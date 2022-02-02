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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши
«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши Как провести последнюю неделю февраля
«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши

«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши
Как провести последнюю неделю февраля

В «Стрелке» выступит Сандра Штейн, диджей и коллекционер пластинок из Берлина
2 февраля 2022

В «Стрелке» выступит Сандра Штейн, диджей и коллекционер пластинок из Берлина

Чем заняться в Москве в последнюю неделю января?
Чем заняться в Москве в последнюю неделю января? Арт-терапия, уик-энд Дэвида Линча и дегустация австрийских вин
Чем заняться в Москве в последнюю неделю января?

Чем заняться в Москве в последнюю неделю января?
Арт-терапия, уик-энд Дэвида Линча и дегустация австрийских вин

Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года
Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года
Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года

Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года

Чем заняться в последнюю неделю 2021 года
Чем заняться в последнюю неделю 2021 года
Чем заняться в последнюю неделю 2021 года

Чем заняться в последнюю неделю 2021 года

Диско-клуб «Радуга» и бренд одежды «Дура» устроят вечеринку в честь выхода совместной коллекции
16 декабря 2021

Диско-клуб «Радуга» и бренд одежды «Дура» устроят вечеринку в честь выхода совместной коллекции

The Village, RADI MIRA I LUBVI и Odyssey устроят вечеринку «Расцвет» в Mutabor
25 ноября 2021

The Village, RADI MIRA I LUBVI и Odyssey устроят вечеринку «Расцвет» в Mutabor

В Москве состоится серия вечеринок Boiler Room
18 ноября 2021

В Москве состоится серия вечеринок Boiler Room

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели Концерт Ветлицкой, фестиваль короткометражек и лекция о свободе
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели
Концерт Ветлицкой, фестиваль короткометражек и лекция о свободе

Kinky Russia устроят секс-вечеринку в стиле научной фантастики
18 октября 2021

Kinky Russia устроят секс-вечеринку в стиле научной фантастики

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве Винтажные маркеты, Beat Weekend и немое кино с оркестром
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
Винтажные маркеты, Beat Weekend и немое кино с оркестром

Десятки событий этой недели в Москве
Десятки событий этой недели в Москве
Десятки событий этой недели в Москве

Десятки событий этой недели в Москве

Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события Ресторанный фестиваль, спектакль-рейв и девичник в «Доме культур»
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события

Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события
Ресторанный фестиваль, спектакль-рейв и девичник в «Доме культур»

В Mutabor состоится фестиваль Horovod от квир-объединений Popoff Kitchen и Veselka
25 августа 2021

В Mutabor состоится фестиваль Horovod от квир-объединений Popoff Kitchen и Veselka

Как провести последнюю неделю лета в Москве?
Как провести последнюю неделю лета в Москве? Фестиваль стендапа, вечеринка с «Новой газетой» и йога в «Мутаборе»
Как провести последнюю неделю лета в Москве?

Как провести последнюю неделю лета в Москве?
Фестиваль стендапа, вечеринка с «Новой газетой» и йога в «Мутаборе»

9 августа 2021

Popoff Kitchen проведут квир-вечеринку на фестивале Signal

Бар Punk Fiction устроит армянский рейв
7 августа 2021

Бар Punk Fiction устроит армянский рейв

Кураторы лагеря «Камчатка» проведут театральную лабораторию в ДК «Рассвет»
1 июля 2021

Кураторы лагеря «Камчатка» проведут театральную лабораторию в ДК «Рассвет»

Карина Истомина, МС Сенечка, Thomas Mraz и другие артисты выступят на веранде Powerhouse
29 июня 2021

Карина Истомина, МС Сенечка, Thomas Mraz и другие артисты выступят на веранде Powerhouse

29 событий недели
29 событий недели Вышивка 83-летней художницы из инстаграма, Мамышев-Монро и первый фестиваль цифрового паблик-арта
29 событий недели

29 событий недели
Вышивка 83-летней художницы из инстаграма, Мамышев-Монро и первый фестиваль цифрового паблик-арта

