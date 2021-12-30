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Гид The Village30 декабря 2021

Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года

Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года
АвторЯся Контарь
РедакторЛёва Левченко

В этом году в связи с ковидными ограничениями новогодние вечеринки стартовали лишь в шесть утра, в наступающем же 2022-м празднования начнутся с боем курантов и продлятся чуть ли не до конца выходных. Так что вопрос о том, как, с кем и где провести Новый год, снова актуален как никогда. Светские рауты, достойные привозы и кибервечеринка — мы выбрали 11 разных вариантов на любой вкус. На некоторые вечеринки стоит выбраться пораньше и слушать бой курантов на месте, а куда-то можно легко заехать и под утро.

На воображаемом Бали

Когда

21:30

Где

Blanc

Сколько

от 3 000 рублей

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Для всех, кто хотел, но не улетел зимовать на острова, в Blanc в Хохловском переулке устроят новогоднюю вечеринку в стиле «Сказочное Бали» (ну, вы поняли, да) с любимцами поп-ап-клуба «Радуга». В качестве пляжного Санты выступит Raumtester, за прямую бочку с конфетти ответит Ковязин, а за тропические вайбы — Bejenec со своим обещанным «лайвом без майки» и не только. Снегурочку для праздника в Blanc так и не нашли, зато припасли сет босса System 108 Евгения Машкова, иммерсивный лайв-перформанс рэп-формации «Стерео ширина» и что-то под названием «диско-халяль» от Simple Symmetry.

На светском рауте

Когда

22:00

Где

«Стрелка»

Сколько

от 5 000 рублей

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Сверкающие декорации, авторские коктейли и таймер Нового года — уже который год «Стрелка» борется за статус самого светского новогоднего праздника. В этот раз организаторы даже пригласили за пульт одного из главных диджеев-сторителлеров России и основателя лейбла That’s a Steal Леонида Липелиса, устроили коллаб с брендом Beluga и в первый и последний раз за зиму открыли летнюю террасу с барбекю во внутреннем дворе. Действительно, более светскую вечеринку в новогоднюю ночь будет сложно найти — поэтому билеты на праздник в «Стрелке» можно купить только у менеджера бара (и заранее), а попасть — только в аутфите, соответствующем теме Sparkling Tiger.

Как и всегда, «Стрелка» предлагает два варианта праздничных билетов: за 8 тысяч рублей для тех, кто хочет поужинать и встретить полночь на месте, и за 5 тысяч для тех, кто собирается прийти после 01:00 и плясать до утра, попивая безлимитные коктейли из бара.

В старинном особняке

Когда

20:00

Где

Powerhouse

Сколько

от 2 000 рублей

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22:00

WIP

от 2 000 рублей

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Исторических особняков в Москве много, исторически-тусовых меньше, а те, в которых можно повеселиться в новогоднюю ночь, можно пересчитать по пальцам. Самый известный из них — это, разумеется, Powerhouse. В доме на Гончарной устроят классическую вечеринку Shoova Shoova в стиле Нью-Йорка 70-х с джазовыми лайвами, джемами и сетами резидентов Powerhouse, а помимо диско-шаров и шампанского, организаторы подготовят специальное меню кухни и бара. Попасть на вечеринку можно только по именному билету, который выдают по предварительной заявке и после прохождения виртуального фейсконтроля — так что советуем подойти к заполнению формы ответственно.

Второй вариант, который от первого разделяет десятиминутная прогулка через Большой Устьинский мост, — особняк на Яузском бульваре. В конце 2020 года из него выселили всех скитающихся скейтеров, а само пространство переименовали в культурное объединение WIP, однако от этого менее приятным место не стало — там по-прежнему показывают авторское кино, устраивают странные концерты и проводят перформансы, разве что с потолка сняли картины и у туалета на матрасе больше никто не храпит. В новогоднюю ночь в стенах особняка прозвучит жизнерадостный хаус со вспышками электро швейцарца Михаэля Симича, владельца особняка художника Павлика Кузнецова и его друзей с лейбла Slowdance. А еще за 2 500 рублей можно будет получить доступ к безлимитному просекко.

Утопая в оливье

Когда

20:00

Где

«Ровесник»

Сколько

бесплатно

Подробнее

20:04

District 27

от 1 200 рублей

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Если ходить всю ночь по гостям или праздновать новый год с родственниками на даче вам не хочется, а идти на светские фуршеты нет ни денег, ни желания, можете отправиться в «Ровесник» или District 27. В District 27 можно будет отдохнуть как самому настоящему русскому гедонисту — поесть оливье буквально из ванны и выпить водки из ведра (тоже буквально), а после в специальном корнере переодеться в любой понравившийся сказочный наряд и протанцевать в нем под 35-часовой сет на танцполе. В «Ровеснике» же программа поспокойнее — и хоть оливье будет только тазик, на «мамином столе» в Малом Гнездниковском окажутся и другие классические новогодние блюда, например крабовый салат и бутерброды с икрой, а звучать на фоне будет, разумеется, русская попса — куда же без нее.

На диско-вечеринке с Кристиной Орбакайте

Когда

22:00

Где

«Турандот»

Сколько

от 55 000 рублей

Подробнее

На случай, если вы вдруг готовы потратить несколько десятков тысяч на ужин в «Турандот», у вас будет возможность попасть на диско-вечеринку в духе клуба Studio 54 — правда, в российской версии — с новогодним сетом из оливье с раковыми шейками, заливным из стерляди и еще четырьмя блюдами от шеф-повара Дмитрия Еремеева в меню и Сергеем Лазаревым и Кристиной Орбакайте на сцене. Дресс-код такой: блестки, люрекс, клеш, пайетки и все то, что соответствует девизу «лоск, гламур, веселье, 70-е».

На рейве с другом

Когда

22:00

Где

Mutabor

Сколько

от 2 500 рублей

Подробнее

23:59

RNDM

от 1 000 рублей

Подробнее

Оливье, литры шампанского и «Голубой огонек» — это, конечно, хорошо, но кому-то милее провести новогоднюю ночь на рейве под техно. За этим стоит отправиться в Mutabor, либо в RNDM — там празднование Нового года не закончится ни в три, ни в четыре, ни даже в семь утра, а плавно продолжится до следующего дня, если не до конца выходных. Вечеринку в RNDM устраивает Quintessence — за пультом будет основатель лейбла Дмитрий Гаспаров, босс «Рандома» Wellew и любимицы публики Anushka и Sestrica, а еще на праздник приедут немецкие музыканты — дуэт минималистов Mistake Made и Эстелла Боерсма, которая играет сеты, вдохновленные старым британским андеграундом. В это же время в Mutabor за праздничные вертушки встанут румынская троица Rhadoo, Raresh, Petre Inspirescu, немецкие рейв-активисты Эктор Оакс и Мик Уиллс и почти все столичные клубные герои.

Среди 22 баров

Когда

22:00

Где

«Профсоюз»

Сколько

бесплатно

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В «Профсоюзе» решили не изобретать велосипед и просто пригласили кавер-группу Jetleg и местных резидентов. Благо суть кластера на «Менделеевской» все же заключается в его барах (которых 22), а не в музыкальной программе. Так что в новогоднюю ночь любой желающий сможет заняться там своего рода бар-хопингом и найти себе напиток по душе, а еще поиграть в алкодартс и посмотреть советские новогодние фильмы в «Шпаликове».

Фотографии: Juany Bravo / Диско-клуб Радуга

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