Weekend

В Москве пройдёт «Международная тату-конвенция»

В съезде примут участие ведущие российские и зарубежные тату-мастера, а также представители тату-индустрии и смежных субкультур

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Weekend

В Москве пройдёт «Международная тату-конвенция» В съезде примут участие ведущие российские и зарубежные тату-мастера, а также представители тату-индустрии и смежных субкультур

Выходные в городе: 19-21 апреля
Эфир
Выходные в городе: 19-21 апреляВсё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, ярмарки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.
1
Выходные в городе: 19-21 апреля
Эфир

Выходные в городе: 19-21 апреля Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, ярмарки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.