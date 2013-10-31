Приложение «Яндекс.Дзен», падение биткоина и потери киноиндустрии
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Приложение «Яндекс.Дзен», падение биткоина и потери киноиндустрии Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Венчурный чемпионат», успехи «ВКонтакте» и ресторан для голых
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Венчурный чемпионат», успехи «ВКонтакте» и ресторан для голых Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Обновление «Почты России», сериал от Apple и скандал в Yahoo!
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Обновление «Почты России», сериал от Apple и скандал в Yahoo! Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Давление на Apple, продажа Yahoo! и лучшие стартапы России
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Давление на Apple, продажа Yahoo! и лучшие стартапы России Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Развитие «ВКонтакте», модификация генома и венчурный бум в России
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Развитие «ВКонтакте», модификация генома и венчурный бум в России Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Самые успешные венчурные инвесторы мира
Forbes выяснил, кому из капиталистов удалось наиболее выгодно вложить свои средства в другие компании
Самые успешные венчурные инвесторы мира Forbes выяснил, кому из капиталистов удалось наиболее выгодно вложить свои средства в другие компании
Как звезды инвестируют в технологии Боно, Джастин Тимберлейк и Леди Гага — The Village разобрался, кто из знаменитостей успешный инвестор, а кто нет
Российский венчурный рынок достиг двухлетнего минимума
Сдержать падение помог Фонд развития интернет-инициатив, созданный по поручению Владимира Путина
Российский венчурный рынок достиг двухлетнего минимума Сдержать падение помог Фонд развития интернет-инициатив, созданный по поручению Владимира Путина
Flint Management подарил ФРИИ картину об «инвестиционном бизнесе»
Таким образом компания хочет напомнить коллегам о том, что в их отрасли тоже есть место «и искусству, и шутке»
Flint Management подарил ФРИИ картину об «инвестиционном бизнесе» Таким образом компания хочет напомнить коллегам о том, что в их отрасли тоже есть место «и искусству, и шутке»
Российский рынок венчурных инвестиций оценили в $3,2 млрд За прошлый год он вырос на 25%
Глазами предпринимателя: 20 лучших венчурных фондов в России H&F оценил инвесторов, вкладывающихся в отечественные стартапы, с точки зрения человека, который ищет деньги на развитие своего бизнеса.
Ратмир Тимашев (ABRT): Как западные фонды ищут проекты в России Партнёр венчурного фонда ABRT объяснил H&F, какими компаниями в России и странах СНГ интересуются западные фонды и как привлечь их внимание
Фёдор Овчинников («Додо Пицца») vs Николай Давыдов (iTech): Зачем брать деньги у фонда? Предприниматель Фёдор Овчинников и инвестиционный директор Николай Давыдов обсудили недостатки венчурного рынка в России и поспорили о том, нужны ли антрепренёрам «глупые деньги».
График дня: The Wall Street Journal насчитал 37 стартапов стоимостью свыше $1 млрд
Рейтинг возглавляют облачное файлохранилище Dropbox и производитель мобильных телефонов Xiaomi
График дня: The Wall Street Journal насчитал 37 стартапов стоимостью свыше $1 млрд Рейтинг возглавляют облачное файлохранилище Dropbox и производитель мобильных телефонов Xiaomi
GS Venture намерен вложить до 1,5 млрд рублей в ТВ-стартапы
Фонд готов рассмотреть заявки как от разработчиков телевизионных приставок, так и от создателей онлайн-сервисов, интересных телеаудитории
GS Venture намерен вложить до 1,5 млрд рублей в ТВ-стартапы Фонд готов рассмотреть заявки как от разработчиков телевизионных приставок, так и от создателей онлайн-сервисов, интересных телеаудитории
Это провал: Почему 9 из 10 стартапов не выстреливают Опытные предприниматели из США рассказывают, почему не каждый может создать Facebook или Twitter.
В Y Combinator придумали новый инструмент для инвестирования в стартапы
Он является более удобной для молодых компаний версией конвертируемых займов
В Y Combinator придумали новый инструмент для инвестирования в стартапы Он является более удобной для молодых компаний версией конвертируемых займов
В России вручат «венчурный „Оскар“»
В закрытой церемонии примут участие как управляющие венчурными фондами, так и топ-менеджеры госкорпораций
В России вручат «венчурный „Оскар“» В закрытой церемонии примут участие как управляющие венчурными фондами, так и топ-менеджеры госкорпораций
Ирландия оказалась самой привлекательной европейской страной для венчурных инвестиций
На каждого ирландца здесь приходится около $278 инвестиций, что в 650 раз больше, чем, например, в Болгарии