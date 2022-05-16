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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Российские и белорусские телеканалы не покажут Олимпиады 2026 и 2028 годов
16 мая 2022

Российские и белорусские телеканалы не покажут Олимпиады 2026 и 2028 годов

2 марта 2021

В инстаграме появились «комнаты». Теперь прямые эфиры смогут вести до четырех человек одновременно

14 сентября 2020

«ВКонтакте» добавила функцию текстовых трансляций для сообществ

«Гоголь-центр» проведет концерт в поддержку врачей
6 сентября 2020

«Гоголь-центр» проведет концерт в поддержку врачей

Fields проведут трансляцию онлайн-сета Ishome

Программа вдохновлена британским музыкантом Muslimgauze и ближневосточной электроникой

Fields проведут трансляцию онлайн-сета Ishome

Карантин в Москве. Главное
Карантин в Москве. Главное Следим за жизнью города посреди пандемии
Карантин в Москве. Главное

Карантин в Москве. Главное
Следим за жизнью города посреди пандемии

Летнюю футбольную программу Nike завершит концерт «Обладает»

Также гостей ждет награждение победителей турнира и трансляция матча по женскому футболу

Летнюю футбольную программу Nike завершит концерт «Обладает»

Музеи проведут виртуальные экскурсии в «Одноклассниках»

Там же будут доступны трансляции спектаклей

Музеи проведут виртуальные экскурсии в «Одноклассниках»

В приложении Twitter появились аудиотрансляции

Функция также доступна в клиенте Periscope

В приложении Twitter появились аудиотрансляции

Первый канал будет транслировать Олимпиаду в Пхёнчхане

ВГТРК и «Матч ТВ» пока не приняли окончательного решения

Первый канал будет транслировать Олимпиаду в Пхёнчхане

Возобновление продажи билетов в плацкарты, наступление зимы и открытие первых катков

The Village вспоминает самые важные события уходящего дня

Возобновление продажи билетов в плацкарты, наступление зимы и открытие первых катков

The Village проведет текстовую трансляцию премии «Оскар»

За ходом 89-й церемонии вручения наград проследят Артем Макарский, Анастасия Андреева, Алик Кемалов и Антон Хитров

The Village проведет текстовую трансляцию премии «Оскар»

Cервис «Окно в город» запустит трансляции с крупных катков Москвы

Транслировать происходящее на катках планируется до конца сезона

Cервис «Окно в город» запустит трансляции с крупных катков Москвы

Городские камеры через сервис «Окно в город» с высоты покажут центральные улицы Москвы

Трансляции ведутся с Моховой, Тверской, Воздвиженки и Нового Арбата

Городские камеры через сервис «Окно в город» с высоты покажут центральные улицы Москвы

На фасаде Большого театра будут транслировать спектакли

1 июля здесь покажут «Царскую невесту» Римского-Корсакова

На фасаде Большого театра будут транслировать спектакли

Онлайн: Прямая линия с Владимиром Путиным
Онлайн: Прямая линия с Владимиром Путиным Один день в году президент по традиции отвечает на вопросы россиян. The Village смотрит и слушает вместе с вами
Онлайн: Прямая линия с Владимиром Путиным

Онлайн: Прямая линия с Владимиром Путиным
Один день в году президент по традиции отвечает на вопросы россиян. The Village смотрит и слушает вместе с вами

В вольерах Московского зоопарка установят более 400 камер

За некоторыми животными можно будет наблюдать на сайте зоопарка

В вольерах Московского зоопарка установят более 400 камер

В Москве ввели новые правила использования рекламных медиафасадов

Нововведение вызвано жалобами жителей, которым мешает яркий свет от мадиафасадов по ночам

В Москве ввели новые правила использования рекламных медиафасадов

На Новом Арбате проведут трансляцию солнечного затмения

Также за природным явлением можно будет наблюдать на специальном YouTube-канале

На Новом Арбате проведут трансляцию солнечного затмения

Масленичные гуляния в Москве будут транслировать онлайн

Трансляцию покажут на сайте «Окно в город»

Масленичные гуляния в Москве будут транслировать онлайн

Репетицию парада Победы можно будет посмотреть онлайн

На специальном сайте можно будет проследить за проездом техники от Ходынского поля до Красной площади

Репетицию парада Победы можно будет посмотреть онлайн

Открытие сезона: Что сейчас происходит на ВВЦ
Открытие сезона: Что сейчас происходит на ВВЦ В течение всего дня корреспондент The Village ведёт прямую трансляцию с ВВЦ, где не только готовятся к летнему сезону, но и начинают масштабную реконструкцию
Открытие сезона: Что сейчас происходит на ВВЦ

Открытие сезона: Что сейчас происходит на ВВЦ
В течение всего дня корреспондент The Village ведёт прямую трансляцию с ВВЦ, где не только готовятся к летнему сезону, но и начинают масштабную реконструкцию

Трансляция Omnivore: Первый день мастер-классов и ужины
Трансляция Omnivore: Первый день мастер-классов и ужины В Москве стартовал Omnivore, главный столичный гастрономический фестиваль. Анна Масловская, редактор раздела «Еда» The Village, ведёт прямой репортаж со всех мест событий
Трансляция Omnivore: Первый день мастер-классов и ужины

Трансляция Omnivore: Первый день мастер-классов и ужины
В Москве стартовал Omnivore, главный столичный гастрономический фестиваль. Анна Масловская, редактор раздела «Еда» The Village, ведёт прямой репортаж со всех мест событий

Кино не для всех: Как СoolConnections зарабатывает на артхаусе
Кино не для всех: Как СoolConnections зарабатывает на артхаусе История хрупкой женщины, которая организовывает кинофестивали и умудряется делать бизнес в той сфере искусства, где принято существовать за счёт грантов и спонсоров.
Кино не для всех: Как СoolConnections зарабатывает на артхаусе

Кино не для всех: Как СoolConnections зарабатывает на артхаусе
История хрупкой женщины, которая организовывает кинофестивали и умудряется делать бизнес в той сфере искусства, где принято существовать за счёт грантов и спонсоров.

Выборы мэра покажут в прямом эфире Обсуждение кандидатуры на пост мэра Москвы и процедуру его избрания Мосгордумой могут показать в прямом эфире

Выборы мэра покажут в прямом эфире