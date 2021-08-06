Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

В ближайшие выходные трамваи перестанут ходить между метро «Сокольники» и «Красносельская»
6 августа 2021

В ближайшие выходные трамваи перестанут ходить между метро «Сокольники» и «Красносельская»

Московские трамваи передадут под управление метро
27 ноября 2020

Московские трамваи передадут под управление метро

14 сентября 2020

Власти Москвы оснастят трамваи системой распознавания лиц. На это выделили 200 миллионов рублей

Возле Павелецкого вокзала открыли трамвайную линию. Из-за этого изменился маршрут «А»

Знаменитая «Аннушка» теперь ходит до «Пролетарской» вместо Черемушек

Возле Павелецкого вокзала открыли трамвайную линию. Из-за этого изменился маршрут «А»

В автобусах и трамваях начали показывать сюжеты о фильмах, снятых в Москве

Среди них — «Броненосец “Потемкин”», «Я шагаю по Москве» и «Берегись автомобиля»

В автобусах и трамваях начали показывать сюжеты о фильмах, снятых в Москве

К 2024 году все трамваи в Москве заменят на современные «Витязи»

Сейчас из 800 трамваев только 250 — модели «Витязь-Москва»

К 2024 году все трамваи в Москве заменят на современные «Витязи»

Москва подарила Нижнему Новгороду 11 трамваев. Три из них оказались неисправными

Запчасти списанных вагонов пойдут на ремонт остальных восьми

Москва подарила Нижнему Новгороду 11 трамваев. Три из них оказались неисправными

На новой трамвайной линии от «Пражской» будет девять остановок

Линия пройдет через Бирюлево и Чертаново

На новой трамвайной линии от «Пражской» будет девять остановок

В Москве отреставрируют старейшее трамвайное депо

Проект реконструкции производственного корпуса согласовала Москомархитектура

В Москве отреставрируют старейшее трамвайное депо

В Чертанове запустили низкопольные трамваи «Витязь-М»

На линию курсируют 14 новых вагонов

В Чертанове запустили низкопольные трамваи «Витязь-М»

В Москве запустили тематический трамвай с хештегом #лидируйвалидируй

Так власти хотят напомнить пассажирам о важности оплачивать проезд

В Москве запустили тематический трамвай с хештегом #лидируйвалидируй

Движение по Чистопрудному бульвару перекроют для парада трамваев

Для подготовки к мероприятию изменится движение трамвайных маршрутов

Движение по Чистопрудному бульвару перекроют для парада трамваев

Проект реконструкции монорельса разработают к следующему лету

Транспорт оказался дорогим в обслуживании и невостребованным

Проект реконструкции монорельса разработают к следующему лету

Второй этап «Магистрали»: Что изменилось в маршрутах наземного транспорта
Второй этап «Магистрали»: Что изменилось в маршрутах наземного транспорта Как выделенные полосы и укороченные переходы cэкономят время москвичам
Второй этап «Магистрали»: Что изменилось в маршрутах наземного транспорта

Второй этап «Магистрали»: Что изменилось в маршрутах наземного транспорта
Как выделенные полосы и укороченные переходы cэкономят время москвичам

На Лесной улице в июне начнут прокладывать трамвайные пути

В связи со строительством будет ограничено движение

На Лесной улице в июне начнут прокладывать трамвайные пути

Между Калининской и Арбатско-Покровской линиями метро появится новая трамвайная ветка

На ней будут работать четыре остановки, конечная станция и разворотное кольцо с путевым развитием

Между Калининской и Арбатско-Покровской линиями метро появится новая трамвайная ветка

В Москве 15 апреля состоится парад трамваев

Тут можно будет увидеть в том числе вагон-рельсоочиститель

В Москве 15 апреля состоится парад трамваев

На 24 улицах Москвы появятся выделенные трамвайные линии

Их оснастят специальными плитами, которые мешают проезду автомобилей

На 24 улицах Москвы появятся выделенные трамвайные линии

С 22 февраля по 8 марта в Москве изменится график движения автобусов, троллейбусов и трамваев

Наземный транспорт будет работать по расписанию воскресных дней

С 22 февраля по 8 марта в Москве изменится график движения автобусов, троллейбусов и трамваев

Благоустройство площади Тверская Застава за 74 миллиона рублей

Основным пунктом программы станет продление трамвайной линии от Лесной улицы до самой площади

