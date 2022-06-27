Торговым центрам разрешили выселять арендаторов и судиться с ними Что это значит для брендов и покупателей
Оверсайз-футболки для любителей вечеринок от «Цветного» и диско-клуба «Радуга»
К 10-летию Second Friend Store откроет поп-ап стор в «Цветном». Там представят коллаборацию с Тиграном Аветисяном
Кроссовки из первой коллаборации Reebok и журнала об уличной культуре Sneeze
Как раз под скейтборд
В «Цветном» пройдет двухдневный маркет комнатных растений
С мастер-классами и лекциями для растениеводов
«Xyz войне», гиг для интровертов и другие планы на неделю А также концерт Limp Bizkit и фестиваль Владимира Мартынова
Как в 10-х: Какой запомнится мода (уже) прошлого десятилетия Бабочки, mom-джинсы, винтаж — вспоминаем все, что было в тренде
На закрытии Casa Corona выступят МС Сенечка и Mujuice
Бесплатные вечеринки пройдут в четверг и пятницу
«Ламбада-маркет» проведет мини-фестиваль в «Цветном»
Гостей ждут товары, выпущенные ограниченным тиражом
Пуховик Rains, флиска Napa by Martine Rose и розовые Yeezy Boost А также джинсовка Levi's x Star Wars, ботинки Timberland и другие новинки
Театральный паб Abbey Players, кондитерская «Тут не пекут» и PinzaUno Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
В «Цветном» пройдет осенний винтажный маркет
70 магазинов с винтажными вещами займут два этажа универмага
New Balance откроют в «Цветном» поп-ап
Там представят три серии классических кроссовок в сером цвете
В Москве пройдет Vogue Fashion's Night Out. Коротко о программе
На мероприятии представят лимитированные коллекции и откроют выставки, посвященные моде
Фуд-корт «Брикет маркет» объявил программу открытия (обновлено)
Запуск проекта намечен на 3 сентября
В «Цветном» открылся первый в России корнер Birkenstock
Зона бренда расположена на втором этаже
На балконе «Цветного» откроется пространство Casa Corona Moscow (обновлено)
За музыку будет отвечать бывший диджей «Симачева»
Garage Sale в «Цветном» и минус 30% на средства для ухода в Molecule А также новые кроссовки New Balance и дебют линейки Fusion Lab
«Цветной» собирается развивать собственную сеть универмагов
Проект хочет арендовать площадь в торговом центре «Смоленский пассаж-2»
Парки за полцены в Arctic Explorer и скидка до 70 % на последние размеры в Street Pie А также новые кеды Converse и рюкзаки Eastpak, посвященные Уорхолу
В «Цветном» открылся первый корнер Sandro Homme
В нем представлены последние новинки коллекции весна-лето
В «Цветном» пройдет весенний Vintage Marketplace
В маркете участвуют 60 магазинов винтажа со всей страны
Гаражная распродажа в «Цветном» и Sample Sale пуховиков Sh’u А также коллаборация ASICS х Kiko Kostadinov и трибьют Кобейну в Bershka
В «Цветном» запустили арт-площадку Astra Lab с бесплатными лекциями и кинопоказами
Также в программе выставка-продажа, перформансы и дискуссии с арт-экспертами
В «Цветном» откроется поп-ап бренда украшений и одежды из металла Omut
Площадка будет работать с 10 по 18 декабря
Скидки 50 % в «Цветном» и «Французские дни» в Street Pie А также распродажа кожаных дубленок Bats и коллаборация Converse x Brain Dead
Poison Drop откроет в «Цветном» поп-ап с подвесками
Посетители смогут выбрать готовое изделие или собрать собственную подвеску-слово
В «Цветном» состоится осенний Vintage Marketplace
На маркет привезут винтажную одежду для мужчин и женщин, а также товары для дома
До конца августа за покупки в «Цветном» можно получить приглашение на «Генеральную репетицию»
Также покупатели смогут получить сувениры проекта
Кроссовки за полцены в KM20, вторая волна в DressOne и минус 60% в Zasport А также капсульная коллекция PPCM x Kixbox и новая модель кроссовок от DC Shoes
Скидки до 70 % в Ushatava и минус 40 % в Street Pie Store А также новые «уродливые» кроссовки от Puma
Минус 90 % на Metropolis Garage Sale и распродажа сумок на Butik.ru А также новые уродливые кроссовки Puma и очередная коллаборация Casio G-Shock
Коллаборационные часы Casio G-Shock и японского иллюстратора Ю Нагабы Марка продолжает отмечать свое 35-летие
Скидки на обувь до 90 % в Porta 9 и mid-sale в «Цветном» А еще кроссовки New Balance, посвященные Москве
На презентации новой коллекции ZDDZ в «Цветном» выступит Mujuice
В линейку британского бренда войдут унисекс-изделия в черно-белой гамме
Финальная распродажа в Leform и Mango и 90%-ные скидки на российских дизайнеров А еще подешевевшие дубленки Bats и старт продаж кроссовок Nike x Off-White
В «Цветном» открылся корнер IKEA с коллекцией голливудского стилиста
Арт-пространство закроется 9 марта
Outlaw Moscow и Dada Agency представили альтернативную олимпийскую форму
Коллаборация уже доступна на сайте бренда