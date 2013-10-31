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Новости

Приложение «Яндекс.Дзен», падение биткоина и потери киноиндустрии

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Приложение «Яндекс.Дзен», падение биткоина и потери киноиндустрии Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

«Венчурный чемпионат», успехи «ВКонтакте» и ресторан для голых

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

«Венчурный чемпионат», успехи «ВКонтакте» и ресторан для голых Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Обновление «Почты России», сериал от Apple и скандал в Yahoo!

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Обновление «Почты России», сериал от Apple и скандал в Yahoo! Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Давление на Apple, продажа Yahoo! и лучшие стартапы России

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Давление на Apple, продажа Yahoo! и лучшие стартапы России Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Развитие «ВКонтакте», модификация генома и венчурный бум в России

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Развитие «ВКонтакте», модификация генома и венчурный бум в России Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Самые успешные венчурные инвесторы мира

Forbes выяснил, кому из капиталистов удалось наиболее выгодно вложить свои средства в другие компании

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Новости

Самые успешные венчурные инвесторы мира Forbes выяснил, кому из капиталистов удалось наиболее выгодно вложить свои средства в другие компании

Как звезды инвестируют в технологии
Hopes & Fears
Как звезды инвестируют в технологииБоно, Джастин Тимберлейк и Леди Гага — The Village разобрался, кто из знаменитостей успешный инвестор, а кто нет
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Как звезды инвестируют в технологии
Hopes & Fears

Как звезды инвестируют в технологии Боно, Джастин Тимберлейк и Леди Гага — The Village разобрался, кто из знаменитостей успешный инвестор, а кто нет

Новости

Российский венчурный рынок достиг двухлетнего минимума

Сдержать падение помог Фонд развития интернет-инициатив, созданный по поручению Владимира Путина

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Новости

Российский венчурный рынок достиг двухлетнего минимума Сдержать падение помог Фонд развития интернет-инициатив, созданный по поручению Владимира Путина

Новости

Flint Management подарил ФРИИ картину об «инвестиционном бизнесе»

Таким образом компания хочет напомнить коллегам о том, что в их отрасли тоже есть место «и искусству, и шутке»

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Новости

Flint Management подарил ФРИИ картину об «инвестиционном бизнесе» Таким образом компания хочет напомнить коллегам о том, что в их отрасли тоже есть место «и искусству, и шутке»

Новости

Российский рынок венчурных инвестиций оценили в $3,2 млрд

За прошлый год он вырос на 25%

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Новости

Российский рынок венчурных инвестиций оценили в $3,2 млрд За прошлый год он вырос на 25%

Глазами предпринимателя: 20 лучших венчурных фондов в России
Март 2014
Глазами предпринимателя: 20 лучших венчурных фондов в РоссииH&F оценил инвесторов, вкладывающихся в отечественные стартапы, с точки зрения человека, который ищет деньги на развитие своего бизнеса.
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Глазами предпринимателя: 20 лучших венчурных фондов в России
Март 2014

Глазами предпринимателя: 20 лучших венчурных фондов в России H&F оценил инвесторов, вкладывающихся в отечественные стартапы, с точки зрения человека, который ищет деньги на развитие своего бизнеса.

Ратмир Тимашев (ABRT): Как западные фонды ищут проекты в России
Март 2014
Ратмир Тимашев (ABRT): Как западные фонды ищут проекты в РоссииПартнёр венчурного фонда ABRT объяснил H&F, какими компаниями в России и странах СНГ интересуются западные фонды и как привлечь их внимание
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Ратмир Тимашев (ABRT): Как западные фонды ищут проекты в России
Март 2014

Ратмир Тимашев (ABRT): Как западные фонды ищут проекты в России Партнёр венчурного фонда ABRT объяснил H&F, какими компаниями в России и странах СНГ интересуются западные фонды и как привлечь их внимание

