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Всем по девайсу: И детям, и бабушке, и питомцуРоль умных гаджетов в семье
Всем по девайсу: И детям, и бабушке, и питомцу
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СПЕЦПРОЕКТ

Всем по девайсу: И детям, и бабушке, и питомцу Роль умных гаджетов в семье

Новости

Samsung запустил программу Trade-in для носимых устройств

Со скидкой можно купить умные часы

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Новости

Samsung запустил программу Trade-in для носимых устройств Со скидкой можно купить умные часы

Новости

Xiaomi выпустила свои первые умные часы. Они очень похожи на Apple Watch

Но стоят в три раза дешевле

1
Новости

Xiaomi выпустила свои первые умные часы. Они очень похожи на Apple Watch Но стоят в три раза дешевле

Новости

Алюминиевые Apple Watch начнут ремонтировать бесплатно

Компания призналась, что у некоторых моделей могут появиться трещины на экране

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Новости

Алюминиевые Apple Watch начнут ремонтировать бесплатно Компания призналась, что у некоторых моделей могут появиться трещины на экране

Беги, Форрест, беги: Полезные гаджеты для бегунов
Гаджеты
Беги, Форрест, беги: Полезные гаджеты для бегуновЧасы, пульсометры и наушники
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Беги, Форрест, беги: Полезные гаджеты для бегунов
Гаджеты

Беги, Форрест, беги: Полезные гаджеты для бегунов Часы, пульсометры и наушники

Новости

Россияне стали в три раза чаще покупать фитнес-трекеры

Также в России выросли продажи умных часов и локаторов

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Новости

Россияне стали в три раза чаще покупать фитнес-трекеры Также в России выросли продажи умных часов и локаторов

Новости

Детские умные часы Elari с голосовым помощником «Алиса»

Они стали первым устройством, которое выпустила сторонняя компания на базе Yandex IO

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Новости

Детские умные часы Elari с голосовым помощником «Алиса» Они стали первым устройством, которое выпустила сторонняя компания на базе Yandex IO

Новости

В Apple Watch появились новые функции для лыжников и сноубордистов

Смарт-часы Apple научились отслеживать перепады высот и другую статистику

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Новости

В Apple Watch появились новые функции для лыжников и сноубордистов Смарт-часы Apple научились отслеживать перепады высот и другую статистику

Операторы — о перспективах разговоров по Apple Watch
Будущее
Операторы — о перспективах разговоров по Apple WatchЧто мешает внедрению формата eSIM в России
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Операторы — о перспективах разговоров по Apple Watch
Будущее

Операторы — о перспективах разговоров по Apple Watch Что мешает внедрению формата eSIM в России

Как твиттер отреагировал на презентацию Apple
Реакция
Как твиттер отреагировал на презентацию AppleДелимся самыми яркими комментариями о представленных корпорацией новинках
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Как твиттер отреагировал на презентацию Apple
Реакция

Как твиттер отреагировал на презентацию Apple Делимся самыми яркими комментариями о представленных корпорацией новинках

Новинки от Apple. Что представили в театре имени Джобса
Ситуация
Новинки от Apple. Что представили в театре имени ДжобсаРассказываем о новых айфонах, смарт-часах и телеприставке
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Новинки от Apple. Что представили в театре имени Джобса
Ситуация

Новинки от Apple. Что представили в театре имени Джобса Рассказываем о новых айфонах, смарт-часах и телеприставке

Новости

Ввести авторский сбор на умные часы

Авторский сбор (или так называемый налог на болванки) взимает Российский союз правообладателей

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Новости

Ввести авторский сбор на умные часы Авторский сбор (или так называемый налог на болванки) взимает Российский союз правообладателей

Новости

МТС запустил тариф для умных устройств

Предполагается, что к 2020 году именно интернет вещей станет одним из основных источников новых подключений

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Новости

МТС запустил тариф для умных устройств Предполагается, что к 2020 году именно интернет вещей станет одним из основных источников новых подключений

Новости

Apple назвала дату презентации новых гаджетов

Предполагается, что на ней корпорация представит новые смартфоны, смарт-часы и ноутбук

0
Новости

Apple назвала дату презентации новых гаджетов Предполагается, что на ней корпорация представит новые смартфоны, смарт-часы и ноутбук

Новости

Apple представила новые версии всех своих операционных систем

Корпорация анонсировала обновления для macOS, iOS, watchOS и tvOS

0
Новости

Apple представила новые версии всех своих операционных систем Корпорация анонсировала обновления для macOS, iOS, watchOS и tvOS

Новости

Статус Apple Watch, BlaBlaCar от Google и поддержка школьных стартапов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Статус Apple Watch, BlaBlaCar от Google и поддержка школьных стартапов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Запуск Hyperloop в Европе, успехи ТНТ и боязнь роботов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Запуск Hyperloop в Европе, успехи ТНТ и боязнь роботов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Apple подала в суд на ФТС

Предполагается, что компанию не устраивает введение пошлин на ввоз смарт-часов

0
Новости

Apple подала в суд на ФТС Предполагается, что компанию не устраивает введение пошлин на ввоз смарт-часов

Новости

Мессенджер МТС, cмарт-часы Google и заморозка Muz.ru

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Мессенджер МТС, cмарт-часы Google и заморозка Muz.ru Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Motorola вернётся в Россию в феврале 2016 года

До этого Lenovo несколько раз переносила дату начала продаж по разным причинам

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Новости

Motorola вернётся в Россию в феврале 2016 года До этого Lenovo несколько раз переносила дату начала продаж по разным причинам

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