26 событий недели
26 событий недели Спектакль про 90-е и постановка в темноте, винтажный маркет и выставка хай-тек-арта в Новой Третьяковке
26 событий недели

26 событий недели
Спектакль про 90-е и постановка в темноте, винтажный маркет и выставка хай-тек-арта в Новой Третьяковке

Нерабочая неделя в Москве: куда сходить
Нерабочая неделя в Москве: куда сходить 25 событий — от дегустации веганского вина до выставки нарядов для походов в ад
Нерабочая неделя в Москве: куда сходить

Нерабочая неделя в Москве: куда сходить
25 событий — от дегустации веганского вина до выставки нарядов для походов в ад

После дождя — снова «Радуга». Диско-клуб вернется с вечеринкой в яхт-клубе
27 мая 2021

После дождя — снова «Радуга». Диско-клуб вернется с вечеринкой в яхт-клубе

Shortparis, Moa Pillar и Dorian Concept — фестиваль St. Fields объявил финальный лайн-ап
обновлено30 июля 2021

Shortparis, Moa Pillar и Dorian Concept — фестиваль St. Fields объявил финальный лайн-ап

В Mutabor пройдет уже второй Horovod — вечеринка квир-объединений Popoff Kitchen и Veselka
обновлено4 мая 2021

В Mutabor пройдет уже второй Horovod — вечеринка квир-объединений Popoff Kitchen и Veselka

Кинокритик Алиса Таёжная 2 апреля сыграет сет в «Делай культуру»
30 марта 2021

Кинокритик Алиса Таёжная 2 апреля сыграет сет в «Делай культуру»

Popoff Kitchen проведет в District27 ужин в честь своего четырехлетия
13 марта 2021

Popoff Kitchen проведет в District27 ужин в честь своего четырехлетия

Пюрешка, викторина и дискотека — Esthetic Joys превратит бар «Стрелка» в летний лагерь для взрослых
2 марта 2021

Пюрешка, викторина и дискотека — Esthetic Joys превратит бар «Стрелка» в летний лагерь для взрослых

17 февраля 2021

В Clubhouse теперь перетекли и вечеринки! Во время дискуссии с Ксенией Дукалис там выступят АИГЕЛ, Тося Чайкина и другие

В «Мутаборе» пройдет серия хип-хоп-вечеринок
16 февраля 2021

В «Мутаборе» пройдет серия хип-хоп-вечеринок

Лейбл Степана Казарьяна «НИША» отметит день рождения в особняке WIP
27 января 2021

Лейбл Степана Казарьяна «НИША» отметит день рождения в особняке WIP

В «Мутаборе» пройдет вечеринка от Esthetic Joys и ижевской промо-команды ABCD
13 января 2021

В «Мутаборе» пройдет вечеринка от Esthetic Joys и ижевской промо-команды ABCD

Signal во второй раз устроит новогодний фестиваль на Бали
11 декабря 2020

Signal во второй раз устроит новогодний фестиваль на Бали

Суши-бистро Subzero проведет азиатские вечеринки с баром El Copitas
17 ноября 2020

Суши-бистро Subzero проведет азиатские вечеринки с баром El Copitas

Вместо вечеринок «Стрелка» устроит музыкальные вечера
13 ноября 2020

Вместо вечеринок «Стрелка» устроит музыкальные вечера

В Москве пройдет бесплатный фестиваль кинки-культуры
19 октября 2020

В Москве пройдет бесплатный фестиваль кинки-культуры

В «Мутаборе» пройдет вечеринка от System 108 с Mujuice и Филиппом Горбачевым
17 сентября 2020

В «Мутаборе» пройдет вечеринка от System 108 с Mujuice и Филиппом Горбачевым

В Mutabor пройдет вечеринка квир-объединений Popoff Kitchen и Veselka
30 августа 2020

В Mutabor пройдет вечеринка квир-объединений Popoff Kitchen и Veselka

В «Депо» пройдет первая вечеринка для собак (и их хозяев, конечно)
Dog Party
29 августа 2020

В «Депо» пройдет первая вечеринка для собак (и их хозяев, конечно)

