Travel-фотоблоги, которые вы полюбите - I Кодекс Трипхантера предписывает в путешествиях не идти на компромиссы с массовкой, толпой, программой, а фильтровать маршруты в порядке очевидной неважности, сливаться с аборигенами, есть в правильных местах и безгранично доверять своему чутью и интуиции. Но почувствовать ритмы городов можно всегда – лишь изнутри, исследуя уголки и переулки; слышать дыхание пустынь, дюн, заливов...