Благоустройство площади Тверская Застава за 74 миллиона рублей

В центре Москвы хотят запустить новую трамвайную линию

Длина линии составит 1,7 километра

В центре Москвы хотят запустить новую трамвайную линию

Старейшее трамвайное депо Москвы выставили на торги

Депо постройки конца XIX века находится в Беговом районе

Старейшее трамвайное депо Москвы выставили на торги

В Москве заменят 40 % трамваев

Каждый год в эксплуатацию будут вводить 50 новых единиц

В Москве заменят 40 % трамваев

Девять трамвайных маршрутов Москвы перейдут на тактовое движение

Трамваи будут следовать с едиными интервалами движения

Девять трамвайных маршрутов Москвы перейдут на тактовое движение

Движение на Чистопрудном бульваре ограничат 16 апреля из-за парада трамваев

Парад трамваев продлится до 18:00

Движение на Чистопрудном бульваре ограничат 16 апреля из-за парада трамваев

В московских трамваях появятся видеокамеры и тревожные кнопки

Трамваи оборудуют до конца 2016 года

В московских трамваях появятся видеокамеры и тревожные кнопки

На Садовом кольце хотят убрать все троллейбусы

Работы должны провести до конца 2016 года

На Садовом кольце хотят убрать все троллейбусы

В 2016 году в Москве пройдут три парада ретротехники

В Москве првоедут парады старинных трамваев, автобусов и троллейбусов

В 2016 году в Москве пройдут три парада ретротехники

Гидромолот заблокировал движение трамваев в центре Москвы

Инцидент произошёл в Холодильном переулке

Гидромолот заблокировал движение трамваев в центре Москвы

В Москве начали огораживать трамвайные пути

Технология препятствует автомобилям выезжать на трамвайную линию

В Москве начали огораживать трамвайные пути

В Москве пройдёт парад ретротроллейбусов

В субботу, 24 октября, в столице отметят 82-летие московского троллейбуса

В Москве пройдёт парад ретротроллейбусов

Все трамвайные пути в Москве отделят от проезжей части

Все трамвайные пути в городе обособят к 2018 году

Все трамвайные пути в Москве отделят от проезжей части

В пасхальную ночь в Москве продлят работу наземного общественного транспорта

Всего в дни религиозных праздников на 40 специальных бесплатных маршрутах задействуют около 1 200 автобусов

В пасхальную ночь в Москве продлят работу наземного общественного транспорта

На Чистопрудном бульваре пройдёт «Парад трамваев»

Парад начнётся в 11:00 и продлится три часа

На Чистопрудном бульваре пройдёт «Парад трамваев»

Правила поведения для пассажиров общественного транспорта
Правила поведения для пассажиров общественного транспорта Как вести себя, если вы оказались в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе или, не дай бог, в маршрутке, — в нашем списке рекомендаций
Правила поведения для пассажиров общественного транспорта

Правила поведения для пассажиров общественного транспорта
Как вести себя, если вы оказались в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе или, не дай бог, в маршрутке, — в нашем списке рекомендаций

Глава Мосгортранса: «Там, где я живу, общественного транспорта нет»
Глава Мосгортранса: «Там, где я живу, общественного транспорта нет» Евгений Михайлов рассказал The Village о том, когда троллейбусы в Москве станут быстрыми, как бороться с «зайцами» и почему он сам ездит на работу на автомобиле
Глава Мосгортранса: «Там, где я живу, общественного транспорта нет»

Глава Мосгортранса: «Там, где я живу, общественного транспорта нет»
Евгений Михайлов рассказал The Village о том, когда троллейбусы в Москве станут быстрыми, как бороться с «зайцами» и почему он сам ездит на работу на автомобиле

Парад трамваев на Чистых прудах
Парад трамваев на Чистых прудах The Village посетил парад трамваев, проходивший в эту субботу, и снял самые интересные экспонаты
Парад трамваев на Чистых прудах

Парад трамваев на Чистых прудах
The Village посетил парад трамваев, проходивший в эту субботу, и снял самые интересные экспонаты

Арт-директор студии nOne о новой схеме московских трамваев Дизайнеры студии nOne по собственной инициативе разработали новую карту движения столичных трамваев — The Village узнал, зачем это понадобилось

Арт-директор студии nOne о новой схеме московских трамваев

Водители троллейбусов и трамваев о зайцах, пробках и ситуации в Крыму
Водители троллейбусов и трамваев о зайцах, пробках и ситуации в Крыму The Village узнал у водителей московских троллейбусов и трамваев, что они думают о дорогах и пассажирах, как относятся к ситуации в Крыму и чего хотят от жизни
Водители троллейбусов и трамваев о зайцах, пробках и ситуации в Крыму

Водители троллейбусов и трамваев о зайцах, пробках и ситуации в Крыму
The Village узнал у водителей московских троллейбусов и трамваев, что они думают о дорогах и пассажирах, как относятся к ситуации в Крыму и чего хотят от жизни

На шоссе Энтузиастов не ходят троллейбусы и трамваи

Из-за провала грунта на шоссе Энтузиастов наблюдается сбой в движении общественного транспорта.

