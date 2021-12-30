Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года

На воображаемом Бали

Когда 21:30 Где Blanc Сколько от 3 000 рублей Подробнее

Для всех, кто хотел, но не улетел зимовать на острова, в Blanc в Хохловском переулке устроят новогоднюю вечеринку в стиле «Сказочное Бали» (ну, вы поняли, да) с любимцами поп-ап-клуба «Радуга». В качестве пляжного Санты выступит Raumtester, за прямую бочку с конфетти ответит Ковязин, а за тропические вайбы — Bejenec со своим обещанным «лайвом без майки» и не только. Снегурочку для праздника в Blanc так и не нашли, зато припасли сет босса System 108 Евгения Машкова, иммерсивный лайв-перформанс рэп-формации «Стерео ширина» и что-то под названием «диско-халяль» от Simple Symmetry.

На светском рауте

Когда 22:00 Где «Стрелка» Сколько от 5 000 рублей Подробнее

Сверкающие декорации, авторские коктейли и таймер Нового года — уже который год «Стрелка» борется за статус самого светского новогоднего праздника. В этот раз организаторы даже пригласили за пульт одного из главных диджеев-сторителлеров России и основателя лейбла That’s a Steal Леонида Липелиса, устроили коллаб с брендом Beluga и в первый и последний раз за зиму открыли летнюю террасу с барбекю во внутреннем дворе. Действительно, более светскую вечеринку в новогоднюю ночь будет сложно найти — поэтому билеты на праздник в «Стрелке» можно купить только у менеджера бара (и заранее), а попасть — только в аутфите, соответствующем теме Sparkling Tiger.

Как и всегда, «Стрелка» предлагает два варианта праздничных билетов: за 8 тысяч рублей для тех, кто хочет поужинать и встретить полночь на месте, и за 5 тысяч для тех, кто собирается прийти после 01:00 и плясать до утра, попивая безлимитные коктейли из бара.