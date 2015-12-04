«Ночь наоборот» на Усачевском рынке, новые завтраки и гастроли шефов Главные события московских ресторанов — в подборке The Village
«Ночь наоборот» на Усачевском рынке, новые завтраки и гастроли шефов Главные события московских ресторанов — в подборке The Village
Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly Рассказываем о новых ресторанах, барах и магазинах Москвы
Бар в помещении «Техникума», сэндвичи от мишленовского шефа и долгожданное открытие Eataly Рассказываем о новых ресторанах, барах и магазинах Москвы
Кофейня на «Достоевской», лапшичная на Чистых прудах и новости ресторанов На этой неделе — новая просторная кофейня Point 242, гастроли скандинавских бартендеров и празднование Дня независимости Греции
Кофейня на «Достоевской», лапшичная на Чистых прудах и новости ресторанов На этой неделе — новая просторная кофейня Point 242, гастроли скандинавских бартендеров и празднование Дня независимости Греции
На Большой Грузинской открылся гастробар Litro
Заведение открыли создатели винного бара Touché
Русские деликатесы, пицца-корнер и вино на все случаи жизни Главные гастрономические события недели
Русские деликатесы, пицца-корнер и вино на все случаи жизни Главные гастрономические события недели
Китайская и корейская кухня, второй Porketteria ZIZO и тако на Покровке The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Китайская и корейская кухня, второй Porketteria ZIZO и тако на Покровке The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
На «Трёхгорной мануфактуре» открылся винный бар Touché
Винную карту составили с упором на вино из ЮАР, Аргентины, Новой Зеландии и других стран
25 новых кафе и ресторанов зимы Новый ресторан Ильи Тютенкова, вторые «Китайские новости», вторая бургерная Burger Heroes, две Magnolia Bakery и ещё несколько мест — The Village узнал, какие заведения открываются в Москве этой зимой