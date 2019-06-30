В Домодедове досмотрели самолет из Грузии. Роспотребнадзор искал пассажиров с инфекцией Рейс из Батуми выполняли «Уральские авиалинии»
Пассажирам рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» из Батуми в Домодедово полчаса не давали выйти из самолета. Инцидент произошел в субботу, 29 июня.
В Роспотребнадзоре сообщили, что сотрудники пункта санитарно-карантинного контроля досматривали самолет, чтобы найти пассажиров с инфекциями. Таким образом ведомство хотело «предотвратить ввоз» заболеваний в страну.
С помощью «бесконтактной термометрии» среди пассажиров обнаружили ребенка с температурой 38 градусов. Врачи поставили ему диагноз фарингит. Его родители отказались от госпитализации и уехали домой, заявили в Роспотребнадзоре.
Ранее Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля временно запрещает российским авиакомпаниям перевозить пассажиров в Грузию. С этого же времени грузинским перевозчикам запрещено летать в Россию. Решение приняли на фоне массовых протестов в Тбилиси. Поводом для них стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова на заседании Межпарламентской ассамблеи православия.
Источник: агентство «Москва»
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