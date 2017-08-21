Цены на авиабилеты по России упали в 2–3 раза Спасибо «Победе»
Авиакомпании резко подняли стоимость билетов Ценовым лидером стал Utair
Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний в страну (обновлено)
Ранее «Аэрофлоту», «Победе» и «Уральским авиалиниям» пришлось отменить свои рейсы
Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний в страну (обновлено) Ранее «Аэрофлоту», «Победе» и «Уральским авиалиниям» пришлось отменить свои рейсы
«Уральские авиалинии» снизили цены на субсидированные билеты
Самые дешевые из них стоят 500 рублей
«Уральские авиалинии» снизили цены на субсидированные билеты Самые дешевые из них стоят 500 рублей
«Уральские авиалинии» ввели новый минимальный тариф без провоза багажа
Брать с собой можно только ручную кладь до 5 килограммов
«Уральские авиалинии» ввели новый минимальный тариф без провоза багажа Брать с собой можно только ручную кладь до 5 килограммов
«Уральские авиалинии» временно перестали выдавать питание на борту
За счет этого компания планирует оптимизировать расходы
«Уральские авиалинии» временно перестали выдавать питание на борту За счет этого компания планирует оптимизировать расходы
«Уральские авиалинии» устроят распродажу Скидки на ряд направлений достигнут 30 %
«Победа» стала четвертым по популярности авиаперевозчиком России
Лоукостер обогнал «Уральские авиалинии» и Utair
«Победа» стала четвертым по популярности авиаперевозчиком России Лоукостер обогнал «Уральские авиалинии» и Utair
«Уральские авиалинии» распродают билеты по России и за рубеж за полцены
Среди направлений, на которые действует скидка — Рим, Прага и Тбилиси
«Уральские авиалинии» распродают билеты по России и за рубеж за полцены Среди направлений, на которые действует скидка — Рим, Прага и Тбилиси
«Уральские авиалинии» откроют рейсы из Петербурга в Алматы
Перелеты по этому маршруту начнут выполнять 24 декабря
«Уральские авиалинии» откроют рейсы из Петербурга в Алматы Перелеты по этому маршруту начнут выполнять 24 декабря
S7 предупредила о риске полной остановки работы российских авиакомпаний
Угроза связана с планами Минтранса перенести данные пассажиров на российские серверы
S7 предупредила о риске полной остановки работы российских авиакомпаний Угроза связана с планами Минтранса перенести данные пассажиров на российские серверы
«Уральские авиалинии» запустили шесть рейсов из Петербурга
Перевозчик начал выполнять полеты в Узбекистан, Франкфурт-на-Майне, Пальма-де-Майорку и на Родос
«Уральские авиалинии» запустили шесть рейсов из Петербурга Перевозчик начал выполнять полеты в Узбекистан, Франкфурт-на-Майне, Пальма-де-Майорку и на Родос
Как работают в самолетах Мойщик, пилот, авиатехник и бортпроводница A320 — о скандалах в бизнес-классе, включенных телефонах и чистоте
Как работают в самолетах Мойщик, пилот, авиатехник и бортпроводница A320 — о скандалах в бизнес-классе, включенных телефонах и чистоте
Самые бюджетные авиакомпании 2017 года
Средняя стоимость билетов снизилась как на внутренние, так и на международные рейсы
Самые бюджетные авиакомпании 2017 года Средняя стоимость билетов снизилась как на внутренние, так и на международные рейсы
СКР проверяет «Уральские авиалинии» из-за связывания пассажира скотчем
Экипаж был вынужден привязать скотчем к креслу пьяного пассажира и заклеить ему рот
СКР проверяет «Уральские авиалинии» из-за связывания пассажира скотчем Экипаж был вынужден привязать скотчем к креслу пьяного пассажира и заклеить ему рот
«Якутия», «ВИМ-Авиа» и «Уральские авиалинии» стали лидерами по задержкам чартеров
Это следует из документов, опубликованных на сайте Росавиации
«Якутия», «ВИМ-Авиа» и «Уральские авиалинии» стали лидерами по задержкам чартеров Это следует из документов, опубликованных на сайте Росавиации
«Уральские авиалинии» будут бесплатно перевозить клиентов «ВИМ-Авиа»
Перевозка таких пассажиров будет осуществляться только при наличии свободных мест и до 16 октября
«Уральские авиалинии» будут бесплатно перевозить клиентов «ВИМ-Авиа» Перевозка таких пассажиров будет осуществляться только при наличии свободных мест и до 16 октября
Где чаще всего задерживают и отменяют рейсы Такое исследование провел сервис AirHelp
«Уральские авиалинии» откроют новые рейсы из Петербурга в Узбекистан
Авиакомпания будет выполнять полеты в Наманган
«Уральские авиалинии» откроют новые рейсы из Петербурга в Узбекистан Авиакомпания будет выполнять полеты в Наманган
«Уральские авиалинии» откроют прямые рейсы из Петербурга на Тенерифе
Прямое сообщение Санкт-Петербурга с этим островом не осуществлялось с апреля 2015 года