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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Торговым центрам разрешили выселять арендаторов и судиться с ними
Торговым центрам разрешили выселять арендаторов и судиться с ними Что это значит для брендов и покупателей
Торговым центрам разрешили выселять арендаторов и судиться с ними

Торговым центрам разрешили выселять арендаторов и судиться с ними
Что это значит для брендов и покупателей

ТЦ «Цветной» подал иск к adidas на 73 миллиона рублей
27 июня 2022

ТЦ «Цветной» подал иск к adidas на 73 миллиона рублей

В «Цветном» состоится последний «Ламбада маркет»
1 марта 2022

В «Цветном» состоится последний «Ламбада маркет»

10 необычных, но нужных вещей с новогоднего маркета в «Цветном»
Промо
10 необычных, но нужных вещей с новогоднего маркета в «Цветном»
10 необычных, но нужных вещей с новогоднего маркета в «Цветном»
Промо

10 необычных, но нужных вещей с новогоднего маркета в «Цветном»

До конца года в «Цветном» будет работать винтажный маркет
8 декабря 2021

До конца года в «Цветном» будет работать винтажный маркет

В «Цветном» открылся поп-ап корнер Fred Perry
8 октября 2021

В «Цветном» открылся поп-ап корнер Fred Perry

Оверсайз-футболки для любителей вечеринок от «Цветного» и диско-клуба «Радуга»
Товар дня
6 сентября 2021

Оверсайз-футболки для любителей вечеринок от «Цветного» и диско-клуба «Радуга»

В первую неделю осени в «Цветном» будет работать винтажный маркет
28 августа 2021

В первую неделю осени в «Цветном» будет работать винтажный маркет

Экосумки для многоразовых бутылок от «Кухни на районе» и «Цветного»
Товар дня
26 июля 2021

Экосумки для многоразовых бутылок от «Кухни на районе» и «Цветного»

В «Цветном» 22 мая пройдет маркет комнатных растений «Подоконник»
17 мая 2021

В «Цветном» 22 мая пройдет маркет комнатных растений «Подоконник»

К 10-летию Second Friend Store откроет поп-ап стор в «Цветном». Там представят коллаборацию с Тиграном Аветисяном
13 апреля 2021

К 10-летию Second Friend Store откроет поп-ап стор в «Цветном». Там представят коллаборацию с Тиграном Аветисяном

Весенний «Ламбада-маркет» пройдет в «Цветном»
27 февраля 2021

Весенний «Ламбада-маркет» пройдет в «Цветном»

Еврейский музей устроит Хануку в «Брикет Маркете»
10 декабря 2020

Еврейский музей устроит Хануку в «Брикет Маркете»

26 сентября 2020

The Burger Brothers возвращаются! Бургерная открыла корнер в «Цветном»

В «Цветном» пройдет Vintage Marketplace
11 августа 2020

В «Цветном» пройдет Vintage Marketplace

31 июля 2020

Команда Redneck Ware закроет проект прощальным маркетом в «Цветном»

Кроссовки из первой коллаборации Reebok и журнала об уличной культуре Sneeze

Как раз под скейтборд

Кроссовки из первой коллаборации Reebok и журнала об уличной культуре Sneeze

В «Цветном» пройдет двухдневный маркет комнатных растений

С мастер-классами и лекциями для растениеводов

В «Цветном» пройдет двухдневный маркет комнатных растений

«Xyz войне», гиг для интровертов и другие планы на неделю
«Xyz войне», гиг для интровертов и другие планы на неделю А также концерт Limp Bizkit и фестиваль Владимира Мартынова
«Xyz войне», гиг для интровертов и другие планы на неделю

«Xyz войне», гиг для интровертов и другие планы на неделю
А также концерт Limp Bizkit и фестиваль Владимира Мартынова

Как в 10-х: Какой запомнится мода (уже) прошлого десятилетия
Как в 10-х: Какой запомнится мода (уже) прошлого десятилетия Бабочки, mom-джинсы, винтаж — вспоминаем все, что было в тренде
Как в 10-х: Какой запомнится мода (уже) прошлого десятилетия

