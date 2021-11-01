Паста, крем-суп и карри: 5 веган-рецептов, которые легко повторить дома
1 ноября во всем мире отмечают веганский день. Праздник учредили в 1994 году в годовщину создания «Веганского общества». Как правило, ресторанная индустрия активно поддерживает событие, и в этот день (или всю неделю) кафе, рестораны и другие заведения предлагают расширенное веган-меню (заодно проверяя, насколько возрос интерес к блюдам без продуктов животного происхождения у основной массы людей). В этом году из-за локдауна и временного закрытия ресторанов отметить праздник в любимом месте с веган-меню не получится.
Взамен мы предлагаем пять несложных рецептов с растительными продуктами от московских шеф-поваров.
Карамелизированная морковь
по рецепту шеф-повара ресторана 800 Contemporary Steak Сергея Балашова.
Ингредиенты
Морковь — 250 г
Фреш лайма — 5 г
Цедра лайма — 2 г
Мед — 20 г
Розмарин — 15 г
Оливковое масло — по вкусу
Соль и перец — по вкусу
Способ приготовления
Лучше всего взять мелкую морковь. Если крупная, то разрезать на 2–4 части. Запекаем морковь в фольге с небольшим количеством оливкового масла, меда, соли, перца и розмарина до полуготовности при температуре 180 градусов примерно 10–15 минут. Затем обжариваем на сковороде до золотистого цвета с добавлением розмарина, меда, фреша и цедры лайма.
Паста пенне с баклажанами и томатами
по рецепту концепт-шефа кафе деликатной кухни «Без рецепта», кафе и бакалейного магазина Carrots and Beans Алены Гера
Ингредиенты
Пенне из кукурузы — 90 г (мы используем пенне без глютена, вы можете выбрать любую пасту, которая вам нравится)
Баклажаны очищенные — 100 г
Томаты очищенные — 110 г
Лук-порей — 20 г
Масло оливковое — 30 г
Базилик свежий — 1 г
Орегано — 1 г
Соль гималайская — по вкусу
Способ приготовления
Для начала приготовим овощи. Нарежьте лук-порей кольцами, баклажаны — кубиками, томаты — квадратиками. Обжарьте на оливковом масле вместе с чесноком, предварительно добавив соли по вкусу.
Макароны отварите в слегка подсоленной воде согласно инструкции. Идеально, если они получатся аль денте. Добавьте макароны к смеси из овощей, приправьте орегано и оливковым маслом. В Carrots and Beans паста дополняется острым перцем чипотле для радости пищеварения.
Грибной суп с трюфелем
по рецепту концепт-шефа кафе деликатной кухни «Без рецепта», кафе и бакалейного магазина Carrots and Beans Алены Гера
Ингредиенты
Шампиньоны — 70 г
Картофель отварной — 30 г
Чеснок — 2 г
Лук порей — 10 г
Паста трюфельная (сальса) — 3 г
Масло трюфельное — 2 г
Масло растительное — 5 г
Перец горошек, соль — по вкусу
Отварная киноа — 20 г
Молоко кокосовое — 60 г
Трюфель — 1 г (по желанию)
Микрозелень — 1 г
Масло оливковое — 9 г
Хлеб серый — 50 г
Способ приготовления
Суп из шампиньонов готовится по типу любого крем-супа. Обжариваются овощи, далее добавляется жидкость и прорабатывается в блендере.
Картофель очистить от кожуры и отварить. Шампиньоны и лук порей произвольно нарезать. Обжарить грибы, порей, чеснок на растительном масле. Далее чеснок можно убрать (но лучше оставить — так он придаст супу более яркий аромат).
Все ингредиенты поместить в чашу блендера, добавить трюфельную сальсу, кокосовое молоко, соль и пробить до кремовой текстуры.
Киноа отварить заранее, чтобы после того, как суп будет готов, просто добавить горстку для питательности.
Суп уже готов, и его можно подавать, приправив оливковым и трюфельным маслами и свежим трюфелем. Сухарики или крутоны обжарить на оливковом масле, придавая хлебным кусочкам хрустящий вкус.
Капуста карри в кокосовом соусе
по рецепту шеф-повара «Город-Сад»
Ингредиенты
Капуста цветная — 200 г
Молоко кокосовое — 100 мл
Карри — по вкусу
Соль пищевая — по вкусу
Масло оливковое — по вкусу
Зелень — по вкусу
Способ приготовления
Цветную капусту освободить от листьев, срезать стебель. Разобрать на соцветия, посолить, полить маслом и запечь в духовке (200 градусов, 10–15 минут). Достать из духовки, переложить в сковороду, влить кокосовое молоко, довести до кипения, добавить специи и потушить пару минут. Украсить зеленью готовое блюдо.
Гречневая лапша с цуккини и шиитаке
по рецепту бренд-шефа Ribambelle и Ribambelle Cafe&Shop Михаила Кукленко
Ингредиенты
Лапша гречневая — 60 г
Цуккини (очищенные от сердцевины) — 30 г
Грибы шиитаке — 20 г
Тархун (эстрагон) — 1 г
Мята — 1 г
Лайм — 1 г
Фреш лайма — 3 г
Соус соевый — 30 г
Салат пак чой — 20 г
Кешью — 10 г
Масло растительное — 15 г
Спаржа — 20 г
Соль/перец — по вкусу
Способ приготовления
Гречневую лапшу отварить в подсоленной воде до готовности.
Цуккини и шиитаке нарезать тонкой соломкой и обжарить на растительном масле до готовности. Добавить к цуккини и грибам крупно нарезанную спаржу и салат пак чой.
Всё обжарить до золотистой корочки, добавить соевый соус и перемешать. Добавить к овощам отварную лапшу. Затем добавить листики тархуна, мяты, цедру лайма и измельченные орехи кешью.
Всё ещё раз тщательно перемешать и выложить на тарелку.
Фотографии: обложка – noirchocolate - stock.adobe.com, 1 – Lyudmila - stock.adobe.com, 2, 3 – Carrots and Beans, 4 – «Город-Сад», 5 – Ribambelle