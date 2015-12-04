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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Ночь наоборот» на Усачевском рынке, новые завтраки и гастроли шефов
«Ночь наоборот» на Усачевском рынке, новые завтраки и гастроли шефов Главные события московских ресторанов — в подборке The Village
«Ночь наоборот» на Усачевском рынке, новые завтраки и гастроли шефов

«Ночь наоборот» на Усачевском рынке, новые завтраки и гастроли шефов
Главные события московских ресторанов — в подборке The Village

Куда идти на сет Российского ресторанного фестиваля?
Куда идти на сет Российского ресторанного фестиваля? Лучшие сет-меню за 990 рублей
Куда идти на сет Российского ресторанного фестиваля?

Куда идти на сет Российского ресторанного фестиваля?
Лучшие сет-меню за 990 рублей

Праздник с доставкой: Где заказать еду к Новому году
Праздник с доставкой: Где заказать еду к Новому году Для тех, кто не хочет готовить
Праздник с доставкой: Где заказать еду к Новому году

Праздник с доставкой: Где заказать еду к Новому году
Для тех, кто не хочет готовить

Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly
Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly Рассказываем о новых ресторанах, барах и магазинах Москвы
Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly

Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly
Рассказываем о новых ресторанах, барах и магазинах Москвы

Кофейня на «Достоевской», лапшичная на Чистых прудах и новости ресторанов
Кофейня на «Достоевской», лапшичная на Чистых прудах и новости ресторанов На этой неделе — новая просторная кофейня Point 242, гастроли скандинавских бартендеров и празднование Дня независимости Греции
Кофейня на «Достоевской», лапшичная на Чистых прудах и новости ресторанов

Кофейня на «Достоевской», лапшичная на Чистых прудах и новости ресторанов
На этой неделе — новая просторная кофейня Point 242, гастроли скандинавских бартендеров и празднование Дня независимости Греции

На Большой Грузинской открылся гастробар Litro

Заведение открыли создатели винного бара Touché

На Большой Грузинской открылся гастробар Litro

Русские деликатесы, пицца-корнер и вино на все случаи жизни
Русские деликатесы, пицца-корнер и вино на все случаи жизни Главные гастрономические события недели
Русские деликатесы, пицца-корнер и вино на все случаи жизни

Русские деликатесы, пицца-корнер и вино на все случаи жизни
Главные гастрономические события недели

Китайская и корейская кухня, второй Porketteria ZIZO и тако на Покровке
Китайская и корейская кухня, второй Porketteria ZIZO и тако на Покровке The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Китайская и корейская кухня, второй Porketteria ZIZO и тако на Покровке

Китайская и корейская кухня, второй Porketteria ZIZO и тако на Покровке
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок

Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок
The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся

25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы

25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы
The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве

На «Трёхгорной мануфактуре» открылся винный бар Touché

Винную карту составили с упором на вино из ЮАР, Аргентины, Новой Зеландии и других стран

На «Трёхгорной мануфактуре» открылся винный бар Touché

25 новых кафе и ресторанов зимы
25 новых кафе и ресторанов зимы Новый ресторан Ильи Тютенкова, вторые «Китайские новости», вторая бургерная Burger Heroes, две Magnolia Bakery и ещё несколько мест — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой зимой
25 новых кафе и ресторанов зимы

25 новых кафе и ресторанов зимы
Новый ресторан Ильи Тютенкова, вторые «Китайские новости», вторая бургерная Burger Heroes, две Magnolia Bakery и ещё несколько мест — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой зимой