«Пикет — не митинг»: Уполномоченный по правам человека прокомментировала дело Ильи Азара
Полиция об этом, видимо, не знает
В МВД пообещали не наказывать нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия
Если у них «крайняя необходимость»
В МВД и Госдуме отрицают всплеск домашнего насилия. Данные о росте жалоб «порочат институт семьи»
По сведениям министерства, число случаев насилия в семье даже сократилось на 9 %
Власти признали всплеск домашнего насилия на карантине
За неполный месяц число сообщений о насилии в семье увеличилось больше чем в два раза
Ввести в школах должность аналитика профилей в соцсетях
Чтобы выявлять подростков, склонных к депрессии или агрессии
Сколько жалоб на нарушения прав человека подали россияне в 2017 году
И сколько граждан приняли участие в протестных акциях
Запретить школьникам участвовать в протестах
Предложение уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова озвучила президенту
Ставить в паспорте отметку о голосовании
Штамп должен помочь ликвидировать карусели на выборах
Омбудсмен Москалькова заявила об ущемлении женщин в праве служить солдатами
Она отметила, что сейчас ситуация лучше, чем несколько лет назад
Запретить увольнение принятых на работу выпускников вузов
С этой инициативой выступила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова
Москалькова предложила обязать суды освобождать тяжелобольных осужденных
Для освобождения должен быть документ, подтверждающий болезнь
Уполномоченный по правам человека заявила о необоснованных взысканиях после митинга в Москве
При этом не было выявлено ни одного случая причинения телесных повреждений задержанным
Омбудсмен Москалькова проведет проверку после антикоррупционных митингов в Москве
Проверка начата «в связи с поступившим обращением исполнительного директора движения „За права человека“ Льва Пономарева»
Реформировать систему СИЗО в России
В изоляторах не хватает помещений для арестованных и их адвокатов, а также самих сотрудников
Вынести закон о российской нации на референдум
С предложением выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России — о запрете бэби-боксов
По словам Москальковой, «ничего нельзя исключать, что спасло бы жизнь маленькому человеку»
Омбудсмен Москалькова — о необходимости перевести Дадина в другую колонию
По ее мнению, к человеку, сделавшему столь резонансные заявления, всегда будет неоднозначное отношение
Дадин объяснил отсутствие следов побоев на теле (обновлено)
По словам активиста, следов нет, так как его били в одежде
Уполномоченный по правам человека — об акции матерей Беслана
Татьяна Москалькова осудила как действия участников акции протеста, так и полиции
В России назначили нового уполномоченного по правам человека
Должность досталась генерал-майору МВД Татьяне Москальковой