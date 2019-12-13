Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели Концерт Ветлицкой, фестиваль короткометражек и лекция о свободе
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве Винтажные маркеты, Beat Weekend и немое кино с оркестром
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события Ресторанный фестиваль, спектакль-рейв и девичник в «Доме культур»
Как провести последнюю неделю лета в Москве? Фестиваль стендапа, вечеринка с «Новой газетой» и йога в «Мутаборе»
29 событий недели Вышивка 83-летней художницы из инстаграма, Мамышев-Монро и первый фестиваль цифрового паблик-арта
26 событий недели Спектакль про 90-е и постановка в темноте, винтажный маркет и выставка хай-тек-арта в Новой Третьяковке
Нерабочая неделя в Москве: куда сходить 25 событий — от дегустации веганского вина до выставки нарядов для походов в ад
Тайные корона-вечеринки: Как русские тусят во время пандемии
«Буду вспоминать карантин, зная, что иногда я был счастлив»
Лучшие бартендеры мира научат готовить коктейли в онлайн-баре The Village
Гуру миксологии у вас дома
Лучшие бартендеры мира научат готовить коктейли в онлайн-баре The Village Гуру миксологии у вас дома
Powerhouse научит готовить коктейли в «Кантине» The Village Открываем летний сезон онлайн
Mutabor проведет девятичасовой онлайн-фестиваль с Ниной Кравиц и Филиппом Горбачевым
Донаты — будут
Mutabor проведет девятичасовой онлайн-фестиваль с Ниной Кравиц и Филиппом Горбачевым Донаты — будут
Вместо арт-вечеринок Painty запустит онлайн-беседы для незнакомцев
Чтобы присоединиться, нужно пройти фейсконтроль на сайте
Вместо арт-вечеринок Painty запустит онлайн-беседы для незнакомцев Чтобы присоединиться, нужно пройти фейсконтроль на сайте
На выставку Дали в «Манеже» будут впускать по сеансам (обновлено)
Спешите увидеть шедевры сюрреализма до конца марта
На выставку Дали в «Манеже» будут впускать по сеансам (обновлено) Спешите увидеть шедевры сюрреализма до конца марта
Fields объявил полный лайн-ап февральской вечеринки в Mutabor
К артистам первой волны присоединятся Abul Mogard, Scotch Egg и Никита Забелин
Fields объявил полный лайн-ап февральской вечеринки в Mutabor К артистам первой волны присоединятся Abul Mogard, Scotch Egg и Никита Забелин
На Artplay пройдет Super Sexy Second с вещами не дороже 100 рублей
Гостей ждут музыка, веганские угощения и лекции
На Artplay пройдет Super Sexy Second с вещами не дороже 100 рублей Гостей ждут музыка, веганские угощения и лекции
На Покровке пройдет совместная вечеринка «Культраба» и «На чили»
На ней откроют новую часть здания
На Покровке пройдет совместная вечеринка «Культраба» и «На чили» На ней откроют новую часть здания
В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками
Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года
В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года
The Village проведет новогоднюю вечеринку в «Басманном дворе»
Вы можете встретить Новый год с нами или присоединиться уже после боя курантов