Как в 10-х: Какой запомнится мода (уже) прошлого десятилетия
Бабочки, mom-джинсы, винтаж — вспоминаем все, что было в тренде

На закрытии Casa Corona выступят МС Сенечка и Mujuice

Бесплатные вечеринки пройдут в четверг и пятницу

На закрытии Casa Corona выступят МС Сенечка и Mujuice

«Ламбада-маркет» проведет мини-фестиваль в «Цветном»

Гостей ждут товары, выпущенные ограниченным тиражом

«Ламбада-маркет» проведет мини-фестиваль в «Цветном»

Пуховик Rains, флиска Napa by Martine Rose и розовые Yeezy Boost
Пуховик Rains, флиска Napa by Martine Rose и розовые Yeezy Boost А также джинсовка Levi's x Star Wars, ботинки Timberland и другие новинки
Пуховик Rains, флиска Napa by Martine Rose и розовые Yeezy Boost

Пуховик Rains, флиска Napa by Martine Rose и розовые Yeezy Boost
А также джинсовка Levi's x Star Wars, ботинки Timberland и другие новинки

Театральный паб Abbey Players, кондитерская «Тут не пекут» и PinzaUno
Театральный паб Abbey Players, кондитерская «Тут не пекут» и PinzaUno Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Театральный паб Abbey Players, кондитерская «Тут не пекут» и PinzaUno

Театральный паб Abbey Players, кондитерская «Тут не пекут» и PinzaUno
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

В «Цветном» пройдет осенний винтажный маркет

70 магазинов с винтажными вещами займут два этажа универмага

В «Цветном» пройдет осенний винтажный маркет

New Balance откроют в «Цветном» поп-ап

Там представят три серии классических кроссовок в сером цвете

New Balance откроют в «Цветном» поп-ап

В Москве пройдет Vogue Fashion's Night Out. Коротко о программе

На мероприятии представят лимитированные коллекции и откроют выставки, посвященные моде

В Москве пройдет Vogue Fashion's Night Out. Коротко о программе

Фуд-корт «Брикет маркет» объявил программу открытия (обновлено)

Запуск проекта намечен на 3 сентября

Фуд-корт «Брикет маркет» объявил программу открытия (обновлено)

Скидки до 50 % в Monki и Street Pie
Скидки до 50 % в Monki и Street Pie А также сезонные распродажи в «Цветном» и Aizel
Скидки до 50 % в Monki и Street Pie

Скидки до 50 % в Monki и Street Pie
А также сезонные распродажи в «Цветном» и Aizel

Мичелада на крыше: Casa Corona Moscow
Мичелада на крыше: Casa Corona Moscow Георгий Троян осваивает Мексику
Мичелада на крыше: Casa Corona Moscow

Мичелада на крыше: Casa Corona Moscow
Георгий Троян осваивает Мексику

В «Цветном» открылся первый в России корнер Birkenstock

Зона бренда расположена на втором этаже

В «Цветном» открылся первый в России корнер Birkenstock

На балконе «Цветного» откроется пространство Casa Corona Moscow (обновлено)

За музыку будет отвечать бывший диджей «Симачева»

На балконе «Цветного» откроется пространство Casa Corona Moscow (обновлено)

Garage Sale в «Цветном» и минус 30% на средства для ухода в Molecule
Garage Sale в «Цветном» и минус 30% на средства для ухода в Molecule А также новые кроссовки New Balance и дебют линейки Fusion Lab
Garage Sale в «Цветном» и минус 30% на средства для ухода в Molecule

Garage Sale в «Цветном» и минус 30% на средства для ухода в Molecule
А также новые кроссовки New Balance и дебют линейки Fusion Lab

В «Цветном» открылся первый магазин Bunny Hill

До этого ретейлер пять лет работал в интернете

В «Цветном» открылся первый магазин Bunny Hill

«Цветной» собирается развивать собственную сеть универмагов

Проект хочет арендовать площадь в торговом центре «Смоленский пассаж-2»

