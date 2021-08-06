В ближайшие выходные трамваи перестанут ходить между метро «Сокольники» и «Красносельская»
Власти Москвы оснастят трамваи системой распознавания лиц. На это выделили 200 миллионов рублей
Возле Павелецкого вокзала открыли трамвайную линию. Из-за этого изменился маршрут «А»
Знаменитая «Аннушка» теперь ходит до «Пролетарской» вместо Черемушек
В автобусах и трамваях начали показывать сюжеты о фильмах, снятых в Москве
Среди них — «Броненосец “Потемкин”», «Я шагаю по Москве» и «Берегись автомобиля»
К 2024 году все трамваи в Москве заменят на современные «Витязи»
Сейчас из 800 трамваев только 250 — модели «Витязь-Москва»
Москва подарила Нижнему Новгороду 11 трамваев. Три из них оказались неисправными
Запчасти списанных вагонов пойдут на ремонт остальных восьми
На новой трамвайной линии от «Пражской» будет девять остановок
Линия пройдет через Бирюлево и Чертаново
В Москве отреставрируют старейшее трамвайное депо
Проект реконструкции производственного корпуса согласовала Москомархитектура
В Москве запустили тематический трамвай с хештегом #лидируйвалидируй
Так власти хотят напомнить пассажирам о важности оплачивать проезд
Движение по Чистопрудному бульвару перекроют для парада трамваев
Для подготовки к мероприятию изменится движение трамвайных маршрутов
Проект реконструкции монорельса разработают к следующему лету
Транспорт оказался дорогим в обслуживании и невостребованным
Второй этап «Магистрали»: Что изменилось в маршрутах наземного транспорта Как выделенные полосы и укороченные переходы cэкономят время москвичам
На Лесной улице в июне начнут прокладывать трамвайные пути
В связи со строительством будет ограничено движение
Между Калининской и Арбатско-Покровской линиями метро появится новая трамвайная ветка
На ней будут работать четыре остановки, конечная станция и разворотное кольцо с путевым развитием
В Москве 15 апреля состоится парад трамваев
Тут можно будет увидеть в том числе вагон-рельсоочиститель
На 24 улицах Москвы появятся выделенные трамвайные линии
Их оснастят специальными плитами, которые мешают проезду автомобилей
С 22 февраля по 8 марта в Москве изменится график движения автобусов, троллейбусов и трамваев
Наземный транспорт будет работать по расписанию воскресных дней
Благоустройство площади Тверская Застава за 74 миллиона рублей
Основным пунктом программы станет продление трамвайной линии от Лесной улицы до самой площади
Старейшее трамвайное депо Москвы выставили на торги
Депо постройки конца XIX века находится в Беговом районе
Девять трамвайных маршрутов Москвы перейдут на тактовое движение
Трамваи будут следовать с едиными интервалами движения
Движение на Чистопрудном бульваре ограничат 16 апреля из-за парада трамваев
Парад трамваев продлится до 18:00
В московских трамваях появятся видеокамеры и тревожные кнопки
Трамваи оборудуют до конца 2016 года
В 2016 году в Москве пройдут три парада ретротехники
В Москве првоедут парады старинных трамваев, автобусов и троллейбусов
Гидромолот заблокировал движение трамваев в центре Москвы
Инцидент произошёл в Холодильном переулке
В Москве начали огораживать трамвайные пути
Технология препятствует автомобилям выезжать на трамвайную линию
В Москве пройдёт парад ретротроллейбусов
В субботу, 24 октября, в столице отметят 82-летие московского троллейбуса
Все трамвайные пути в Москве отделят от проезжей части
Все трамвайные пути в городе обособят к 2018 году
В пасхальную ночь в Москве продлят работу наземного общественного транспорта
Всего в дни религиозных праздников на 40 специальных бесплатных маршрутах задействуют около 1 200 автобусов
На Чистопрудном бульваре пройдёт «Парад трамваев»
Парад начнётся в 11:00 и продлится три часа
Правила поведения для пассажиров общественного транспорта Как вести себя, если вы оказались в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе или, не дай бог, в маршрутке, — в нашем списке рекомендаций
Глава Мосгортранса: «Там, где я живу, общественного транспорта нет» Евгений Михайлов рассказал The Village о том, когда троллейбусы в Москве станут быстрыми, как бороться с «зайцами» и почему он сам ездит на работу на автомобиле
Парад трамваев на Чистых прудах The Village посетил парад трамваев, проходивший в эту субботу, и снял самые интересные экспонаты
Водители троллейбусов и трамваев о зайцах, пробках и ситуации в Крыму The Village узнал у водителей московских троллейбусов и трамваев, что они думают о дорогах и пассажирах, как относятся к ситуации в Крыму и чего хотят от жизни
На шоссе Энтузиастов не ходят троллейбусы и трамваи
Из-за провала грунта на шоссе Энтузиастов наблюдается сбой в движении общественного транспорта.
В Москве представили трамвай нового поколения
Презентация трамвая нового поколения состоялась в трамвайном депо «Краснопресненское».
В московских трамваях нового поколения не будет турникетов
На смену турникетам в трамваи нового поколения Москвы придут валидаторы.
Трамваи нового поколения появятся в Москве в ноябре
До конца 2013 года в российской столице появятся первые трамваи нового поколения.
В Москве запускают ночные автобусы
Круглосуточный общественный транспорт решили запустить раньше запланированного на один день.
Из московских трамваев уберут турникеты
Валидаторы в трамваях разместят у каждого входа, а не только в начале вагона.
В Москве появились трамваи для инвалидов-колясочников
Город закупил первую партию трамваев, которыми смогут пользоваться люди в инвалидных креслах.
Трамваи поднимут на воздух
Трамвайные пути на Серпуховском Валу поднимут над проезжей частью.
«Мосгортранс» заказал новую схему движения общественного транспорта
Наземный общественный транспорт ждут перемены: дублирующиеся маршруты отменят, зато появятся ночные, а интервалы между прибытием автобуса, троллейбуса, трамвая сократят.
В новогоднюю ночь метро будет работать до двух ночи
Департамент транспорта Москвы сообщил об изменениях в расписании общественного транспорта на Новый год и Рождество.
В Москве восстановят 26 километров трамвайных путей
Московские власти собираются возродить трамвайное движение в Москве.
Водители автобусов перестанут продавать билеты
Департамент транспорта рассматривает вопрос о том, чтобы запретить водителям наземного общественного транспорта продавать билеты.
Контролёрам раздадут фотоаппараты
Московским контролёрам раздадут фотоаппараты с возможностью записи видео. Главным объектом съёмки станут пассажиры, не оплачивающие проезд, нарушающие общественный порядок, хамящие и дерущиеся.