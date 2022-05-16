В инстаграме появились «комнаты». Теперь прямые эфиры смогут вести до четырех человек одновременно
Fields проведут трансляцию онлайн-сета Ishome
Программа вдохновлена британским музыкантом Muslimgauze и ближневосточной электроникой
Летнюю футбольную программу Nike завершит концерт «Обладает»
Также гостей ждет награждение победителей турнира и трансляция матча по женскому футболу
Музеи проведут виртуальные экскурсии в «Одноклассниках»
Там же будут доступны трансляции спектаклей
Первый канал будет транслировать Олимпиаду в Пхёнчхане
ВГТРК и «Матч ТВ» пока не приняли окончательного решения
Возобновление продажи билетов в плацкарты, наступление зимы и открытие первых катков
The Village вспоминает самые важные события уходящего дня
The Village проведет текстовую трансляцию премии «Оскар»
За ходом 89-й церемонии вручения наград проследят Артем Макарский, Анастасия Андреева, Алик Кемалов и Антон Хитров
Cервис «Окно в город» запустит трансляции с крупных катков Москвы
Транслировать происходящее на катках планируется до конца сезона
Городские камеры через сервис «Окно в город» с высоты покажут центральные улицы Москвы
Трансляции ведутся с Моховой, Тверской, Воздвиженки и Нового Арбата
На фасаде Большого театра будут транслировать спектакли
1 июля здесь покажут «Царскую невесту» Римского-Корсакова
Онлайн: Прямая линия с Владимиром Путиным Один день в году президент по традиции отвечает на вопросы россиян. The Village смотрит и слушает вместе с вами
В вольерах Московского зоопарка установят более 400 камер
За некоторыми животными можно будет наблюдать на сайте зоопарка
В Москве ввели новые правила использования рекламных медиафасадов
Нововведение вызвано жалобами жителей, которым мешает яркий свет от мадиафасадов по ночам
На Новом Арбате проведут трансляцию солнечного затмения
Также за природным явлением можно будет наблюдать на специальном YouTube-канале
Масленичные гуляния в Москве будут транслировать онлайн
Трансляцию покажут на сайте «Окно в город»
Репетицию парада Победы можно будет посмотреть онлайн
На специальном сайте можно будет проследить за проездом техники от Ходынского поля до Красной площади