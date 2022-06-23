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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Twitter появились подкасты. Пока они доступны только для англоязычной аудитории

В Twitter появились подкасты. Пока они доступны только для англоязычной аудитории

Илон Маск одержал победу в судебном деле о приобретении Twitter

Илон Маск одержал победу в судебном деле о приобретении Twitter

Twitter заблокировал аккаунт российского МИД на английском языке

Twitter заблокировал аккаунт российского МИД на английском языке

Аккаунты «РИА Новостей» в Twitter заблокировали в странах ЕС и Британии

Аккаунты «РИА Новостей» в Twitter заблокировали в странах ЕС и Британии

«Из всех искусств для нас важнейшим является кинопродукт»
«Из всех искусств для нас важнейшим является кинопродукт» Реакция твиттера на единственный день жизни уникальной инициативы
«Из всех искусств для нас важнейшим является кинопродукт»

«Из всех искусств для нас важнейшим является кинопродукт»
Реакция твиттера на единственный день жизни уникальной инициативы

Илон Маск подал встречный иск к Twitter

Илон Маск подал встречный иск к Twitter

В работе Twitter произошел глобальный сбой

В работе Twitter произошел глобальный сбой

Судебное разбирательство между Илоном Маском и Twitter пройдет в октябре

обновлено

Судебное разбирательство между Илоном Маском и Twitter пройдет в октябре

Илон Маск отказался покупать Twitter

Илон Маск отказался покупать Twitter

Twitter протестирует функцию совместных постов

Twitter протестирует функцию совместных постов

В Twitter появится возможность писать длинные посты
23 июня 2022

В Twitter появится возможность писать длинные посты

Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter
обновлено13 мая 2022

Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter

8 апреля 2022

Аккаунт RT в Twitter заблокировали

1 марта 2022

Роскомнадзор замедлил Twitter из-за фейков о «спецоперации» в Украине

24 февраля 2022

Twitter блокирует аккаунты пользователей за публикацию контента из Украины

19 января 2022

В декабре Twitter оштрафовали на 10 миллионов за посты о Навальном и стрельбе в Пермском университете

Список
10 ноября 2021

За что Twitter и Facebook назначают многомиллионные штрафы

Рейтинг
15 июля 2021

Какие страны чаще требуют удалить контент из Twitter

7 июня 2021

Илья Яшин, Евгений Фельдман и другие известные люди подали иск к Роскомнадзору из-за замедления Twitter

Цитата дня
23 марта 2021

«Темпы остаются неудовлетво-рительными» — Роскомнадзор о том, как Twitter избавляется от запрещенного контента

обновлено17 марта 2021

Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить аккаунт «МБХ медиа». Само издание никаких предупреждений от РКН не получало

обновлено17 мая 2021

Хорошая новость: Роскомнадзор решил не блокировать Twitter. Плохая: ведомство может замедлить Facebook и YouTube

12 марта 2021

Twitter к апрелю запустит свой аналог Clubhouse — сервис голосовых чатов Spaces

Замедление твиттера
10 марта 2021

Роскомнадзор замедлял сайты с комбинацией t.co в домене. Даже RT

Как Twitter живет в свой первый замедленный день
Как Twitter живет в свой первый замедленный день Готовится загружать твиты с ночи и придумывает, с чем еще нужно бороться Роскомнадзору
Как Twitter живет в свой первый замедленный день

Как Twitter живет в свой первый замедленный день
Готовится загружать твиты с ночи и придумывает, с чем еще нужно бороться Роскомнадзору

обновлено5 апреля 2021

Роскомнадзор продлил замедление Twitter до 15 мая. Компания стала быстрее удалять запрещенный контент

Цифра дня
1 марта 2021

Сколько писем с требованием удалить контент отправил в Twitter Роскомнадзор

17 февраля 2021

В тренды Twitter вышел хештег #ДуровОтветь после слива личных данных активистки Дарьи Серенко в Telegram

2 января 2021

Мы живем в 2021 году уже второй день. Все проснулись? Проверяем, конечно, в твиттере

18 декабря 2020

Twitter сделает новые типы учетных записей для ботов и аккаунтов умерших людей

24 ноября 2020

Twitter не позволит сразу лайкать спорные твиты. Сначала он покажет предупреждение

17 ноября 2020

В Twitter появятся флиты. Это аналог сторис в Instagram

21 октября 2020

В Twitter временно пропала функция ретвита. Ее заменило цитирование

15 октября 2020

Twitter вслед за Facebook начнет удалять посты, отрицающие Холокост

29 сентября 2020

Роскомнадзор попросил Госдуму защитить россиян от цензуры на иностранных платформах

29 сентября 2020

Госдума хочет ограничить трафик сайтов, которые нарушают российские законы. Проект может коснуться Twitter и Facebook

