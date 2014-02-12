Участникам протестов, которые приходят на акции с детьми, пригрозили уголовной ответственностью
Такая статья уже была, но ее практически не использовали
Участникам протестов, которые приходят на акции с детьми, пригрозили уголовной ответственностью Такая статья уже была, но ее практически не использовали
Путин утвердил уголовные сроки за нарушение карантина и за фейки об эпидемии
В тюрьму можно уехать на несколько лет
Путин утвердил уголовные сроки за нарушение карантина и за фейки об эпидемии В тюрьму можно уехать на несколько лет
Увеличить штрафы за пропаганду наркотиков в интернете (обновлено)
МВД хотело ввести уголовную ответственность, но правительство пока настаивает на ужесточении административной статьи
Увеличить штрафы за пропаганду наркотиков в интернете (обновлено) МВД хотело ввести уголовную ответственность, но правительство пока настаивает на ужесточении административной статьи
Госдума обнаружила виртуальные «лагеря» для подготовки протестующих
За обучение в них депутаты хотят ввести особое уголовное наказание
Госдума обнаружила виртуальные «лагеря» для подготовки протестующих За обучение в них депутаты хотят ввести особое уголовное наказание
В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков (обновлено)
Сейчас она наказывается только штрафом
В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков (обновлено) Сейчас она наказывается только штрафом
Минобороны хочет сажать за повреждение символов воинской славы России
Наказание предусматривает и миллионные штрафы
Минобороны хочет сажать за повреждение символов воинской славы России Наказание предусматривает и миллионные штрафы
Госдума приняла закон об уголовном наказании за отказ удалять ложную информацию
Поправки предусматривают для нарушителей до года лишения свободы
Госдума приняла закон об уголовном наказании за отказ удалять ложную информацию Поправки предусматривают для нарушителей до года лишения свободы
СПЧ предложит отменить уголовное наказание за оскорбление чувств верующих
Также совет подготовил рекомендации по изменению антиэкстремистского законодательства
СПЧ предложит отменить уголовное наказание за оскорбление чувств верующих Также совет подготовил рекомендации по изменению антиэкстремистского законодательства
МВД намерено ввести уголовную ответственность для водителей, скрывшихся с места аварии
Изменения коснутся ДТП, повлекших тяжкие последствия
МВД намерено ввести уголовную ответственность для водителей, скрывшихся с места аварии
Изменения коснутся ДТП, повлекших тяжкие последствия
Сажать за способствующие антироссийским санкциям действия
За соблюдение санкций может грозить до четырех лет тюрьмы
Сажать за способствующие антироссийским санкциям действия За соблюдение санкций может грозить до четырех лет тюрьмы
Ввести уголовную ответственность для администраторов соцсетей
Наказание могут назначить за неоперативное удаление информации, призывающей к насилию
Ввести уголовную ответственность для администраторов соцсетей Наказание могут назначить за неоперативное удаление информации, призывающей к насилию
Общественники просят открыть в России суды для несовершеннолетних
Также предлагают оставлять юных преступников в «детских» колониях до 21 года
Общественники просят открыть в России суды для несовершеннолетних Также предлагают оставлять юных преступников в «детских» колониях до 21 года
На владельца «ВИМ-Авиа» завели новое уголовное дело
Его объединили с материалами дела о мошенничестве
На владельца «ВИМ-Авиа» завели новое уголовное дело Его объединили с материалами дела о мошенничестве
СК предложил ужесточить наказание за невыплату зарплат
За год число уголовных дел на недобросовестных руководителей выросло в 1,5 раза
СК предложил ужесточить наказание за невыплату зарплат За год число уголовных дел на недобросовестных руководителей выросло в 1,5 раза
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за «карусели» на выборах
Максимальное наказание по новой статье Уголовного кодекса предусматривает до 5 лет лишения свободы
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за «карусели» на выборах Максимальное наказание по новой статье Уголовного кодекса предусматривает до 5 лет лишения свободы
Госдума примет закон об увеличении сроков за создание «групп смерти» в два раза к 21 июля
Законопроект внесли на рассмотрение парламента 17 июля
Госдума примет закон об увеличении сроков за создание «групп смерти» в два раза к 21 июля Законопроект внесли на рассмотрение парламента 17 июля
Госдума одобрила ужесточение наказания за кибератаки
Санкции за создание вредоносных программ предполагают до 10 лет лишения свободы
Госдума одобрила ужесточение наказания за кибератаки Санкции за создание вредоносных программ предполагают до 10 лет лишения свободы
Руководителей СМИ могут привлечь к уголовной ответственности за антироссийские публикации
Противоправными будут считаться все материалы, информация в которых намеренно искажается в антигосударственных целях
Руководителей СМИ могут привлечь к уголовной ответственности за антироссийские публикации Противоправными будут считаться все материалы, информация в которых намеренно искажается в антигосударственных целях
Число возбуждённых в Москве налоговых дел выросло на 35% за год
Предполагается, что таким образом силовики могут покрыть рост дефицита бюджета
Число возбуждённых в Москве налоговых дел выросло на 35% за год Предполагается, что таким образом силовики могут покрыть рост дефицита бюджета
В Уголовном кодексе может появиться новый вид мошенничества
С его помощью планируется уладить разногласия между налоговиками и силовиками, пытающимися разобраться, кто именно должен инициировать уголовные дела по налоговым преступлениям