Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний в страну до 7 июля.

«Возникшая ситуация в авиатранспортном сообщении между Чехией и Россией является результатом недостигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран», — объяснили в министерстве транспорта республики.

После того, как сегодня утром российский Минтранс выдал Czech Airlines разрешение на полеты до 7 июля, Чехия приняла ответное решение. Теперь власти двух стран работают над дальнейшим соглашением.

2 июля, 09:34

Чехия аннулировала часть разрешений российских авиакомпаний на полеты в страну. «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» начали отменять свои рейсы.

Так, «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу, запланированных на 2 июля: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019. Пассажиров перевезут на рейсах SU2012/2013 и SU2024/2025, которые продолжат выполняться, а также рейсами других авиакомпаний. Пострадавшим пассажирам предложили оформить возврат или изменить маршрут на альтернативный пункт в Европе без дополнительной платы.

«Несмотря на то что у „Аэрофлота“ есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов», — подчеркнул перевозчик, не назвав причину отмены.

Вместе с тем представитель «Победы» сообщил об отмене рейсов по маршруту Москва — Карловы Вары. «Уральские авиалинии» также приостановили рейсы между Прагой и российскими аэропортами — Жуковским и екатеринбургским Кольцовом. При этом спустя несколько часов авиакомпания сообщила о возобновлении рейсов из Екатеринбурга.



Источник «Интерфакса» заявил, что Прага решила ограничить полеты российских авиакомпаний, поскольку власти страны оказались недовольны условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика. «Они, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов», — отметил собеседник агентства.

Эту информацию также подтвердил источник «РБК» в правительстве. «Минтранс России не согласовал полеты для авиакомпании Czech Airlines по маршруту Москва — Сеул», — добавил собеседник издания в одной из авиакомпаний.



Помимо российских авиакомпаний, в Прагу дважды в день из Шереметьева летает Chezh Airlines.

Ранее Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям перевозить пассажиров в Грузию с 8 июля.

Источники: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Интерфакс»

