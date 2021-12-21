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МЫ В СОЦСЕТЯХ

обновлено21 декабря 2021

Суд оставил Сергея Зуева в СИЗО, несмотря на слова Путина и Москальковой

«Пикет — не митинг»: Уполномоченный по правам человека прокомментировала дело Ильи Азара

Полиция об этом, видимо, не знает

«Пикет — не митинг»: Уполномоченный по правам человека прокомментировала дело Ильи Азара

В МВД пообещали не наказывать нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия

Если у них «крайняя необходимость»

В МВД пообещали не наказывать нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия

В МВД и Госдуме отрицают всплеск домашнего насилия. Данные о росте жалоб «порочат институт семьи»

По сведениям министерства, число случаев насилия в семье даже сократилось на 9 %

В МВД и Госдуме отрицают всплеск домашнего насилия. Данные о росте жалоб «порочат институт семьи»

Власти признали всплеск домашнего насилия на карантине

За неполный месяц число сообщений о насилии в семье увеличилось больше чем в два раза

Власти признали всплеск домашнего насилия на карантине

Ввести в школах должность аналитика профилей в соцсетях

Чтобы выявлять подростков, склонных к депрессии или агрессии

Ввести в школах должность аналитика профилей в соцсетях

Сколько жалоб на нарушения прав человека подали россияне в 2017 году

И сколько граждан приняли участие в протестных акциях

Сколько жалоб на нарушения прав человека подали россияне в 2017 году

Запретить школьникам участвовать в протестах

Предложение уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова озвучила президенту

Запретить школьникам участвовать в протестах

Ставить в паспорте отметку о голосовании

Штамп должен помочь ликвидировать карусели на выборах

Ставить в паспорте отметку о голосовании

Омбудсмен Москалькова заявила об ущемлении женщин в праве служить солдатами

Она отметила, что сейчас ситуация лучше, чем несколько лет назад

Омбудсмен Москалькова заявила об ущемлении женщин в праве служить солдатами

Запретить увольнение принятых на работу выпускников вузов

С этой инициативой выступила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова

Запретить увольнение принятых на работу выпускников вузов

Москалькова предложила обязать суды освобождать тяжелобольных осужденных

Для освобождения должен быть документ, подтверждающий болезнь

Москалькова предложила обязать суды освобождать тяжелобольных осужденных

Уполномоченный по правам человека заявила о необоснованных взысканиях после митинга в Москве

При этом не было выявлено ни одного случая причинения телесных повреждений задержанным

Уполномоченный по правам человека заявила о необоснованных взысканиях после митинга в Москве

Омбудсмен Москалькова проведет проверку после антикоррупционных митингов в Москве

Проверка начата «в связи с поступившим обращением исполнительного директора движения „За права человека“ Льва Пономарева»

Омбудсмен Москалькова проведет проверку после антикоррупционных митингов в Москве

Реформировать систему СИЗО в России

В изоляторах не хватает помещений для арестованных и их адвокатов, а также самих сотрудников

Реформировать систему СИЗО в России

Вынести закон о российской нации на референдум

С предложением выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Вынести закон о российской нации на референдум

Уполномоченный по правам человека в России — о запрете бэби-боксов

По словам Москальковой, «ничего нельзя исключать, что спасло бы жизнь маленькому человеку»

Уполномоченный по правам человека в России — о запрете бэби-боксов

Омбудсмен Москалькова — о необходимости перевести Дадина в другую колонию

По ее мнению, к человеку, сделавшему столь резонансные заявления, всегда будет неоднозначное отношение

Омбудсмен Москалькова — о необходимости перевести Дадина в другую колонию

Дадин объяснил отсутствие следов побоев на теле (обновлено)

По словам активиста, следов нет, так как его били в одежде

Дадин объяснил отсутствие следов побоев на теле (обновлено)

Уполномоченный по правам человека — об акции матерей Беслана

Татьяна Москалькова осудила как действия участников акции протеста, так и полиции

Уполномоченный по правам человека — об акции матерей Беслана

В России назначили нового уполномоченного по правам человека

Должность досталась генерал-майору МВД Татьяне Москальковой

В России назначили нового уполномоченного по правам человека