7 августа 2020

Twitter начал помечать аккаунты СМИ и журналистов, связанных с государством

В твиттере весь день рассказывают о домогательствах в медиатусовке

#MeToo по-русски

В твиттере весь день рассказывают о домогательствах в медиатусовке

Twitter тестирует сторис — Fleets

Fleets должны сделать общение в соцсети удобнее

Twitter тестирует сторис — Fleets

Twitter и Facebook получили штрафы по 4 миллиона рублей за отказ локализовать данные в России

Не так смешно, как прошлогодние 3 тысячи рублей

Twitter и Facebook получили штрафы по 4 миллиона рублей за отказ локализовать данные в России

Twitter заявил об удалении неактивных аккаунтов. А затем отложил решение (обновлено)

Сперва соцсеть разработает инструмент для увековечивания памяти умерших

Twitter заявил об удалении неактивных аккаунтов. А затем отложил решение (обновлено)

Twitter запретит государственным СМИ размещать рекламу

Решение приняли для «защиты здорового дискурса и открытого общения»

Twitter запретит государственным СМИ размещать рекламу

Twitter признал, что передавал часть данных пользователей рекламодателям

Уязвимость, по данным компании, уже устранили

Twitter признал, что передавал часть данных пользователей рекламодателям

Twitter заплатил 3 тысячи рублей за отказ локализовать данные россиян (обновлено)

Протокол на компанию составил Роскомнадзор

Twitter заплатил 3 тысячи рублей за отказ локализовать данные россиян (обновлено)

Твиттер-бот, создающий новые эмодзи

Приложение разработал студент из Франции

Твиттер-бот, создающий новые эмодзи

Twitter внедряет новый десктоп-интерфейс. Старая версия станет недоступной

В ближайшие дни компания обновит сайт для всех пользователей

Twitter внедряет новый десктоп-интерфейс. Старая версия станет недоступной

«Да пошли вы н...й!»: Роскомнадзор ответил пользователю в Twitter

И во флешмобе поучаствовал, и правила показал

«Да пошли вы н...й!»: Роскомнадзор ответил пользователю в Twitter

Пользователи Twitter смогут делать ретвиты с фото, видео и анимациями

Опция доступна только на iOS, Android и в мобильной версии сайта

Пользователи Twitter смогут делать ретвиты с фото, видео и анимациями

Роскомнадзор дал Facebook и Twitter девять месяцев на локализацию данных россиян

Ранее компании уже оштрафовали на 3 тысячи рублей за непредоставление информации о переносе данных в Россию

Роскомнадзор дал Facebook и Twitter девять месяцев на локализацию данных россиян

В «Цифровой экономике» предложили ограничения для Facebook и Instagram

Иностранным соцсетям могут запретить использовать данные россиян

В «Цифровой экономике» предложили ограничения для Facebook и Instagram

Twitter разрешит скрывать ответы на твиты

Функцию начнут тестировать через несколько месяцев

Twitter разрешит скрывать ответы на твиты

«Путин был в ярости»: Twitter шутит о чувствах президента с помощью автонабора

Не забыли и про Сергея Собянина

«Путин был в ярости»: Twitter шутит о чувствах президента с помощью автонабора

Роскомнадзор завел административные дела на Facebook и Twitter

Американские компании отказались переносить данные пользователей в Россию

Роскомнадзор завел административные дела на Facebook и Twitter

#2009vs2019: В соцсетях вспоминают, как изменилась жизнь за десять лет

Netflix вместо СТС, появление «девятка» яиц и неизменный Ленин в Мавзолее

#2009vs2019: В соцсетях вспоминают, как изменилась жизнь за десять лет

Зачем люди заявляют о расставании в соцсетях?
Зачем люди заявляют о расставании в соцсетях? Отвечают авторы подобных постов и психолог
Зачем люди заявляют о расставании в соцсетях?

Зачем люди заявляют о расставании в соцсетях?
Отвечают авторы подобных постов и психолог

Twitter вернул хронологическую ленту спустя два года после отказа от нее

Соцсеть признала, что алгоритмическая лента не всегда соблюдала баланс свежих и интересных твитов

Twitter вернул хронологическую ленту спустя два года после отказа от нее

В приложении Twitter появились аудиотрансляции

Функция также доступна в клиенте Periscope

В приложении Twitter появились аудиотрансляции

«В Москве окрошку на просекко делают»: Пользователи Twitter шутят о легкой жизни в столице

В соцсети пишут о больших зарплатах, раздаче телефонов и дожде из денег

«В Москве окрошку на просекко делают»: Пользователи Twitter шутят о легкой жизни в столице

«Текстовые мемы, за которые ты сядешь»
«Текстовые мемы, за которые ты сядешь» Твиттер с описаниями картинок из материалов уголовных дел
«Текстовые мемы, за которые ты сядешь»

«Текстовые мемы, за которые ты сядешь»
Твиттер с описаниями картинок из материалов уголовных дел

О чем думают пользователи соцсетей в разное время суток

И с чем связаны перепады настроения

О чем думают пользователи соцсетей в разное время суток

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