вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Цены на авиабилеты по России упали в 2–3 раза

Спасибо «Победе»

0
Новости

Цены на авиабилеты по России упали в 2–3 раза Спасибо «Победе»

Новости

Авиакомпании резко подняли стоимость билетов

Ценовым лидером стал Utair

0
Новости

Авиакомпании резко подняли стоимость билетов Ценовым лидером стал Utair

Новости

Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний в страну (обновлено)

Ранее «Аэрофлоту», «Победе» и «Уральским авиалиниям» пришлось отменить свои рейсы

3
Новости

Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний в страну (обновлено) Ранее «Аэрофлоту», «Победе» и «Уральским авиалиниям» пришлось отменить свои рейсы

Новости

«Уральские авиалинии» снизили цены на субсидированные билеты

Самые дешевые из них стоят 500 рублей

0
Новости

«Уральские авиалинии» снизили цены на субсидированные билеты Самые дешевые из них стоят 500 рублей

Новости

«Уральские авиалинии» ввели новый минимальный тариф без провоза багажа

Брать с собой можно только ручную кладь до 5 килограммов

0
Новости

«Уральские авиалинии» ввели новый минимальный тариф без провоза багажа Брать с собой можно только ручную кладь до 5 килограммов

Новости

«Уральские авиалинии» временно перестали выдавать питание на борту

За счет этого компания планирует оптимизировать расходы

2
Новости

«Уральские авиалинии» временно перестали выдавать питание на борту За счет этого компания планирует оптимизировать расходы

Новости

«Уральские авиалинии» устроят распродажу

Скидки на ряд направлений достигнут 30 %

0
Новости

«Уральские авиалинии» устроят распродажу Скидки на ряд направлений достигнут 30 %

Новости

«Победа» стала четвертым по популярности авиаперевозчиком России

Лоукостер обогнал «Уральские авиалинии» и Utair

0
Новости

«Победа» стала четвертым по популярности авиаперевозчиком России Лоукостер обогнал «Уральские авиалинии» и Utair

Новости

«Уральские авиалинии» распродают билеты по России и за рубеж за полцены

Среди направлений, на которые действует скидка — Рим, Прага и Тбилиси

0
Новости

«Уральские авиалинии» распродают билеты по России и за рубеж за полцены Среди направлений, на которые действует скидка — Рим, Прага и Тбилиси

Новости

«Уральские авиалинии» откроют рейсы из Петербурга в Алматы

Перелеты по этому маршруту начнут выполнять 24 декабря

1
Новости

«Уральские авиалинии» откроют рейсы из Петербурга в Алматы Перелеты по этому маршруту начнут выполнять 24 декабря

Новости

S7 предупредила о риске полной остановки работы российских авиакомпаний

Угроза связана с планами Минтранса перенести данные пассажиров на российские серверы

0
Новости

S7 предупредила о риске полной остановки работы российских авиакомпаний Угроза связана с планами Минтранса перенести данные пассажиров на российские серверы

Новости

«Уральские авиалинии» запустили шесть рейсов из Петербурга

Перевозчик начал выполнять полеты в Узбекистан, Франкфурт-на-Майне, Пальма-де-Майорку и на Родос

0
Новости

«Уральские авиалинии» запустили шесть рейсов из Петербурга Перевозчик начал выполнять полеты в Узбекистан, Франкфурт-на-Майне, Пальма-де-Майорку и на Родос

Как работают в самолетах
Где ты работаешь

Как работают в самолетах Мойщик, пилот, авиатехник и бортпроводница A320 — о скандалах в бизнес-классе, включенных телефонах и чистоте

Где ты работаешь

Как работают в самолетах Мойщик, пилот, авиатехник и бортпроводница A320 — о скандалах в бизнес-классе, включенных телефонах и чистоте

Новости

Самые бюджетные авиакомпании 2017 года

Средняя стоимость билетов снизилась как на внутренние, так и на международные рейсы

0
Новости

Самые бюджетные авиакомпании 2017 года Средняя стоимость билетов снизилась как на внутренние, так и на международные рейсы

Новости

СКР проверяет «Уральские авиалинии» из-за связывания пассажира скотчем

Экипаж был вынужден привязать скотчем к креслу пьяного пассажира и заклеить ему рот

0
Новости

СКР проверяет «Уральские авиалинии» из-за связывания пассажира скотчем Экипаж был вынужден привязать скотчем к креслу пьяного пассажира и заклеить ему рот

Новости

«Якутия», «ВИМ-Авиа» и «Уральские авиалинии» стали лидерами по задержкам чартеров

Это следует из документов, опубликованных на сайте Росавиации

0
Новости

«Якутия», «ВИМ-Авиа» и «Уральские авиалинии» стали лидерами по задержкам чартеров Это следует из документов, опубликованных на сайте Росавиации

Новости

«Уральские авиалинии» будут бесплатно перевозить клиентов «ВИМ-Авиа»

Перевозка таких пассажиров будет осуществляться только при наличии свободных мест и до 16 октября

0
Новости

«Уральские авиалинии» будут бесплатно перевозить клиентов «ВИМ-Авиа» Перевозка таких пассажиров будет осуществляться только при наличии свободных мест и до 16 октября

Новости

Где чаще всего задерживают и отменяют рейсы

Такое исследование провел сервис AirHelp

0
Новости

Где чаще всего задерживают и отменяют рейсы Такое исследование провел сервис AirHelp

Новости

«Уральские авиалинии» откроют новые рейсы из Петербурга в Узбекистан

Авиакомпания будет выполнять полеты в Наманган

0
Новости

«Уральские авиалинии» откроют новые рейсы из Петербурга в Узбекистан Авиакомпания будет выполнять полеты в Наманган

Новости

«Уральские авиалинии» откроют прямые рейсы из Петербурга на Тенерифе

Прямое сообщение Санкт-Петербурга с этим островом не осуществлялось с апреля 2015 года

0
Новости

«Уральские авиалинии» откроют прямые рейсы из Петербурга на Тенерифе Прямое сообщение Санкт-Петербурга с этим островом не осуществлялось с апреля 2015 года

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