Фёдор Овчинников («Додо Пицца») vs Николай Давыдов (iTech): Зачем брать деньги у фонда?
Март 2014
Фёдор Овчинников («Додо Пицца») vs Николай Давыдов (iTech): Зачем брать деньги у фонда?Предприниматель Фёдор Овчинников и инвестиционный директор Николай Давыдов обсудили недостатки венчурного рынка в России и поспорили о том, нужны ли антрепренёрам «глупые деньги».
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Фёдор Овчинников («Додо Пицца») vs Николай Давыдов (iTech): Зачем брать деньги у фонда?
Март 2014

Фёдор Овчинников («Додо Пицца») vs Николай Давыдов (iTech): Зачем брать деньги у фонда? Предприниматель Фёдор Овчинников и инвестиционный директор Николай Давыдов обсудили недостатки венчурного рынка в России и поспорили о том, нужны ли антрепренёрам «глупые деньги».

Новости

График дня: The Wall Street Journal насчитал 37 стартапов стоимостью свыше $1 млрд

Рейтинг возглавляют облачное файлохранилище Dropbox и производитель мобильных телефонов Xiaomi

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Новости

График дня: The Wall Street Journal насчитал 37 стартапов стоимостью свыше $1 млрд Рейтинг возглавляют облачное файлохранилище Dropbox и производитель мобильных телефонов Xiaomi

Новости

GS Venture намерен вложить до 1,5 млрд рублей в ТВ-стартапы

Фонд готов рассмотреть заявки как от разработчиков телевизионных приставок, так и от создателей онлайн-сервисов, интересных телеаудитории

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Новости

GS Venture намерен вложить до 1,5 млрд рублей в ТВ-стартапы Фонд готов рассмотреть заявки как от разработчиков телевизионных приставок, так и от создателей онлайн-сервисов, интересных телеаудитории

Это провал: Почему 9 из 10 стартапов не выстреливают
Менеджмент
Это провал: Почему 9 из 10 стартапов не выстреливаютОпытные предприниматели из США рассказывают, почему не каждый может создать Facebook или Twitter.
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Это провал: Почему 9 из 10 стартапов не выстреливают
Менеджмент

Это провал: Почему 9 из 10 стартапов не выстреливают Опытные предприниматели из США рассказывают, почему не каждый может создать Facebook или Twitter.

Новости

В Y Combinator придумали новый инструмент для инвестирования в стартапы

Он является более удобной для молодых компаний версией конвертируемых займов

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Новости

В Y Combinator придумали новый инструмент для инвестирования в стартапы Он является более удобной для молодых компаний версией конвертируемых займов

Новости

В России вручат «венчурный „Оскар“»

В закрытой церемонии примут участие как управляющие венчурными фондами, так и топ-менеджеры госкорпораций

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Новости

В России вручат «венчурный „Оскар“» В закрытой церемонии примут участие как управляющие венчурными фондами, так и топ-менеджеры госкорпораций

Новости

Ирландия оказалась самой привлекательной европейской страной для венчурных инвестиций

На каждого ирландца здесь приходится около $278 инвестиций, что в 650 раз больше, чем, например, в Болгарии

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Новости

Ирландия оказалась самой привлекательной европейской страной для венчурных инвестиций На каждого ирландца здесь приходится около $278 инвестиций, что в 650 раз больше, чем, например, в Болгарии

Молодо и зелено: 5 самых молодых венчурных капиталистов мира
Менеджмент
Молодо и зелено: 5 самых молодых венчурных капиталистов мираH&F нашёл юнцов, которые уже попробовали себя в хитроумном мире венчурных инвестиций. Двое из них — из одного калифорнийского фонда, трое — из мира шоу-бизнеса.
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Молодо и зелено: 5 самых молодых венчурных капиталистов мира
Менеджмент

Молодо и зелено: 5 самых молодых венчурных капиталистов мира H&F нашёл юнцов, которые уже попробовали себя в хитроумном мире венчурных инвестиций. Двое из них — из одного калифорнийского фонда, трое — из мира шоу-бизнеса.

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