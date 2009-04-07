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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Свекольный хумус, тыквенный суп и брускетта с лисичками: Недорогие сезонные рецепты сентября
Свекольный хумус, тыквенный суп и брускетта с лисичками: Недорогие сезонные рецепты сентября
Свекольный хумус, тыквенный суп и брускетта с лисичками: Недорогие сезонные рецепты сентября

Свекольный хумус, тыквенный суп и брускетта с лисичками: Недорогие сезонные рецепты сентября

На Даниловском рынке состоится тыквенный гастрономический фестиваль

Многие кафе добавят в свои меню предложения с сезонным овощем

На Даниловском рынке состоится тыквенный гастрономический фестиваль

Что приготовить из тыквы: 3 простых рецепта
Что приготовить из тыквы: 3 простых рецепта Смузи, хумус и боул из главного овоща сезона
Что приготовить из тыквы: 3 простых рецепта

Что приготовить из тыквы: 3 простых рецепта
Смузи, хумус и боул из главного овоща сезона

На благотворительном фестивале «Тыквы и коты» научат ленивой йоге

Желающие смогут забрать домой бездомных котов

На благотворительном фестивале «Тыквы и коты» научат ленивой йоге

Как выбрать тыкву для еды или украшения к Хеллоуину

Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при покупке плода

Как выбрать тыкву для еды или украшения к Хеллоуину

На Карамельной мануфактуре приготовят гигантскую тыкву-леденец

Вес сладости составит 10 килограммов

На Карамельной мануфактуре приготовят гигантскую тыкву-леденец

На «Флаконе» пройдет благотворительный фестиваль в защиту бездомных кошек

Мероприятие организует фонд помощи животным

На «Флаконе» пройдет благотворительный фестиваль в защиту бездомных кошек

Памятник Шекспиру, камеры на площадках для выгула собак и затяжные дожди
Памятник Шекспиру, камеры на площадках для выгула собак и затяжные дожди Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
Памятник Шекспиру, камеры на площадках для выгула собак и затяжные дожди

Памятник Шекспиру, камеры на площадках для выгула собак и затяжные дожди
Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

Осенью в Москве проведут четыре гастрономических фестиваля

Мероприятия станут частью выставки «Золотая осень», которая пройдет с 29 сентября по 8 октября

Осенью в Москве проведут четыре гастрономических фестиваля

10 рецептов блюд из тыквы
10 рецептов блюд из тыквы Мы продолжаем разбираться, что можно приготовить из сезонных овощей
10 рецептов блюд из тыквы

10 рецептов блюд из тыквы
Мы продолжаем разбираться, что можно приготовить из сезонных овощей

В Москве пройдет благотворительный фестиваль в защиту бездомных кошек

Кроме благотворительных акций в программу фестиваля вошел мастер-класс по вырезанию тыкв

В Москве пройдет благотворительный фестиваль в защиту бездомных кошек

Три варианта пенерли
Три варианта пенерли Шеф-повар кафе «Хачапурия» Григорий Менешян рассказывает, как приготовить пенерли с тыквой и зеленью, с говядиной и сванской солью, а также с форелью и тархуном в сливочном соусе
Три варианта пенерли

Три варианта пенерли
Шеф-повар кафе «Хачапурия» Григорий Менешян рассказывает, как приготовить пенерли с тыквой и зеленью, с говядиной и сванской солью, а также с форелью и тархуном в сливочном соусе

Закуска из копчёного лосося в датском стиле
Закуска из копчёного лосося в датском стиле Бренд-шеф ресторана Björn Каспер Гаард рассказывает, как приготовить копчёного лосося с запечённой тыквой, миндалём, пармезаном и брюссельской капустой
Закуска из копчёного лосося в датском стиле

Закуска из копчёного лосося в датском стиле
Бренд-шеф ресторана Björn Каспер Гаард рассказывает, как приготовить копчёного лосося с запечённой тыквой, миндалём, пармезаном и брюссельской капустой

Рецепты шефов: Дим-самы с креветками, уткой и тыквой
Рецепты шефов: Дим-самы с креветками, уткой и тыквой Шеф-повар ресторана паназиатской кухни «Zю кафе» Лим Бун Тай рассказал, как приготовить три вида дим-самов из рисового теста.
Рецепты шефов: Дим-самы с креветками, уткой и тыквой

Рецепты шефов: Дим-самы с креветками, уткой и тыквой
Шеф-повар ресторана паназиатской кухни «Zю кафе» Лим Бун Тай рассказал, как приготовить три вида дим-самов из рисового теста.

Сезон молодых овощей: Тыква
Сезон молодых овощей: Тыква The Village продолжает серию материалов о местных продуктах, в новом выпуске — тыква.
Сезон молодых овощей: Тыква

Сезон молодых овощей: Тыква
The Village продолжает серию материалов о местных продуктах, в новом выпуске — тыква.

Суп из тыквы и красной чечевицы Яркий и согревающий суп для ноябрьского обеда.

Суп из тыквы и красной чечевицы

Рецепты шефов: Суп-пюре из тыквы с бальзамическим кремом
Рецепты шефов: Суп-пюре из тыквы с бальзамическим кремом Шеф-повар кафе «Бурый лис и ленивый пёс» Сергей Лобачев рассказывает, как приготовить суп-пюре из испанской тыквы с бальзамическим кремом.
Рецепты шефов: Суп-пюре из тыквы с бальзамическим кремом

Рецепты шефов: Суп-пюре из тыквы с бальзамическим кремом
Шеф-повар кафе «Бурый лис и ленивый пёс» Сергей Лобачев рассказывает, как приготовить суп-пюре из испанской тыквы с бальзамическим кремом.

Тыквенный крем-суп Замечательный сайт eda.ru (детище журнала "Афиша") всегда радует рецептами вкусной еды. Экспериментируя с изготовлением различных супов-пюре, я решила попробовать этот рецепт. И получился довольно необычный, но, тем не менее, вкусный крем-суп из тыквы. Процесс готовки запечатлила через объектив и решила поделиться с вами. В потоке можно найти еще несколько рецептов тыквенных супов, но...

Тыквенный крем-суп

Так вступает осень – всегда с оркестра! &nbsp;

Так вступает осень – всегда с оркестра!

Самый нежный и ароматный – тыквенный чизкейк Я немного "облегчила" всеми любимый чизкейк: взяла обезжиренный творог, сметану и намного меньше крем-сыра. Если хотите приготовить полноценную версию, тогда крем-сыр и творог берите в пропорции 2:1.

Самый нежный и ароматный – тыквенный чизкейк