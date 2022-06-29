В Великобритании растет заболеваемость коронавирусом. Граждан призвали перейти на удаленку
Туры в Турцию подорожали на 40 тысяч по сравнению с прошлым годом
Российские курорты тоже не сдают позиции
Юбилейный фестиваль «Новое британское кино» объявил программу
Он откроется показом «Аббатства Даунтон» — полнометражного фильма на основе одноименного сериала
В Москве и Санкт-Петербурге выступит ведущий BBC Хью Стивенс
Он расскажет, как начать музыкальную карьеру
Россиянам разрешили на два года оставаться в Великобритании после окончания учебы
Раньше срок составлял только четыре месяца
В Пушкинском музее пройдет фестиваль классической и современной музыки Великобритании
Послушать можно произведения, не исполнявшиеся в России раньше
Arzamas запустит образовательный курс по истории британской музыки
С марта на сайте проекта, а также в мобильном приложении начнут появляться первые материалы
В МГУ проведут «Скрипальские чтения», посвященные информационным войнам
На конференцию пригласили Петрова и Боширова
«Нам за них еще голосовать»: Пользователи соцсетей — об интервью «отравителей» Скрипалей
В Twitter усомнились в туристической ценности Солсбери и вспомнили Сергея Собянина
The Bell: «Шанинкой» заинтересовалась служба по защите конституционного строя ФСБ
Ведомство считает школу «рассадником либерализма», отметили в руководстве вуза
«Шанинку» лишили государственной аккредитации (обновлено)
Рособрнадзор обнаружил в вузе нарушения образовательных стандартов
Дипломаты сообщили о задержаниях в Великобритании детей из России
Британские пограничники проводят «немотивированные» допросы несовершеннолетних россиян
В России ответили на угрозы британских фанатов устроить «третью мировую» на ЧМ-2018
Английские болельщики обещали показать россиянам «ад» на мундиале
Россиян предупредили о допросах и задержаниях при въезде в Великобританию
Посольство России в Лондоне сообщило об участившихся проблемах россиян на границе
Распространить «закон Димы Яковлева» на вмешивающихся в российские выборы
Поправки могут коснуться стран Европы и в первую очередь Великобритании
Намеки дипломатов на неудавшееся расследование Лондона с помощью билбордов
Российская сторона переосмыслила фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Российским студентам предложили перевестись из заграничных вузов в МГИМО
В первую очередь это предложение рассчитано на учащихся в Великобритании
Вмешательство в российские выборы, победитель World Press Photo и новый альбом «Ленинграда» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Сумка с надписью «„Новичок“ внутри»
Создатели бренда называют новый товар политической сатирой
Россияне незаконно вывели в Великобританию 5 триллионов рублей
Речь идет об осужденных или обвиняемых по экономическим статьям
Великобритания пообещала россиянам отсутствие проблем при поездках в страну
Введенные в аэропортах дополнительные проверки не коснутся большинства туристов
Неприязнь россиян к Великобритании, изогнутый айфон и клип на «Минимал» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
МИД заявил о зеркальной высылке дипломатов западных стран
Россию покинут 152 дипломата из более чем 20 стран
МИД Великобритании — о сходстве «дела Скрипаля» с «Преступлением и наказанием»
Британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что все знают, кто виноват в случившемся
Россия заняла второе место по потреблению пиратского контента в 2017 году
На первой строчке — США
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Британский совет прекращает деятельность в России
Соответствующее предписание организация получила от МИДа России
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Спецпредставитель Путина назвал условия возобновления работы Британского совета
России и Великобритании необходимо заключить межправительственное соглашение о принципах работы национальных культурных центров
Британский совет отменил несколько мероприятий в Москве
На этой неделе не состоятся две лекции и вечеринка в Powerhouse
Посольство Великобритании пообещало не менять порядок выдачи виз
Высылка дипломатов не отразится на процедурах получения разрешений на въезд в страну
Улыбающийся Путин на здании МИД Великобритании
Акция проводит параллель между президентом России и главным злодеем из «Шерлока»
На Украине избирателей не пустили проголосовать на выборах президента России
Власти приняли такое решение из-за присоединения Крыма
Консульство Великобритании в Санкт-Петербурге и образовательный «Британский совет» закроются
МИД России высылает из страны 23 британских дипломатов в рамках ответных мер
Откровения Путина, автобусы для избирателей и ответ России на действия Лондона
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Критика Путина от дочери Тинькова
Она заявила, что в конфликте между Россией и Великобританией виноват «один человек»
Великобритания не планирует ужесточать выдачу виз россиянам
В своем выступлении Тереза Мэй подчеркнула, что антироссийские меры не должны отразиться на населении страны
Великобритания вышлет российских дипломатов и проигнорирует ЧМ-2018
Лондон принял пакет жеcтких мер против России в связи с отравлением Скрипаля
МИД — в ответ на ультиматум Великобритании по делу Скрипаля
Мария Захарова назвала ситуацию «абсолютным шоу»