В кафе «Сверстник» пройдет фем-вечеринка
Girl power night
28 августа 2020

В кафе «Сверстник» пройдет фем-вечеринка

25 августа 2020

В чатах «ВКонтакте» теперь можно вместе создавать плейлисты. И добавлять треки прямо во время вечеринки

11 августа 2020

Бар «Лисица» проведет поп-ап-вечеринку

Тайные корона-вечеринки: Как русские тусят во время пандемии
Тайные корона-вечеринки: Как русские тусят во время пандемии «Буду вспоминать карантин, зная, что иногда я был счастлив»
Тайные корона-вечеринки: Как русские тусят во время пандемии

Тайные корона-вечеринки: Как русские тусят во время пандемии
«Буду вспоминать карантин, зная, что иногда я был счастлив»

Лучшие бартендеры мира научат готовить коктейли в онлайн-баре The Village

Гуру миксологии у вас дома

Лучшие бартендеры мира научат готовить коктейли в онлайн-баре The Village

Powerhouse научит готовить коктейли в «Кантине» The Village

Открываем летний сезон онлайн

Powerhouse научит готовить коктейли в «Кантине» The Village

Mutabor проведет девятичасовой онлайн-фестиваль с Ниной Кравиц и Филиппом Горбачевым

Донаты — будут

Mutabor проведет девятичасовой онлайн-фестиваль с Ниной Кравиц и Филиппом Горбачевым

Вместо арт-вечеринок Painty запустит онлайн-беседы для незнакомцев

Чтобы присоединиться, нужно пройти фейсконтроль на сайте

Вместо арт-вечеринок Painty запустит онлайн-беседы для незнакомцев

На выставку Дали в «Манеже» будут впускать по сеансам (обновлено)

Спешите увидеть шедевры сюрреализма до конца марта

На выставку Дали в «Манеже» будут впускать по сеансам (обновлено)

Fields объявил полный лайн-ап февральской вечеринки в Mutabor

К артистам первой волны присоединятся Abul Mogard, Scotch Egg и Никита Забелин

Fields объявил полный лайн-ап февральской вечеринки в Mutabor

На Artplay пройдет Super Sexy Second с вещами не дороже 100 рублей

Гостей ждут музыка, веганские угощения и лекции

На Artplay пройдет Super Sexy Second с вещами не дороже 100 рублей

Как провести новогоднюю ночь: 12 вариантов
Как провести новогоднюю ночь: 12 вариантов С племянником, панками, тетушкой из Франции или с редакцией The Viillage
Как провести новогоднюю ночь: 12 вариантов

Как провести новогоднюю ночь: 12 вариантов
С племянником, панками, тетушкой из Франции или с редакцией The Viillage

На Покровке пройдет совместная вечеринка «Культраба» и «На чили»

На ней откроют новую часть здания

На Покровке пройдет совместная вечеринка «Культраба» и «На чили»

В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками

Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года

В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками

The Village проведет новогоднюю вечеринку в «Басманном дворе»

Вы можете встретить Новый год с нами или присоединиться уже после боя курантов

The Village проведет новогоднюю вечеринку в «Басманном дворе»

Buddy — «барный тиндер» для совместных вечеринок

Приложение создали журналисты

Buddy — «барный тиндер» для совместных вечеринок

Collider Bar проведет последнюю вечеринку перед реконструкцией

В 2020 году бар откроется снова в формате коворкинга

Collider Bar проведет последнюю вечеринку перед реконструкцией

«Профсоюз»: Алкогольный близнец «Депо» на Новослободской

22 барные концепции под одной крышей

«Профсоюз»: Алкогольный близнец «Депо» на Новослободской

Painty запускает винное казино

Первая вечеринка 7 декабря

Painty запускает винное казино

Badoo откроет офлайн-пространство для знакомств в особняке на Большой Никитской

Попасть можно по приглашениям и промокартам из приложения

Badoo откроет офлайн-пространство для знакомств в особняке на Большой Никитской

В баре Bambule пройдет вечеринка-шоукейс Made for Bulleit

Это третье мероприятие из серии

В баре Bambule пройдет вечеринка-шоукейс Made for Bulleit

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