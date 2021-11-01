Паста, крем-суп и карри: 5 веган-рецептов, которые легко повторить дома

Суп из шампиньонов готовится по типу любого крем-супа. Обжариваются овощи, далее добавляется жидкость и прорабатывается в блендере.

Картофель очистить от кожуры и отварить. Шампиньоны и лук порей произвольно нарезать. Обжарить грибы, порей, чеснок на растительном масле. Далее чеснок можно убрать (но лучше оставить — так он придаст супу более яркий аромат).

Все ингредиенты поместить в чашу блендера, добавить трюфельную сальсу, кокосовое молоко, соль и пробить до кремовой текстуры.

Киноа отварить заранее, чтобы после того, как суп будет готов, просто добавить горстку для питательности.

Суп уже готов, и его можно подавать, приправив оливковым и трюфельным маслами и свежим трюфелем. Сухарики или крутоны обжарить на оливковом масле, придавая хлебным кусочкам хрустящий вкус.