«Цветной» собирается развивать собственную сеть универмагов

Парки за полцены в Arctic Explorer и скидка до 70 % на последние размеры в Street Pie
Парки за полцены в Arctic Explorer и скидка до 70 % на последние размеры в Street Pie А также новые кеды Converse и рюкзаки Eastpak, посвященные Уорхолу
Парки за полцены в Arctic Explorer и скидка до 70 % на последние размеры в Street Pie

Парки за полцены в Arctic Explorer и скидка до 70 % на последние размеры в Street Pie
А также новые кеды Converse и рюкзаки Eastpak, посвященные Уорхолу

В «Цветном» открылся первый корнер Sandro Homme

В нем представлены последние новинки коллекции весна-лето

В «Цветном» открылся первый корнер Sandro Homme

В «Цветном» пройдет весенний Vintage Marketplace

В маркете участвуют 60 магазинов винтажа со всей страны

В «Цветном» пройдет весенний Vintage Marketplace

В «Цветном» открылся корнер Claudie Pierlot

Бренд основан стилистом Клоди Перло в 1984 году

В «Цветном» открылся корнер Claudie Pierlot

В «Цветном» открылся поп-ап-магазин «Сахарок»

Поп-ап будет в универмаге до 17 марта

В «Цветном» открылся поп-ап-магазин «Сахарок»

Гаражная распродажа в «Цветном» и Sample Sale пуховиков Sh’u
Гаражная распродажа в «Цветном» и Sample Sale пуховиков Sh’u А также коллаборация ASICS х Kiko Kostadinov и трибьют Кобейну в Bershka
Гаражная распродажа в «Цветном» и Sample Sale пуховиков Sh’u

Гаражная распродажа в «Цветном» и Sample Sale пуховиков Sh’u
А также коллаборация ASICS х Kiko Kostadinov и трибьют Кобейну в Bershka

В «Цветном» запустили арт-площадку Astra Lab с бесплатными лекциями и кинопоказами

Также в программе выставка-продажа, перформансы и дискуссии с арт-экспертами

В «Цветном» запустили арт-площадку Astra Lab с бесплатными лекциями и кинопоказами

10 новогодних покупок с маркета в «Цветном»
ПРОМО
10 новогодних покупок с маркета в «Цветном» Идеи для «Тайного Санты» или традиционного обмена подарками
10 новогодних покупок с маркета в «Цветном»
ПРОМО

10 новогодних покупок с маркета в «Цветном»
Идеи для «Тайного Санты» или традиционного обмена подарками

В «Цветном» откроется поп-ап бренда украшений и одежды из металла Omut

Площадка будет работать с 10 по 18 декабря

В «Цветном» откроется поп-ап бренда украшений и одежды из металла Omut

Скидки 50 % в «Цветном» и «Французские дни» в Street Pie
Скидки 50 % в «Цветном» и «Французские дни» в Street Pie А также распродажа кожаных дубленок Bats и коллаборация Converse x Brain Dead
Скидки 50 % в «Цветном» и «Французские дни» в Street Pie

Скидки 50 % в «Цветном» и «Французские дни» в Street Pie
А также распродажа кожаных дубленок Bats и коллаборация Converse x Brain Dead

Poison Drop откроет в «Цветном» поп-ап с подвесками

Посетители смогут выбрать готовое изделие или собрать собственную подвеску-слово

Poison Drop откроет в «Цветном» поп-ап с подвесками

В «Цветном» состоится осенний Vintage Marketplace

На маркет привезут винтажную одежду для мужчин и женщин, а также товары для дома

В «Цветном» состоится осенний Vintage Marketplace

До конца августа за покупки в «Цветном» можно получить приглашение на «Генеральную репетицию»

Также покупатели смогут получить сувениры проекта

До конца августа за покупки в «Цветном» можно получить приглашение на «Генеральную репетицию»

Кроссовки за полцены в KM20, вторая волна в DressOne и минус 60% в Zasport
Кроссовки за полцены в KM20, вторая волна в DressOne и минус 60% в Zasport А также капсульная коллекция PPCM x Kixbox и новая модель кроссовок от DC Shoes
Кроссовки за полцены в KM20, вторая волна в DressOne и минус 60% в Zasport

