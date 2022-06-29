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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Forbes: «Яндекс» больше не будет доставлять продукты в Европе

Forbes: «Яндекс» больше не будет доставлять продукты в Европе

Великобритания ослабила антироссийские санкции в авиационной отрасли

обновлено

Великобритания ослабила антироссийские санкции в авиационной отрасли

Борис Джонсон ушел с поста премьер-министра Великобритании

обновлено

Борис Джонсон ушел с поста премьер-министра Великобритании

Британское посольство в Москве отказалось менять адрес в честь ЛНР

Британское посольство в Москве отказалось менять адрес в честь ЛНР

Okko и «Звук» попали под британские санкции
29 июня 2022

Okko и «Звук» попали под британские санкции

Борис Джонсон призвал ученых из России переезжать в Великобританию
28 июня 2022

Борис Джонсон призвал ученых из России переезжать в Великобританию

Про Анну Политковскую снимут фильм. Ее сыграет номинантка BAFTA Максин Пик
14 мая 2022

Про Анну Политковскую снимут фильм. Ее сыграет номинантка BAFTA Максин Пик

Великобритания лишила Мосбиржу статуса признанной
обновлено5 мая 2022

Великобритания лишила Мосбиржу статуса признанной

Россия запретила въезд премьер-министру и членам правительства Великобритании
16 апреля 2022

Россия запретила въезд премьер-министру и членам правительства Великобритании

Великобритания ввела санкции против Владимира Потанина
обновлено29 июня 2022

Великобритания ввела санкции против Владимира Потанина

11 марта 2022

Депутаты Госдумы попали под санкции Великобритании

США внесли Тину Канделаки и экс-министра обороны в санкционный список
обновлено28 июня 2022

США внесли Тину Канделаки и экс-министра обороны в санкционный список

9 марта 2021

Посольство Великобритании с 10 по 14 марта проведет форум о тенденциях в сфере культуры

обновлено15 апреля 2021

Самолеты между Россией и Великобританией не будут летать до 1 июня

22 сентября 2020

В Великобритании растет заболеваемость коронавирусом. Граждан призвали перейти на удаленку

Туры в Турцию подорожали на 40 тысяч по сравнению с прошлым годом

Российские курорты тоже не сдают позиции

Туры в Турцию подорожали на 40 тысяч по сравнению с прошлым годом

Музыкальный путеводитель: Куда направит вас любимая музыка?
СПЕЦПРОЕКТ
Музыкальный путеводитель: Куда направит вас любимая музыка? Составьте личный план путешествий на 2020 год
Музыкальный путеводитель: Куда направит вас любимая музыка?
СПЕЦПРОЕКТ

Музыкальный путеводитель: Куда направит вас любимая музыка?
Составьте личный план путешествий на 2020 год

Юбилейный фестиваль «Новое британское кино» объявил программу

Он откроется показом «Аббатства Даунтон» — полнометражного фильма на основе одноименного сериала

Юбилейный фестиваль «Новое британское кино» объявил программу

В Москве и Санкт-Петербурге выступит ведущий BBC Хью Стивенс

Он расскажет, как начать музыкальную карьеру

В Москве и Санкт-Петербурге выступит ведущий BBC Хью Стивенс

Россиянам разрешили на два года оставаться в Великобритании после окончания учебы

Раньше срок составлял только четыре месяца

Россиянам разрешили на два года оставаться в Великобритании после окончания учебы

Karen Millen закроет все бутики в России

Бренд продали интернет-магазину Boohoo

Karen Millen закроет все бутики в России

В Пушкинском музее пройдет фестиваль классической и современной музыки Великобритании

Послушать можно произведения, не исполнявшиеся в России раньше

В Пушкинском музее пройдет фестиваль классической и современной музыки Великобритании

Arzamas запустит образовательный курс по истории британской музыки

С марта на сайте проекта, а также в мобильном приложении начнут появляться первые материалы

