Свекольный хумус, тыквенный суп и брускетта с лисичками: Недорогие сезонные рецепты сентября
На Даниловском рынке состоится тыквенный гастрономический фестиваль
Многие кафе добавят в свои меню предложения с сезонным овощем
Что приготовить из тыквы: 3 простых рецепта Смузи, хумус и боул из главного овоща сезона
На благотворительном фестивале «Тыквы и коты» научат ленивой йоге
Желающие смогут забрать домой бездомных котов
Как выбрать тыкву для еды или украшения к Хеллоуину
Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при покупке плода
На Карамельной мануфактуре приготовят гигантскую тыкву-леденец
Вес сладости составит 10 килограммов
На «Флаконе» пройдет благотворительный фестиваль в защиту бездомных кошек
Мероприятие организует фонд помощи животным
Памятник Шекспиру, камеры на площадках для выгула собак и затяжные дожди Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
Осенью в Москве проведут четыре гастрономических фестиваля
Мероприятия станут частью выставки «Золотая осень», которая пройдет с 29 сентября по 8 октября
10 рецептов блюд из тыквы Мы продолжаем разбираться, что можно приготовить из сезонных овощей
В Москве пройдет благотворительный фестиваль в защиту бездомных кошек
Кроме благотворительных акций в программу фестиваля вошел мастер-класс по вырезанию тыкв