На шоссе Энтузиастов не ходят троллейбусы и трамваи

В Москве представили трамвай нового поколения

Презентация трамвая нового поколения состоялась в трамвайном депо «Краснопресненское».

В Москве представили трамвай нового поколения

В московских трамваях нового поколения не будет турникетов

На смену турникетам в трамваи нового поколения Москвы придут валидаторы.

В московских трамваях нового поколения не будет турникетов

Трамваи нового поколения появятся в Москве в ноябре

До конца 2013 года в российской столице появятся первые трамваи нового поколения.

Трамваи нового поколения появятся в Москве в ноябре

В Москве запускают ночные автобусы

Круглосуточный общественный транспорт решили запустить раньше запланированного на один день.

В Москве запускают ночные автобусы

Из московских трамваев уберут турникеты

Валидаторы в трамваях разместят у каждого входа, а не только в начале вагона.

Из московских трамваев уберут турникеты

В Москве появились трамваи для инвалидов-колясочников

Город закупил первую партию трамваев, которыми смогут пользоваться люди в инвалидных креслах.

В Москве появились трамваи для инвалидов-колясочников

Трамваи поднимут на воздух

Трамвайные пути на Серпуховском Валу поднимут над проезжей частью.

Трамваи поднимут на воздух

«Мосгортранс» заказал новую схему движения общественного транспорта

Наземный общественный транспорт ждут перемены: дублирующиеся маршруты отменят, зато появятся ночные, а интервалы между прибытием автобуса, троллейбуса, трамвая сократят.

«Мосгортранс» заказал новую схему движения общественного транспорта

В новогоднюю ночь метро будет работать до двух ночи

Департамент транспорта Москвы сообщил об изменениях в расписании общественного транспорта на Новый год и Рождество.

В новогоднюю ночь метро будет работать до двух ночи

В Москве восстановят 26 километров трамвайных путей

Московские власти собираются возродить трамвайное движение в Москве.

В Москве восстановят 26 километров трамвайных путей

Водители автобусов перестанут продавать билеты

Департамент транспорта рассматривает вопрос о том, чтобы запретить водителям наземного общественного транспорта продавать билеты.

Водители автобусов перестанут продавать билеты

Контролёрам раздадут фотоаппараты

Московским контролёрам раздадут фотоаппараты с возможностью записи видео. Главным объектом съёмки станут пассажиры, не оплачивающие проезд, нарушающие общественный порядок, хамящие и дерущиеся.

Контролёрам раздадут фотоаппараты

В зоне риска: Трамвайная остановка «Красностуденческий проезд»
В зоне риска: Трамвайная остановка «Красностуденческий проезд» The Village продолжает серию материалов об исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — деревянная трамвайная остановка XIX века недалеко от Тимирязевской академии.
В зоне риска: Трамвайная остановка «Красностуденческий проезд»

В зоне риска: Трамвайная остановка «Красностуденческий проезд»
The Village продолжает серию материалов об исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — деревянная трамвайная остановка XIX века недалеко от Тимирязевской академии.

Работа общественного транспорта в новогоднюю ночь будет продлена Работа наземного общественного транспорта в Москве в новогоднюю ночь будет продлена до 3.00

Работа общественного транспорта в новогоднюю ночь будет продлена

В Москве разрабатывается новая маршрутная сеть трамваев Власти Москвы занимаются разработкой новой маршрутной сети трамваев. Пересмотра тарифов пока не будет

В Москве разрабатывается новая маршрутная сеть трамваев

В городе могут появиться бесшумные трамваи на резиновом ходу Столичные власти предложили использовать на улицах города бесшумные трамваи на резиновом ходу

В городе могут появиться бесшумные трамваи на резиновом ходу

Трамвайная сеть города увеличится на 100км Начиная с 2011 года в Москве построят около 100 километров новых трамвайных путей.&nbsp;&nbsp;Сооружение трамвайных линий будет производится в Гольяново, Бирюлево-Западное, в поселке Северный. Также планируется создать соединительные линии для объединения трамвайной сети города.&nbsp;Такие данные содержатся в&nbsp;новом Генплане, опубликованном на сайте&nbsp;столичного департамента...

Трамвайная сеть города увеличится на 100км