Arzamas запустит образовательный курс по истории британской музыки

В МГУ проведут «Скрипальские чтения», посвященные информационным войнам

На конференцию пригласили Петрова и Боширова

В МГУ проведут «Скрипальские чтения», посвященные информационным войнам

«Нам за них еще голосовать»: Пользователи соцсетей — об интервью «отравителей» Скрипалей

В Twitter усомнились в туристической ценности Солсбери и вспомнили Сергея Собянина

«Нам за них еще голосовать»: Пользователи соцсетей — об интервью «отравителей» Скрипалей

The Bell: «Шанинкой» заинтересовалась служба по защите конституционного строя ФСБ

Ведомство считает школу «рассадником либерализма», отметили в руководстве вуза

The Bell: «Шанинкой» заинтересовалась служба по защите конституционного строя ФСБ

«Шанинку» лишили государственной аккредитации (обновлено)

Рособрнадзор обнаружил в вузе нарушения образовательных стандартов

«Шанинку» лишили государственной аккредитации (обновлено)

Дипломаты сообщили о задержаниях в Великобритании детей из России

Британские пограничники проводят «немотивированные» допросы несовершеннолетних россиян

Дипломаты сообщили о задержаниях в Великобритании детей из России

В России ответили на угрозы британских фанатов устроить «третью мировую» на ЧМ-2018

Английские болельщики обещали показать россиянам «ад» на мундиале

В России ответили на угрозы британских фанатов устроить «третью мировую» на ЧМ-2018

Россиян предупредили о допросах и задержаниях при въезде в Великобританию

Посольство России в Лондоне сообщило об участившихся проблемах россиян на границе

Россиян предупредили о допросах и задержаниях при въезде в Великобританию

Распространить «закон Димы Яковлева» на вмешивающихся в российские выборы

Поправки могут коснуться стран Европы и в первую очередь Великобритании

Распространить «закон Димы Яковлева» на вмешивающихся в российские выборы

Намеки дипломатов на неудавшееся расследование Лондона с помощью билбордов

Российская сторона переосмыслила фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Намеки дипломатов на неудавшееся расследование Лондона с помощью билбордов

Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda

Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Российским студентам предложили перевестись из заграничных вузов в МГИМО

В первую очередь это предложение рассчитано на учащихся в Великобритании

Российским студентам предложили перевестись из заграничных вузов в МГИМО

Вмешательство в российские выборы, победитель World Press Photo и новый альбом «Ленинграда»
Вмешательство в российские выборы, победитель World Press Photo и новый альбом «Ленинграда» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Вмешательство в российские выборы, победитель World Press Photo и новый альбом «Ленинграда»

Вмешательство в российские выборы, победитель World Press Photo и новый альбом «Ленинграда»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Сумка с надписью «„Новичок“ внутри»

Создатели бренда называют новый товар политической сатирой

Сумка с надписью «„Новичок“ внутри»

Россияне незаконно вывели в Великобританию 5 триллионов рублей

Речь идет об осужденных или обвиняемых по экономическим статьям

Россияне незаконно вывели в Великобританию 5 триллионов рублей

Великобритания пообещала россиянам отсутствие проблем при поездках в страну

Введенные в аэропортах дополнительные проверки не коснутся большинства туристов

Великобритания пообещала россиянам отсутствие проблем при поездках в страну

Неприязнь россиян к Великобритании, изогнутый айфон и клип на «Минимал»
Неприязнь россиян к Великобритании, изогнутый айфон и клип на «Минимал» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Неприязнь россиян к Великобритании, изогнутый айфон и клип на «Минимал»

Неприязнь россиян к Великобритании, изогнутый айфон и клип на «Минимал»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

МИД заявил о зеркальной высылке дипломатов западных стран

Россию покинут 152 дипломата из более чем 20 стран

МИД заявил о зеркальной высылке дипломатов западных стран

МИД Великобритании — о сходстве «дела Скрипаля» с «Преступлением и наказанием»

