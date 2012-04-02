Название: Трамвайный остановочный комплекс «Красностуденческий проезд»

Адрес: улица Дубки, остановка «Красностуденческий проезд»

Годы постройки: 1890-е

Что находилось: остановка

Что планируется: снос

Москва конца XIX века не была перегружена транспортом, не стояла в пробках и не давилась в часы пик в метро. Только в ноябре 1891 года по рельсам побежал первый паровой трамвай, или, как его ласково называли, паровичок. Это был паровоз, напоминающий коробку с трубой и четырьмя маленькими вагонами позади, каждый длиной с современный легковой автомобиль. У чудо-машины быль лишь один недостаток — низкая скорость. Поэтому Франц Когновицкий, один из гениев архитектуры русского модерна и член строительного совета московской управы, построил на пути следования паровичка несколько вместительных деревянных павильонов в античном стиле, где пассажиры могли отдохнуть и даже поесть мороженого в ожидании столь медленного транспорта. На этом маршруте, кстати, работал кондуктором Константин Паустовский, он не раз отмечал в своих воспоминаниях красоту и легкость павильонов.

Остановка на углу Дубков и Красностуденческого — единственная, сохранившая хоть какие-то элементы оригинального проекта Когновицкого. Связано это с тем, что в 20-х годах прошлого века, когда на смену паровичку пришел электрический трамвай, строительством всех остановок занимался Евгений Шервинский — любимый ученик Франца Когновицкого. К деревянному павильону архитектор отнесся крайне бережно: он лишь добавил к постройке жестяные элементы — зубцы и коней на крыше — да поменял деревянные решетки на металлические.

Дальнейшая судьба остановки крайне печальна. В начале 90-х павильон был в прямом смысле слова возрожден из пепла: из-за чей-то небрежности он почти полностью сгорел, и от старого оригинального здания остались металлические колонны и решетка в нижней части. Всё остальное было кое-как восстановлено. Но возвращать прежний вид павильону никто не собирается, потому что трамвайная остановка до сих пор не признана достопримечательностью, и «Мосгортранс» планирует демонтировать ее уже в этом году.