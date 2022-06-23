«Из всех искусств для нас важнейшим является кинопродукт» Реакция твиттера на единственный день жизни уникальной инициативы
В декабре Twitter оштрафовали на 10 миллионов за посты о Навальном и стрельбе в Пермском университете
Илья Яшин, Евгений Фельдман и другие известные люди подали иск к Роскомнадзору из-за замедления Twitter
«Темпы остаются неудовлетво-рительными» — Роскомнадзор о том, как Twitter избавляется от запрещенного контента
Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить аккаунт «МБХ медиа». Само издание никаких предупреждений от РКН не получало
Хорошая новость: Роскомнадзор решил не блокировать Twitter. Плохая: ведомство может замедлить Facebook и YouTube
Как Twitter живет в свой первый замедленный день Готовится загружать твиты с ночи и придумывает, с чем еще нужно бороться Роскомнадзору
Роскомнадзор продлил замедление Twitter до 15 мая. Компания стала быстрее удалять запрещенный контент
В тренды Twitter вышел хештег #ДуровОтветь после слива личных данных активистки Дарьи Серенко в Telegram
Госдума хочет ограничить трафик сайтов, которые нарушают российские законы. Проект может коснуться Twitter и Facebook
Twitter и Facebook получили штрафы по 4 миллиона рублей за отказ локализовать данные в России
Не так смешно, как прошлогодние 3 тысячи рублей
Twitter заявил об удалении неактивных аккаунтов. А затем отложил решение (обновлено)
Сперва соцсеть разработает инструмент для увековечивания памяти умерших
Twitter запретит государственным СМИ размещать рекламу
Решение приняли для «защиты здорового дискурса и открытого общения»
Twitter признал, что передавал часть данных пользователей рекламодателям
Уязвимость, по данным компании, уже устранили
Twitter заплатил 3 тысячи рублей за отказ локализовать данные россиян (обновлено)
Протокол на компанию составил Роскомнадзор
Twitter внедряет новый десктоп-интерфейс. Старая версия станет недоступной
В ближайшие дни компания обновит сайт для всех пользователей
«Да пошли вы н...й!»: Роскомнадзор ответил пользователю в Twitter
И во флешмобе поучаствовал, и правила показал
Пользователи Twitter смогут делать ретвиты с фото, видео и анимациями
Опция доступна только на iOS, Android и в мобильной версии сайта
Роскомнадзор дал Facebook и Twitter девять месяцев на локализацию данных россиян
Ранее компании уже оштрафовали на 3 тысячи рублей за непредоставление информации о переносе данных в Россию
В «Цифровой экономике» предложили ограничения для Facebook и Instagram
Иностранным соцсетям могут запретить использовать данные россиян
«Путин был в ярости»: Twitter шутит о чувствах президента с помощью автонабора
Не забыли и про Сергея Собянина
Роскомнадзор завел административные дела на Facebook и Twitter
Американские компании отказались переносить данные пользователей в Россию
#2009vs2019: В соцсетях вспоминают, как изменилась жизнь за десять лет
Netflix вместо СТС, появление «девятка» яиц и неизменный Ленин в Мавзолее
Twitter вернул хронологическую ленту спустя два года после отказа от нее
Соцсеть признала, что алгоритмическая лента не всегда соблюдала баланс свежих и интересных твитов
«В Москве окрошку на просекко делают»: Пользователи Twitter шутят о легкой жизни в столице
В соцсети пишут о больших зарплатах, раздаче телефонов и дожде из денег