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что все знают, кто виноват в случившемся

МИД Великобритании — о сходстве «дела Скрипаля» с «Преступлением и наказанием»

Россия заняла второе место по потреблению пиратского контента в 2017 году

На первой строчке — США

Россия заняла второе место по потреблению пиратского контента в 2017 году

Ahmad Tea Music Festival объявил лайнап

Фестиваль пройдет в парке «Музеон» в восьмой раз

Ahmad Tea Music Festival объявил лайнап

«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka

«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Британский совет прекращает деятельность в России

Соответствующее предписание организация получила от МИДа России

Британский совет прекращает деятельность в России

Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша

Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Авария с беспилотником Uber, игра Дудя про усы Грудинина и выпуск «Парфенона» про Петербург
Авария с беспилотником Uber, игра Дудя про усы Грудинина и выпуск «Парфенона» про Петербург Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Авария с беспилотником Uber, игра Дудя про усы Грудинина и выпуск «Парфенона» про Петербург

Авария с беспилотником Uber, игра Дудя про усы Грудинина и выпуск «Парфенона» про Петербург
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Спецпредставитель Путина назвал условия возобновления работы Британского совета

России и Великобритании необходимо заключить межправительственное соглашение о принципах работы национальных культурных центров

Спецпредставитель Путина назвал условия возобновления работы Британского совета

Британский совет отменил несколько мероприятий в Москве

На этой неделе не состоятся две лекции и вечеринка в Powerhouse

Британский совет отменил несколько мероприятий в Москве

Посольство Великобритании пообещало не менять порядок выдачи виз

Высылка дипломатов не отразится на процедурах получения разрешений на въезд в страну

Посольство Великобритании пообещало не менять порядок выдачи виз

Улыбающийся Путин на здании МИД Великобритании

Акция проводит параллель между президентом России и главным злодеем из «Шерлока»

Улыбающийся Путин на здании МИД Великобритании

На Украине избирателей не пустили проголосовать на выборах президента России

Власти приняли такое решение из-за присоединения Крыма

На Украине избирателей не пустили проголосовать на выборах президента России

Консульство Великобритании в Санкт-Петербурге и образовательный «Британский совет» закроются

МИД России высылает из страны 23 британских дипломатов в рамках ответных мер

Консульство Великобритании в Санкт-Петербурге и образовательный «Британский совет» закроются

Откровения Путина, автобусы для избирателей и ответ России на действия Лондона

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Откровения Путина, автобусы для избирателей и ответ России на действия Лондона

Критика Путина от дочери Тинькова

Она заявила, что в конфликте между Россией и Великобританией виноват «один человек»

Критика Путина от дочери Тинькова

Россия решила выслать британских дипломатов

Когда это произойдет, не уточняется

Россия решила выслать британских дипломатов

Великобритания не планирует ужесточать выдачу виз россиянам

В своем выступлении Тереза Мэй подчеркнула, что антироссийские меры не должны отразиться на населении страны

Великобритания не планирует ужесточать выдачу виз россиянам

Великобритания вышлет российских дипломатов и проигнорирует ЧМ-2018

Лондон принял пакет жеcтких мер против России в связи с отравлением Скрипаля

Великобритания вышлет российских дипломатов и проигнорирует ЧМ-2018

МИД — в ответ на ультиматум Великобритании по делу Скрипаля

Мария Захарова назвала ситуацию «абсолютным шоу»

МИД — в ответ на ультиматум Великобритании по делу Скрипаля

Кибератака из Лондона, «Сколково» для патриотов и новый трек Элджея
Кибератака из Лондона, «Сколково» для патриотов и новый трек Элджея Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Кибератака из Лондона, «Сколково» для патриотов и новый трек Элджея

Кибератака из Лондона, «Сколково» для патриотов и новый трек Элджея
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

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