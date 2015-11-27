Всем по девайсу: И детям, и бабушке, и питомцу Роль умных гаджетов в семье
Samsung запустил программу Trade-in для носимых устройств Со скидкой можно купить умные часы
Xiaomi выпустила свои первые умные часы. Они очень похожи на Apple Watch
Но стоят в три раза дешевле
Xiaomi выпустила свои первые умные часы. Они очень похожи на Apple Watch Но стоят в три раза дешевле
Алюминиевые Apple Watch начнут ремонтировать бесплатно
Компания призналась, что у некоторых моделей могут появиться трещины на экране
Алюминиевые Apple Watch начнут ремонтировать бесплатно Компания призналась, что у некоторых моделей могут появиться трещины на экране
Беги, Форрест, беги: Полезные гаджеты для бегунов Часы, пульсометры и наушники
Россияне стали в три раза чаще покупать фитнес-трекеры
Также в России выросли продажи умных часов и локаторов
Россияне стали в три раза чаще покупать фитнес-трекеры Также в России выросли продажи умных часов и локаторов
Детские умные часы Elari с голосовым помощником «Алиса»
Они стали первым устройством, которое выпустила сторонняя компания на базе Yandex IO
Детские умные часы Elari с голосовым помощником «Алиса» Они стали первым устройством, которое выпустила сторонняя компания на базе Yandex IO
В Apple Watch появились новые функции для лыжников и сноубордистов
Смарт-часы Apple научились отслеживать перепады высот и другую статистику
В Apple Watch появились новые функции для лыжников и сноубордистов Смарт-часы Apple научились отслеживать перепады высот и другую статистику
Операторы — о перспективах разговоров по Apple Watch Что мешает внедрению формата eSIM в России
Как твиттер отреагировал на презентацию Apple Делимся самыми яркими комментариями о представленных корпорацией новинках
Новинки от Apple. Что представили в театре имени Джобса Рассказываем о новых айфонах, смарт-часах и телеприставке
Ввести авторский сбор на умные часы
Авторский сбор (или так называемый налог на болванки) взимает Российский союз правообладателей
Ввести авторский сбор на умные часы Авторский сбор (или так называемый налог на болванки) взимает Российский союз правообладателей
МТС запустил тариф для умных устройств
Предполагается, что к 2020 году именно интернет вещей станет одним из основных источников новых подключений
МТС запустил тариф для умных устройств Предполагается, что к 2020 году именно интернет вещей станет одним из основных источников новых подключений
Apple назвала дату презентации новых гаджетов
Предполагается, что на ней корпорация представит новые смартфоны, смарт-часы и ноутбук
Apple назвала дату презентации новых гаджетов Предполагается, что на ней корпорация представит новые смартфоны, смарт-часы и ноутбук
Apple представила новые версии всех своих операционных систем
Корпорация анонсировала обновления для macOS, iOS, watchOS и tvOS
Apple представила новые версии всех своих операционных систем Корпорация анонсировала обновления для macOS, iOS, watchOS и tvOS
Статус Apple Watch, BlaBlaCar от Google и поддержка школьных стартапов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Статус Apple Watch, BlaBlaCar от Google и поддержка школьных стартапов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Запуск Hyperloop в Европе, успехи ТНТ и боязнь роботов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Запуск Hyperloop в Европе, успехи ТНТ и боязнь роботов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Apple подала в суд на ФТС
Предполагается, что компанию не устраивает введение пошлин на ввоз смарт-часов
Apple подала в суд на ФТС Предполагается, что компанию не устраивает введение пошлин на ввоз смарт-часов
Мессенджер МТС, cмарт-часы Google и заморозка Muz.ru
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке