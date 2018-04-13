Туры в Турцию подорожали на 40 тысяч по сравнению с прошлым годом
Российские курорты тоже не сдают позиции
Туры в Турцию подорожали на 40 тысяч по сравнению с прошлым годом Российские курорты тоже не сдают позиции
Юбилейный фестиваль «Новое британское кино» объявил программу
Он откроется показом «Аббатства Даунтон» — полнометражного фильма на основе одноименного сериала
Юбилейный фестиваль «Новое британское кино» объявил программу Он откроется показом «Аббатства Даунтон» — полнометражного фильма на основе одноименного сериала
В Москве и Санкт-Петербурге выступит ведущий BBC Хью Стивенс
Он расскажет, как начать музыкальную карьеру
В Москве и Санкт-Петербурге выступит ведущий BBC Хью Стивенс Он расскажет, как начать музыкальную карьеру
Россиянам разрешили на два года оставаться в Великобритании после окончания учебы
Раньше срок составлял только четыре месяца
Россиянам разрешили на два года оставаться в Великобритании после окончания учебы Раньше срок составлял только четыре месяца
Karen Millen закроет все бутики в России Бренд продали интернет-магазину Boohoo
В Пушкинском музее пройдет фестиваль классической и современной музыки Великобритании
Послушать можно произведения, не исполнявшиеся в России раньше
В Пушкинском музее пройдет фестиваль классической и современной музыки Великобритании Послушать можно произведения, не исполнявшиеся в России раньше
Arzamas запустит образовательный курс по истории британской музыки
С марта на сайте проекта, а также в мобильном приложении начнут появляться первые материалы
Arzamas запустит образовательный курс по истории британской музыки С марта на сайте проекта, а также в мобильном приложении начнут появляться первые материалы
В МГУ проведут «Скрипальские чтения», посвященные информационным войнам
На конференцию пригласили Петрова и Боширова
В МГУ проведут «Скрипальские чтения», посвященные информационным войнам На конференцию пригласили Петрова и Боширова
«Нам за них еще голосовать»: Пользователи соцсетей — об интервью «отравителей» Скрипалей
В Twitter усомнились в туристической ценности Солсбери и вспомнили Сергея Собянина
«Нам за них еще голосовать»: Пользователи соцсетей — об интервью «отравителей» Скрипалей В Twitter усомнились в туристической ценности Солсбери и вспомнили Сергея Собянина
The Bell: «Шанинкой» заинтересовалась служба по защите конституционного строя ФСБ
Ведомство считает школу «рассадником либерализма», отметили в руководстве вуза
The Bell: «Шанинкой» заинтересовалась служба по защите конституционного строя ФСБ Ведомство считает школу «рассадником либерализма», отметили в руководстве вуза
«Шанинку» лишили государственной аккредитации (обновлено)
Рособрнадзор обнаружил в вузе нарушения образовательных стандартов
«Шанинку» лишили государственной аккредитации (обновлено) Рособрнадзор обнаружил в вузе нарушения образовательных стандартов
Дипломаты сообщили о задержаниях в Великобритании детей из России
Британские пограничники проводят «немотивированные» допросы несовершеннолетних россиян
Дипломаты сообщили о задержаниях в Великобритании детей из России Британские пограничники проводят «немотивированные» допросы несовершеннолетних россиян
В России ответили на угрозы британских фанатов устроить «третью мировую» на ЧМ-2018
Английские болельщики обещали показать россиянам «ад» на мундиале
В России ответили на угрозы британских фанатов устроить «третью мировую» на ЧМ-2018 Английские болельщики обещали показать россиянам «ад» на мундиале
Россиян предупредили о допросах и задержаниях при въезде в Великобританию
Посольство России в Лондоне сообщило об участившихся проблемах россиян на границе
Россиян предупредили о допросах и задержаниях при въезде в Великобританию Посольство России в Лондоне сообщило об участившихся проблемах россиян на границе
Распространить «закон Димы Яковлева» на вмешивающихся в российские выборы
Поправки могут коснуться стран Европы и в первую очередь Великобритании
Распространить «закон Димы Яковлева» на вмешивающихся в российские выборы Поправки могут коснуться стран Европы и в первую очередь Великобритании
Намеки дипломатов на неудавшееся расследование Лондона с помощью билбордов
Российская сторона переосмыслила фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Намеки дипломатов на неудавшееся расследование Лондона с помощью билбордов Российская сторона переосмыслила фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Российским студентам предложили перевестись из заграничных вузов в МГИМО
В первую очередь это предложение рассчитано на учащихся в Великобритании