Кроссовки за полцены в KM20, вторая волна в DressOne и минус 60% в Zasport
А также капсульная коллекция PPCM x Kixbox и новая модель кроссовок от DC Shoes

Скидки до 70 % в Ushatava и минус 40 % в Street Pie Store
Скидки до 70 % в Ushatava и минус 40 % в Street Pie Store А также новые «уродливые» кроссовки от Puma
Скидки до 70 % в Ushatava и минус 40 % в Street Pie Store

Скидки до 70 % в Ushatava и минус 40 % в Street Pie Store
А также новые «уродливые» кроссовки от Puma

Минус 90 % на Metropolis Garage Sale и распродажа сумок на Butik.ru
Минус 90 % на Metropolis Garage Sale и распродажа сумок на Butik.ru А также новые уродливые кроссовки Puma и очередная коллаборация Casio G-Shock
Минус 90 % на Metropolis Garage Sale и распродажа сумок на Butik.ru

Минус 90 % на Metropolis Garage Sale и распродажа сумок на Butik.ru
А также новые уродливые кроссовки Puma и очередная коллаборация Casio G-Shock

Часы Casio Baby-G MSG-W200
Часы Casio Baby-G MSG-W200 Новая ударопрочная модель для девушек
Часы Casio Baby-G MSG-W200

Часы Casio Baby-G MSG-W200
Новая ударопрочная модель для девушек

Кроссовки Puma Thunder Spectra
Кроссовки Puma Thunder Spectra Еще одни уродливые кроссовки, которые вам понравятся
Кроссовки Puma Thunder Spectra

Кроссовки Puma Thunder Spectra
Еще одни уродливые кроссовки, которые вам понравятся

Коллаборационные часы Casio G-Shock и японского иллюстратора Ю Нагабы
Коллаборационные часы Casio G-Shock и японского иллюстратора Ю Нагабы Марка продолжает отмечать свое 35-летие
Коллаборационные часы Casio G-Shock и японского иллюстратора Ю Нагабы

Коллаборационные часы Casio G-Shock и японского иллюстратора Ю Нагабы
Марка продолжает отмечать свое 35-летие

Джинсы Levi’s 501 Golden
Джинсы Levi’s 501 Golden К 145-летию культовой модели
Джинсы Levi’s 501 Golden

Джинсы Levi’s 501 Golden
К 145-летию культовой модели

Скидки на обувь до 90 % в Porta 9 и mid-sale в «Цветном»
Скидки на обувь до 90 % в Porta 9 и mid-sale в «Цветном» А еще кроссовки New Balance, посвященные Москве
Скидки на обувь до 90 % в Porta 9 и mid-sale в «Цветном»

Скидки на обувь до 90 % в Porta 9 и mid-sale в «Цветном»
А еще кроссовки New Balance, посвященные Москве

На презентации новой коллекции ZDDZ в «Цветном» выступит Mujuice

В линейку британского бренда войдут унисекс-изделия в черно-белой гамме

На презентации новой коллекции ZDDZ в «Цветном» выступит Mujuice

Финальная распродажа в Leform и Mango и 90%-ные скидки на российских дизайнеров
Финальная распродажа в Leform и Mango и 90%-ные скидки на российских дизайнеров А еще подешевевшие дубленки Bats и старт продаж кроссовок Nike x Off-White
Финальная распродажа в Leform и Mango и 90%-ные скидки на российских дизайнеров

Финальная распродажа в Leform и Mango и 90%-ные скидки на российских дизайнеров
А еще подешевевшие дубленки Bats и старт продаж кроссовок Nike x Off-White

В «Цветном» открылся корнер IKEA с коллекцией голливудского стилиста

Арт-пространство закроется 9 марта

В «Цветном» открылся корнер IKEA с коллекцией голливудского стилиста

Outlaw Moscow и Dada Agency представили альтернативную олимпийскую форму

Коллаборация уже доступна на сайте бренда

Outlaw Moscow и Dada Agency представили альтернативную олимпийскую форму

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