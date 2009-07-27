Самые дорогие для экспатов города мира
Москва по-прежнему остается наиболее затратным для иностранцев городом Восточной Европы
Самые дорогие для экспатов города мира Москва по-прежнему остается наиболее затратным для иностранцев городом Восточной Европы
Супергеройские талисманы Олимпиады-2020 в Токио Символы летних Игр выбирали школьники
Насколько отличаются цены в разных странах мира The Village узнал о стоимости жизни почти на всех континентах
Насколько отличаются цены в разных странах мира The Village узнал о стоимости жизни почти на всех континентах
Катя Шилоносова — о Центральном доме архитектора и любимых городахИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге
Катя Шилоносова — о Центральном доме архитектора и любимых городах Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве и Петербурге
Прогулочные маршруты в 13 городах Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира
Прогулочные маршруты в 13 городах Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира
Как выглядят самые эффектные особняки 2014 года The Village рассказывает о самых интересных частных домах, появившихся в минувшем году
Как выглядят самые эффектные особняки 2014 года The Village рассказывает о самых интересных частных домах, появившихся в минувшем году
Фильм «Хлеб счастья»: Оставить работу в Токио ради пекарни на озере The Village продолжает рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В новом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о фильме «Хлеб счастья» Юкико Мисимы
Фильм «Хлеб счастья»: Оставить работу в Токио ради пекарни на озере The Village продолжает рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В новом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о фильме «Хлеб счастья» Юкико Мисимы
Почему японцы продают дома как коробки для хранения вещей The Village узнал, как японская сеть магазинов MUJI построили трёхэтажный дом на тридцати квадратных метрах
Почему японцы продают дома как коробки для хранения вещей The Village узнал, как японская сеть магазинов MUJI построили трёхэтажный дом на тридцати квадратных метрах
Когда просыпаются и ложатся спать города The Village узнал, как в разных странах связаны между собой время подъёма и сна, восхода и захода солнца, а также часы работы местных заведений
Когда просыпаются и ложатся спать города The Village узнал, как в разных странах связаны между собой время подъёма и сна, восхода и захода солнца, а также часы работы местных заведений
Что едят жители Нью-Йорка, Стамбула, Токио и Мадрида на улице Шиш-кёфте в лепёшке с овощами и пряностями, конверты со свежими креветками и мороженое из мякоти фруктов, льда и сгущёнки — The Village узнал, какую уличную еду выбирают жители разных стран.
Что едят жители Нью-Йорка, Стамбула, Токио и Мадрида на улице Шиш-кёфте в лепёшке с овощами и пряностями, конверты со свежими креветками и мороженое из мякоти фруктов, льда и сгущёнки — The Village узнал, какую уличную еду выбирают жители разных стран.
Прямая речь: Дизайнер Йони Алтер о городских силуэтах Дизайнер Йони Альтер из Лондона создал серию плакатов Shapes of Cities с главными архитектурными объектами 32 городов мира —The Village поговорил с ним об архитектуре и форме зданий.
Прямая речь: Дизайнер Йони Алтер о городских силуэтах Дизайнер Йони Альтер из Лондона создал серию плакатов Shapes of Cities с главными архитектурными объектами 32 городов мира —The Village поговорил с ним об архитектуре и форме зданий.
Лондонцы собрали 100 000 фунтов стерлингов на кафе с кошками
Горожане готовы платить за то, чтобы погладить кошку
Лондонцы собрали 100 000 фунтов стерлингов на кафе с кошками Горожане готовы платить за то, чтобы погладить кошку
Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира The Village решил разобраться, как организована уличная торговля в мире и что предпринимают власти в связи с обилием стихийных рынков и торговых точек
Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира The Village решил разобраться, как организована уличная торговля в мире и что предпринимают власти в связи с обилием стихийных рынков и торговых точек
Токио: 7 бесплатных развлечений Идея посетить Токио обычно не озаряет бюджетных путешественников из-за его печальной репутации самого дорогого города в мире. Как правило, денег едва хватает на перелет, проживание и питание. Для развлечений и осмотра достопримечательностей приходится затягивать пояс потуже, а изучать город в подобном состоянии, согласитесь, как-то не комфортно. К счастью, в скандально дорогой столице...
Токио: 7 бесплатных развлечений Идея посетить Токио обычно не озаряет бюджетных путешественников из-за его печальной репутации самого дорогого города в мире. Как правило, денег едва хватает на перелет, проживание и питание. Для развлечений и осмотра достопримечательностей приходится затягивать пояс потуже, а изучать город в подобном состоянии, согласитесь, как-то не комфортно. К счастью, в скандально дорогой столице...
Travel-фотоблоги, которые вы полюбите - II Продолжаем рассказ о путешествиях, фотографиях и тех, кто знает толк и в том, и в другом: travel-фотоблоги, часть вторая!.
Travel-фотоблоги, которые вы полюбите - II Продолжаем рассказ о путешествиях, фотографиях и тех, кто знает толк и в том, и в другом: travel-фотоблоги, часть вторая!.
Travel-фотоблоги, которые вы полюбите - I Кодекс Трипхантера предписывает в путешествиях не идти на компромиссы с массовкой, толпой, программой, а фильтровать маршруты в порядке очевидной неважности, сливаться с аборигенами, есть в правильных местах и безгранично доверять своему чутью и интуиции. Но почувствовать ритмы городов можно всегда – лишь изнутри, исследуя уголки и переулки; слышать дыхание пустынь, дюн, заливов...
Travel-фотоблоги, которые вы полюбите - I Кодекс Трипхантера предписывает в путешествиях не идти на компромиссы с массовкой, толпой, программой, а фильтровать маршруты в порядке очевидной неважности, сливаться с аборигенами, есть в правильных местах и безгранично доверять своему чутью и интуиции. Но почувствовать ритмы городов можно всегда – лишь изнутри, исследуя уголки и переулки; слышать дыхание пустынь, дюн, заливов...
Недорогие отели в Италии, США, ЮАР и Японии Вашему вниманию, невероятные места где можно остановиться и пожить. Если вы собираетесь в Неаполь, Лиссабон, Кейптаун, Лос-Анджелес или Токио, то вам невероятно повезло!