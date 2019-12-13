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Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели Концерт Ветлицкой, фестиваль короткометражек и лекция о свободе
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели
Концерт Ветлицкой, фестиваль короткометражек и лекция о свободе

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве Винтажные маркеты, Beat Weekend и немое кино с оркестром
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
Винтажные маркеты, Beat Weekend и немое кино с оркестром

Десятки событий этой недели в Москве
Десятки событий этой недели в Москве
Десятки событий этой недели в Москве

Десятки событий этой недели в Москве

Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события Ресторанный фестиваль, спектакль-рейв и девичник в «Доме культур»
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события

Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события
Ресторанный фестиваль, спектакль-рейв и девичник в «Доме культур»

Как провести последнюю неделю лета в Москве?
Как провести последнюю неделю лета в Москве? Фестиваль стендапа, вечеринка с «Новой газетой» и йога в «Мутаборе»
Как провести последнюю неделю лета в Москве?

Как провести последнюю неделю лета в Москве?
Фестиваль стендапа, вечеринка с «Новой газетой» и йога в «Мутаборе»

29 событий недели
29 событий недели Вышивка 83-летней художницы из инстаграма, Мамышев-Монро и первый фестиваль цифрового паблик-арта
29 событий недели

29 событий недели
Вышивка 83-летней художницы из инстаграма, Мамышев-Монро и первый фестиваль цифрового паблик-арта

26 событий недели
26 событий недели Спектакль про 90-е и постановка в темноте, винтажный маркет и выставка хай-тек-арта в Новой Третьяковке
26 событий недели

26 событий недели
Спектакль про 90-е и постановка в темноте, винтажный маркет и выставка хай-тек-арта в Новой Третьяковке

Нерабочая неделя в Москве: куда сходить
Нерабочая неделя в Москве: куда сходить 25 событий — от дегустации веганского вина до выставки нарядов для походов в ад
Нерабочая неделя в Москве: куда сходить

Нерабочая неделя в Москве: куда сходить
25 событий — от дегустации веганского вина до выставки нарядов для походов в ад

Тайные корона-вечеринки: Как русские тусят во время пандемии
Тайные корона-вечеринки: Как русские тусят во время пандемии «Буду вспоминать карантин, зная, что иногда я был счастлив»
Тайные корона-вечеринки: Как русские тусят во время пандемии

Тайные корона-вечеринки: Как русские тусят во время пандемии
«Буду вспоминать карантин, зная, что иногда я был счастлив»

Лучшие бартендеры мира научат готовить коктейли в онлайн-баре The Village

Гуру миксологии у вас дома

Лучшие бартендеры мира научат готовить коктейли в онлайн-баре The Village
Гуру миксологии у вас дома

Powerhouse научит готовить коктейли в «Кантине» The Village

Открываем летний сезон онлайн

Powerhouse научит готовить коктейли в «Кантине» The Village
Открываем летний сезон онлайн

Mutabor проведет девятичасовой онлайн-фестиваль с Ниной Кравиц и Филиппом Горбачевым

Донаты — будут

Mutabor проведет девятичасовой онлайн-фестиваль с Ниной Кравиц и Филиппом Горбачевым
Донаты — будут

Вместо арт-вечеринок Painty запустит онлайн-беседы для незнакомцев

Чтобы присоединиться, нужно пройти фейсконтроль на сайте

Вместо арт-вечеринок Painty запустит онлайн-беседы для незнакомцев
Чтобы присоединиться, нужно пройти фейсконтроль на сайте

На выставку Дали в «Манеже» будут впускать по сеансам (обновлено)

Спешите увидеть шедевры сюрреализма до конца марта

На выставку Дали в «Манеже» будут впускать по сеансам (обновлено)
Спешите увидеть шедевры сюрреализма до конца марта

Fields объявил полный лайн-ап февральской вечеринки в Mutabor

К артистам первой волны присоединятся Abul Mogard, Scotch Egg и Никита Забелин

Fields объявил полный лайн-ап февральской вечеринки в Mutabor
К артистам первой волны присоединятся Abul Mogard, Scotch Egg и Никита Забелин

На Artplay пройдет Super Sexy Second с вещами не дороже 100 рублей

Гостей ждут музыка, веганские угощения и лекции

На Artplay пройдет Super Sexy Second с вещами не дороже 100 рублей
Гостей ждут музыка, веганские угощения и лекции

На Покровке пройдет совместная вечеринка «Культраба» и «На чили»

На ней откроют новую часть здания

На Покровке пройдет совместная вечеринка «Культраба» и «На чили»
На ней откроют новую часть здания

В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками

Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года

В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками
Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года

The Village проведет новогоднюю вечеринку в «Басманном дворе»

Вы можете встретить Новый год с нами или присоединиться уже после боя курантов

The Village проведет новогоднюю вечеринку в «Басманном дворе»
Вы можете встретить Новый год с нами или присоединиться уже после боя курантов

Buddy — «барный тиндер» для совместных вечеринок

Приложение создали журналисты

Buddy — «барный тиндер» для совместных вечеринок
Приложение создали журналисты

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