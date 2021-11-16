«Очень хотелось неаполитанскую веган-пиццу в Москве! Пришлось делать самим»: Веган-пиццерия КОМ в Казенном переулке

Vice Munchies и веган-пицца в Москве

Марийка Семененко: КОМ — это совместный проект бара «Делай культуру» и кафе «Мох». Мы давно дружим, делимся опытом, поддерживаем друг друга в сложные времена. Например, после закрытия «Мха» на Покровке в кофейне Les кондитер проекта Миша стал работать на кухне «Делай культуру». А повара «Делай культуру» часто обращаются за советами к своим коллегам изо «Мха». И нам просто нравится приходить друг к другу в гости. Почти все дни рождения участниц и участников команды «Делай культуру» отмечаются во «Мхе».

Мы можем вспомнить множество примеров нашей взаимопомощи, но главное здесь то, что мы не конкурируем друг с другом, а помогаем. Поэтому мы решили объединиться для общего дела. До КОМ, во время первого локдауна, у нас уже был опыт сотрудничества. Мы запустили общий проект «Московский кооператив» — набор веган-продуктов локальных производителей, кафе и баров.

В какой-то момент ребята изо «Мха» познакомили нас с товарищеским проектом из Санкт-Петербурга Daner Pizza Spot, который пек неаполитанскую веган-пиццу в дровяной печи. Повар «Делай культуру» Никита Иванов придумал спешл (особую пиццу. — Прим. ред.) для Daner, до и после него свои спешлы пекли Даша, шеф-повар «Мха», и Илья Деведжиан. Все это вдохновило нас на то, чтобы сделать КОМ.

После закрытия «Мха» на Покровке мы фантазировали с Ильей об открытии веган-пиццерии. Решающим шагом стало то, что помещение само пришло в руки: буквально через несколько дней Илье позвонили знакомые и предложили арендовать пространство в Малом Казенном переулке за небольшую по меркам центра арендную плату. Мы сомневались, потому что для общепита сейчас не очень светлые времена, но понимали, что если сейчас откажемся, то уже не откроем пиццерию. Илья пригласил присоединиться к проекту своего партнера по «Мху/Волне» Антона Лубны. Так получился КОМ.

Антон отвечал за ремонт и дизайн-концепцию помещения. Мы с Ильей занимались организацией процесса работы будущей пиццерии. Мы создали сборную команду из «Делай культуру» и «Мха», чтобы запустить проект. Делали все сами — от разработки меню еды и напитков до генеральной уборки перед открытием. Несмотря на разделение зон ответственности, мы старались помогать друг другу, потому что КОМ — общий проект. Вклад каждого и каждой важен. Мы пытаемся это подчеркнуть. Это отражено в интерьере, отношениях внутри команды (мы культивируем самостоятельность и равенство) и во внешней коммуникации, в названии: «ком» — это приставка со значением «объединение» на латыни. Мы пытаемся договариваться, потому что, привнося что-то свое из быта «Делай культуру» или «Мха», иногда мы сталкиваемся с разницей подходов. Нам важно найти консенсус, взяв что-то от наших проектов и создав на их базе новый, такой же искренний, честный и демократичный.

Илья Деведжиан: Все любят пиццу. Все ели домашние пиццы-пироги, пиццы на пите, готовые пиццы, разогретые в микроволновке, огромные круги в кафе и из доставок, слайсы пиццы в путешествиях, смотрели на них в кино и мультфильмах. Но если ты веган в Москве, у тебя не так много вариантов. Мы восхищались всем разнообразием пицц в Purezza в Англии, La Stella Nera в Берлине, каждую поездку в Питер всегда бывали в гостях в Daner Pizza Spot. Посмотрели все выпуски Vice Munchies The Pizza Show (ютьюб-шоу издания Munchies про еду. — Прим. ред.) и мечтали о своей пиццерии. В пицце сочетается все, что мы любим: демократичная, но сложная еда, объединяющая в себе очень много знаний и труда. Мы изредка готовили пиццу в качестве спешла еще на Даниловском рынке (в первые годы существования проекта «Мох» работал как корнер на Даниловском рынке. — Прим. ред.), потом в конце жизни Les на Покровке вводили ее в меню. Очень хотелось иметь неаполитанскую веган-пиццерию в Москве! Пришлось делать самим.