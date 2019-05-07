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Гаджеты7 мая 2019

Беги, Форрест, беги: Полезные гаджеты для бегунов Часы, пульсометры и наушники

РедакторАнна Соколова

В Москве открылся беговой сезон. 19 мая пройдет Московский полумарафон, 2 июня — «Красочный забег», а 13 июля — «Ночной забег». The Village собрал хорошие беговые гаджеты, которые помогут подготовиться к стартам.

Текст

Иван Сурвилло

Apple Watch Nike+ Series 4

от 32 532 pyблей

Коллаборация Apple и Nike придумана специально для бегунов. Во время тренировки можно в реальном времени следить за средним темпом, расстоянием и частотой сердечных сокращений. Гаджет водонепроницаем и не боится пота. Батарея выдерживает марафон, но для ультрамарафонов Apple Watch не подойдут. 

Айфон на пробежку можно вообще не брать — в часы встроен датчик GPS, который довольно точно записывает маршрут. Музыку или подкасты тоже можно слушать с часов через bluetooth наушники. Кошелек тоже можно оставить дома и купить бутылку в супермаркете с помощью Apple Pay. Для бега в темное время суток можно докупить светоотражающий браслет Nike, также на часах доступны эксклюзивные циферблаты Nike. Если давно не бегали, приложение Nike Run Club напомнит, как держать темп, бодрыми уведомлениями. Из минусов: часами трудно управлять мокрыми руками, а предустановленным приложением нельзя построить тренировку по пульсовым зонам.

Suunto 9 Baro

49 990 рублей

Фишка гаджета — цветной сенсорный дисплей (хотя и не очень четкий). Кроме него, есть пульсометр, монитор сна, подсчет калорий, спортивные режимы, влагостойкость, соединение с GPS и ГЛОНАСС для большей точности и подсчет расстояния в бассейне. Отдельно стоит отметить FusedTrack — систему, которая улучшает отслеживание расстояния, объединяя GPS-данные с показаниями компаса, гироскопа и акселерометра.

Батарея имеет три режима: производительность, выносливость и ультра. В последнем доступны 4,5 дня непрерывного отслеживания пробежки. Часы выглядят солидно, можно спокойно носить с костюмом. Из минусов: запутанное меню и конфликт двух версий фирменного приложения.

Polar M430

13 990 рублей

Простые беговые часы с четким монохромным экраном и подсветкой. Хороший выбор, если не хотите переплачивать за более дорогие модели. Пользователи хвалят точность GPS и датчика ЧСС, который умеет замерять пульс даже под водой (можно докупить нагрудный пульсометр для еще более высокой точности). Показатель точности GPS можно регулировать — от этого зависит время работы без подзарядки (при среднем показателе хватит недели на две). Заряжаются часы за пару часов.

Через веб-интерфейс или специальное приложение в личном кабинете можно настроить внешний вид и отображение информации при тренировках — например, вывести темп, каденс, средний темп, ЧСС, время, расстояние. Часы не боятся дождя и душа. Кроме бега на улице, подходят для тренировок в помещении — данные о темпе и дистанции считаются на основе движений запястья. Есть встроенный анализатор сна для понимания уровня восстановления после тренировок, автоотсечка кругов, встроенный фитнес-тест для VOmax и фиксация пульсовых зон. Из минусов: проприетарный кабель, который лучше не терять, и необходимость после тренировки синхронизировать данные со смартфоном по Bluetooth (для этого достаточно зажать центральную кнопку).

AfterShokz Trekz Air

10 990 рублей

Легкие (30 граммов) наушники с костной проводимостью звука. Подходят для пробежек в городе: наушники не закрывают уши, и вы будете слышать шум машин. Батареи хватает примерно на день использования, заряжаются наушники за пару часов. Благодаря металлической гибкой дужке внутри их удобно носить на шее и можно согнуть, засунув в карман, а потом они расправятся. Баг (или фича) — если наушники приложить к какому-то предмету, тот начинает звучать как полноценная колонка. Не боятся дождя. Минус: к специфике звука надо привыкнуть.

Датчик пульса можно использовать без часов и даже без телефона — во внутренней памяти хранится последняя тренировка, что удобно для бассейна. На ремне есть рифленые места, чтобы гаджет не скользил. Совместим почти со всеми моделями часов, включая Garmin. Из минусов: синхронизируется только с приложением Polar, для синхронизации, например, с Nike Run Club нужно перезагружать телефон.

Фотографии: обложка, 1 – Apple, 2 – Suunto, 3, 5 – Polar, 4 – AfterShokz.

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