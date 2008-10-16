«Очень хотелось неаполитанскую веган-пиццу в Москве! Пришлось делать самим»: Веган-пиццерия Kom в Казенном переулке
«Очень хотелось неаполитанскую веган-пиццу в Москве! Пришлось делать самим»: Веган-пиццерия Kom в Казенном переулке
Всеобщая веганизация. Операция "Домашние животные" http://bird_strike.dasspam.de/bookpromo.html
Всеобщая веганизация. Операция "Домашние животные" http://bird_strike.dasspam.de/bookpromo.html
Хрустящие пирожки Затраты по времени совершенно минимальные, так как не нужно возиться с дрожжевым тестом!
Хрустящие пирожки Затраты по времени совершенно минимальные, так как не нужно возиться с дрожжевым тестом!
Картофель по-деревенски Нам понадобится:молодой картофельподсолнечное маслосоль и специифольгаТщательно моем картошку, нарезаем ее дольками.
Картофель по-деревенски Нам понадобится:молодой картофельподсолнечное маслосоль и специифольгаТщательно моем картошку, нарезаем ее дольками.
Коврижка с вареньем Даже последний лентяй легко справится с приготовлением этого пирога!
Коврижка с вареньем Даже последний лентяй легко справится с приготовлением этого пирога!
Любимые пончики для веганов Ингредиенты для пончиков: 1/2 стакана теплой воды 3/4 стакана теплого соевого молока 1 пакетик сухих дрожжей 1/4 стакана сахара-песка 1/4 стакана растопленного масла 1 банан 1 чайная ложка соли 4-5 стаканов пшеничной муки Дрожжи разводим в соевом молоке, смешиваем все продукты, теперь нужно замесить мягкое эластичное тесто. Накрываем полотенцем и ставим в какое-нибудь темное сухое...
Любимые пончики для веганов Ингредиенты для пончиков: 1/2 стакана теплой воды 3/4 стакана теплого соевого молока 1 пакетик сухих дрожжей 1/4 стакана сахара-песка 1/4 стакана растопленного масла 1 банан 1 чайная ложка соли 4-5 стаканов пшеничной муки Дрожжи разводим в соевом молоке, смешиваем все продукты, теперь нужно замесить мягкое эластичное тесто. Накрываем полотенцем и ставим в какое-нибудь темное сухое...
Хасперат Поклонникам Стар Трека! Хасперат это сендвич у Баджорцев, внешне похожий на бурито. Сейчас мы будем готовить его веган-версию ;) Просто, быстро, легко и даже полезно!
Хасперат Поклонникам Стар Трека! Хасперат это сендвич у Баджорцев, внешне похожий на бурито. Сейчас мы будем готовить его веган-версию ;) Просто, быстро, легко и даже полезно!
Лазанья из хлеба грубого помола и баклажанов 9-12 порцийЧто нам понадобится:3 столовые ложки оливкого масла4-6 зубков чеснока (измельчить)~45 грамм помидорок, измельченных в блендере (для пасты)2 чайные ложки соли4 чайные ложки итальянских пряностейоливковое масло, для некоего распрыскивания (:2-3 баклажана (средних размеров, очищенные; также мы используем кабачки - дело вкуса)8-10 больших ломтика хлеба грубого помола2 чашки...
Лазанья из хлеба грубого помола и баклажанов 9-12 порцийЧто нам понадобится:3 столовые ложки оливкого масла4-6 зубков чеснока (измельчить)~45 грамм помидорок, измельченных в блендере (для пасты)2 чайные ложки соли4 чайные ложки итальянских пряностейоливковое масло, для некоего распрыскивания (:2-3 баклажана (средних размеров, очищенные; также мы используем кабачки - дело вкуса)8-10 больших ломтика хлеба грубого помола2 чашки...
Вкусность для веганов и не только Простой в приготовлении и очень вкусный лимонный кекс с глазурью!
Вкусность для веганов и не только Простой в приготовлении и очень вкусный лимонный кекс с глазурью!
Фалафель (или веги шаурма) И так. Это вкусно, дешево и "полезно". Почему "полезно", в ближайшую ночь после употребления вы будете выделять столько цо2, что азоновый слой под угрозой!