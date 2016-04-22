«Пикет — не митинг»: Уполномоченный по правам человека прокомментировала дело Ильи Азара
Полиция об этом, видимо, не знает
«Пикет — не митинг»: Уполномоченный по правам человека прокомментировала дело Ильи Азара Полиция об этом, видимо, не знает
В МВД пообещали не наказывать нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия
Если у них «крайняя необходимость»
В МВД пообещали не наказывать нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия Если у них «крайняя необходимость»
В МВД и Госдуме отрицают всплеск домашнего насилия. Данные о росте жалоб «порочат институт семьи»
По сведениям министерства, число случаев насилия в семье даже сократилось на 9 %
В МВД и Госдуме отрицают всплеск домашнего насилия. Данные о росте жалоб «порочат институт семьи» По сведениям министерства, число случаев насилия в семье даже сократилось на 9 %
Власти признали всплеск домашнего насилия на карантине
За неполный месяц число сообщений о насилии в семье увеличилось больше чем в два раза
Власти признали всплеск домашнего насилия на карантине За неполный месяц число сообщений о насилии в семье увеличилось больше чем в два раза
Ввести в школах должность аналитика профилей в соцсетях
Чтобы выявлять подростков, склонных к депрессии или агрессии
Ввести в школах должность аналитика профилей в соцсетях Чтобы выявлять подростков, склонных к депрессии или агрессии
Сколько жалоб на нарушения прав человека подали россияне в 2017 году
И сколько граждан приняли участие в протестных акциях
Сколько жалоб на нарушения прав человека подали россияне в 2017 году И сколько граждан приняли участие в протестных акциях
Запретить школьникам участвовать в протестах
Предложение уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова озвучила президенту
Запретить школьникам участвовать в протестах Предложение уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова озвучила президенту
Ставить в паспорте отметку о голосовании
Штамп должен помочь ликвидировать карусели на выборах
Ставить в паспорте отметку о голосовании Штамп должен помочь ликвидировать карусели на выборах
Омбудсмен Москалькова заявила об ущемлении женщин в праве служить солдатами
Она отметила, что сейчас ситуация лучше, чем несколько лет назад
Омбудсмен Москалькова заявила об ущемлении женщин в праве служить солдатами Она отметила, что сейчас ситуация лучше, чем несколько лет назад
Запретить увольнение принятых на работу выпускников вузов
С этой инициативой выступила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова
Запретить увольнение принятых на работу выпускников вузов С этой инициативой выступила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова
Москалькова предложила обязать суды освобождать тяжелобольных осужденных
Для освобождения должен быть документ, подтверждающий болезнь
Москалькова предложила обязать суды освобождать тяжелобольных осужденных Для освобождения должен быть документ, подтверждающий болезнь
Уполномоченный по правам человека заявила о необоснованных взысканиях после митинга в Москве
При этом не было выявлено ни одного случая причинения телесных повреждений задержанным
Уполномоченный по правам человека заявила о необоснованных взысканиях после митинга в Москве При этом не было выявлено ни одного случая причинения телесных повреждений задержанным
Омбудсмен Москалькова проведет проверку после антикоррупционных митингов в Москве
Проверка начата «в связи с поступившим обращением исполнительного директора движения „За права человека“ Льва Пономарева»
Омбудсмен Москалькова проведет проверку после антикоррупционных митингов в Москве Проверка начата «в связи с поступившим обращением исполнительного директора движения „За права человека“ Льва Пономарева»
Реформировать систему СИЗО в России
В изоляторах не хватает помещений для арестованных и их адвокатов, а также самих сотрудников
Реформировать систему СИЗО в России В изоляторах не хватает помещений для арестованных и их адвокатов, а также самих сотрудников
Вынести закон о российской нации на референдум
С предложением выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Вынести закон о российской нации на референдум С предложением выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России — о запрете бэби-боксов
По словам Москальковой, «ничего нельзя исключать, что спасло бы жизнь маленькому человеку»
Уполномоченный по правам человека в России — о запрете бэби-боксов По словам Москальковой, «ничего нельзя исключать, что спасло бы жизнь маленькому человеку»
Омбудсмен Москалькова — о необходимости перевести Дадина в другую колонию
По ее мнению, к человеку, сделавшему столь резонансные заявления, всегда будет неоднозначное отношение
Омбудсмен Москалькова — о необходимости перевести Дадина в другую колонию По ее мнению, к человеку, сделавшему столь резонансные заявления, всегда будет неоднозначное отношение
Дадин объяснил отсутствие следов побоев на теле (обновлено)
По словам активиста, следов нет, так как его били в одежде
Дадин объяснил отсутствие следов побоев на теле (обновлено) По словам активиста, следов нет, так как его били в одежде
Уполномоченный по правам человека — об акции матерей Беслана
Татьяна Москалькова осудила как действия участников акции протеста, так и полиции