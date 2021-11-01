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Рецепты шефов1 ноября 2021

Паста, крем-суп и карри: 5 веган-рецептов, которые легко повторить дома

Паста, крем-суп и карри: 5 веган-рецептов, которые легко повторить дома

1 ноября во всем мире отмечают веганский день. Праздник учредили в 1994 году в годовщину создания «Веганского общества». Как правило, ресторанная индустрия активно поддерживает событие, и в этот день (или всю неделю) кафе, рестораны и другие заведения предлагают расширенное веган-меню (заодно проверяя, насколько возрос интерес к блюдам без продуктов животного происхождения у основной массы людей). В этом году из-за локдауна и временного закрытия ресторанов отметить праздник в любимом месте с веган-меню не получится.

Взамен мы предлагаем пять несложных рецептов с растительными продуктами от московских шеф-поваров.

Карамелизированная морковь

по рецепту шеф-повара ресторана 800 Contemporary Steak Сергея Балашова.

Ингредиенты

Морковь — 250 г

Фреш лайма — 5 г

Цедра лайма — 2 г

Мед — 20 г

Розмарин — 15 г

Оливковое масло — по вкусу

Соль и перец — по вкусу

Способ приготовления

Лучше всего взять мелкую морковь. Если крупная, то разрезать на 2–4 части. Запекаем морковь в фольге с небольшим количеством оливкового масла, меда, соли, перца и розмарина до полуготовности при температуре 180 градусов примерно 10–15 минут. Затем обжариваем на сковороде до золотистого цвета с добавлением розмарина, меда, фреша и цедры лайма.

Паста пенне с баклажанами и томатами

по рецепту концепт-шефа кафе деликатной кухни «Без рецепта», кафе и бакалейного магазина Carrots and Beans Алены Гера

Ингредиенты

Пенне из кукурузы — 90 г (мы используем пенне без глютена, вы можете выбрать любую пасту, которая вам нравится)

Баклажаны очищенные — 100 г

Томаты очищенные — 110 г

Лук-порей — 20 г

Масло оливковое — 30 г

Базилик свежий — 1 г

Орегано — 1 г

Соль гималайская — по вкусу

Способ приготовления

Для начала приготовим овощи. Нарежьте лук-порей кольцами, баклажаны —  кубиками, томаты — квадратиками. Обжарьте на оливковом масле вместе с чесноком, предварительно добавив соли по вкусу.

Макароны отварите в слегка подсоленной воде согласно инструкции. Идеально, если они получатся аль денте. Добавьте макароны к смеси из овощей, приправьте орегано и оливковым маслом. В Carrots and Beans паста дополняется острым перцем чипотле для радости пищеварения.

Грибной суп с трюфелем

по рецепту концепт-шефа кафе деликатной кухни «Без рецепта», кафе и бакалейного магазина Carrots and Beans Алены Гера

Ингредиенты

Шампиньоны — 70 г

Картофель отварной — 30 г

Чеснок — 2 г

Лук порей — 10 г

Паста трюфельная (сальса) — 3 г

Масло трюфельное — 2 г

Масло растительное — 5 г

Перец горошек, соль — по вкусу

Отварная киноа — 20 г

Молоко кокосовое — 60 г

Трюфель — 1 г (по желанию)

Микрозелень — 1 г

Масло оливковое — 9 г

Хлеб серый — 50 г

Способ приготовления

Суп из шампиньонов готовится по типу любого крем-супа. Обжариваются овощи, далее добавляется жидкость и прорабатывается в блендере.

Картофель очистить от кожуры и отварить. Шампиньоны и лук порей произвольно нарезать. Обжарить грибы, порей, чеснок на растительном масле. Далее чеснок можно убрать (но лучше оставить — так он придаст супу более яркий аромат).

Все ингредиенты поместить в чашу блендера, добавить трюфельную сальсу, кокосовое молоко, соль и пробить до кремовой текстуры.

Киноа отварить заранее, чтобы после того, как суп будет готов, просто добавить горстку для питательности.

Суп уже готов, и его можно подавать, приправив оливковым и трюфельным маслами и свежим трюфелем. Сухарики или крутоны обжарить на оливковом масле, придавая хлебным кусочкам хрустящий вкус.

Капуста карри в кокосовом соусе

по рецепту шеф-повара «Город-Сад»

Ингредиенты

Капуста цветная — 200 г

Молоко кокосовое — 100 мл

Карри — по вкусу

Соль пищевая — по вкусу

Масло оливковое — по вкусу

Зелень — по вкусу

Способ приготовления

Цветную капусту освободить от листьев, срезать стебель. Разобрать на соцветия, посолить, полить маслом и запечь в духовке (200 градусов, 10–15 минут). Достать из духовки, переложить в сковороду, влить кокосовое молоко, довести до кипения, добавить специи и потушить пару минут. Украсить зеленью готовое блюдо.

Гречневая лапша с цуккини и шиитаке

по рецепту бренд-шефа Ribambelle и Ribambelle Cafe&Shop Михаила Кукленко

Ингредиенты

Лапша гречневая — 60 г

Цуккини (очищенные от сердцевины) — 30 г

Грибы шиитаке — 20 г

Тархун (эстрагон) — 1 г

Мята — 1 г

Лайм — 1 г

Фреш лайма — 3 г

Соус соевый — 30 г

Салат пак чой — 20 г

Кешью — 10 г

Масло растительное — 15 г

Спаржа — 20 г

Соль/перец — по вкусу

Способ приготовления

Гречневую лапшу отварить в подсоленной воде до готовности.

Цуккини и шиитаке нарезать тонкой соломкой и обжарить на растительном масле до готовности. Добавить к цуккини и грибам крупно нарезанную спаржу и салат пак чой.

Всё обжарить до золотистой корочки, добавить соевый соус и перемешать. Добавить к овощам отварную лапшу. Затем добавить листики тархуна, мяты, цедру лайма и измельченные орехи кешью.

Всё ещё раз тщательно перемешать и выложить на тарелку.

Фотографии: обложка – noirchocolate - stock.adobe.com, 1 – Lyudmila - stock.adobe.com, 2, 3 – Carrots and Beans, 4 – «Город-Сад», 5 – Ribambelle

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