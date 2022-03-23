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МЫ В СОЦСЕТЯХ

ВТБ запустит денежные переводы во Вьетнам в донгах

ВТБ запустит денежные переводы во Вьетнам в донгах

Южная Корея вернет безвизовый режим для россиян
обновлено23 марта 2022

Южная Корея вернет безвизовый режим для россиян

Вьетнам разрешил въезд переболевшим туристам без прививки
10 февраля 2022

Вьетнам разрешил въезд переболевшим туристам без прививки

В каких странах россияне чаще всего обращаются к врачам

Вьетнам лидирует по доле травм из-за аварий

В каких странах россияне чаще всего обращаются к врачам

Вьетнам: Большой гид для путешественников

Вьетнам: Большой гид для путешественников Что смотреть и где жить

Вьетнам: Большой гид для путешественников

Вьетнам: Большой гид для путешественников
Что смотреть и где жить

Создатели вьетнамского кафе Bô открыли на Даниловском азиатский рынок

В продаже — экзотические фрукты, шейки, десерты, чаи и специи

Создатели вьетнамского кафе Bô открыли на Даниловском азиатский рынок

Туристов предупредили о вспышке лихорадки во Вьетнаме, Индии и Сингапуре

Россиянам советуют учитывать эпидемиологическую ситуацию при планировании поездок

Туристов предупредили о вспышке лихорадки во Вьетнаме, Индии и Сингапуре

Сколько стоит жизнь во Вьетнаме
Сколько стоит жизнь во Вьетнаме Насколько дороги жилье, транспорт, еда и развлечения на популярном курорте с местной кухней, дайвингом и островами
Сколько стоит жизнь во Вьетнаме

Сколько стоит жизнь во Вьетнаме
Насколько дороги жилье, транспорт, еда и развлечения на популярном курорте с местной кухней, дайвингом и островами

Lao Lee в течение месяца откроет четыре новые точки

Одно из заведений вернется в историческое помещение на Миусской площади

Lao Lee в течение месяца откроет четыре новые точки

Самые популярные новогодние направления у российских туристов

Лидером среди зарубежных стран стал Таиланд

Самые популярные новогодние направления у российских туристов

Россиян предупредили о тайфуне во Вьетнаме и Таиланде в ближайшие дни

Стихия обрушится на азиатские страны во вторник и среду

Россиян предупредили о тайфуне во Вьетнаме и Таиланде в ближайшие дни

Россиян предупредили о вспышке лихорадки денге во Вьетнаме

Зафиксировано более 80 500 случаев заболевания, скончались 24 человека

Россиян предупредили о вспышке лихорадки денге во Вьетнаме

«Кофемания» открыла вьетнамский ресторан уличной еды «Фó Фа»

Новое заведение находится на Усачевском рынке

«Кофемания» открыла вьетнамский ресторан уличной еды «Фó Фа»

У супной Pho Fighters появилась доставка через Delivery Club

Она работает в пределах 4 километров от заведения

У супной Pho Fighters появилась доставка через Delivery Club

Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно
Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно 10 стран для тех, кто может уехать от зимы
Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно

Климатическое убежище: Где лучше работать удаленно
10 стран для тех, кто может уехать от зимы

Россияне стали чаще выезжать за границу на Новый год

Большая часть спроса пришлась на Таиланд, Вьетнам и Доминикану

Россияне стали чаще выезжать за границу на Новый год

Граждане каких стран чаще всего приезжают в Москву

Лидером рейтинга стал Китай

Граждане каких стран чаще всего приезжают в Москву

В Москве пройдут Дни культуры Вьетнама

В эти дни можно посетить концерт вьетнамской музыки и выставку живописи на шёлке

В Москве пройдут Дни культуры Вьетнама

Россия может ввести безвизовый режим с Индией, Вьетнамом и Ираном

Предполагается, что это позволит увеличить поток туристов из этих стран в полтора раза

Россия может ввести безвизовый режим с Индией, Вьетнамом и Ираном

Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год
Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год The Village узнал, какие есть альтернативы пляжному отдыху в Турции и Египте и во сколько обойдётся новогодняя поездка в эти страны
Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год

Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год
The Village узнал, какие есть альтернативы пляжному отдыху в Турции и Египте и во сколько обойдётся новогодняя поездка в эти страны

25 продуктов с вьетнамской выставки в «Ханой-Москва»

25 продуктов с вьетнамской выставки в «Ханой-Москва»Йогурт с зелёным чаем, десяток видов лапши и чили-соусов и чай из артишоков — The Village подробно рассказывает о продуктах, которые можно купить на вьетнамской выставке

25 продуктов с вьетнамской выставки в «Ханой-Москва»

25 продуктов с вьетнамской выставки в «Ханой-Москва»
Йогурт с зелёным чаем, десяток видов лапши и чили-соусов и чай из артишоков — The Village подробно рассказывает о продуктах, которые можно купить на вьетнамской выставке

Проведение Дней Ханоя в Москве за 7,5 миллиона рублей

Мероприятие будет проходить четыре дня во второй половине 2015 года

Проведение Дней Ханоя в Москве за 7,5 миллиона рублей

Дауншифтеры — о тревоге, дорогом Таиланде и возвращении в Россию
Дауншифтеры — о тревоге, дорогом Таиланде и возвращении в Россию Сменить автомобиль на скутер, научиться готовить и найти нелегальную работу — The Village узнал, как российский кризис повлиял на жизнь дауншифтеров в азиатских странах и кого заставил вернуться
Дауншифтеры — о тревоге, дорогом Таиланде и возвращении в Россию

Дауншифтеры — о тревоге, дорогом Таиланде и возвращении в Россию
Сменить автомобиль на скутер, научиться готовить и найти нелегальную работу — The Village узнал, как российский кризис повлиял на жизнь дауншифтеров в азиатских странах и кого заставил вернуться

Новые продукты Apple, развитие Twitter и реалити-шоу от «Одноклассников»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новые продукты Apple, развитие Twitter и реалити-шоу от «Одноклассников»

Почему детский сад для бедных семей — прообраз архитектуры будущего
Почему детский сад для бедных семей — прообраз архитектуры будущего Во Вьетнаме открылся детский сад, в котором городские дети смогут научиться земледелию
Почему детский сад для бедных семей — прообраз архитектуры будущего

Почему детский сад для бедных семей — прообраз архитектуры будущего
Во Вьетнаме открылся детский сад, в котором городские дети смогут научиться земледелию

Как изменилось отношение к русским за границей
Как изменилось отношение к русским за границей Путин — главный мачо, диета на польских яблоках и прикармливание прессы — The Village узнал, изменили ли жители США, Вьетнама, Польши, Норвегии и других стран свое отношение к русским
Как изменилось отношение к русским за границей

Как изменилось отношение к русским за границей
Путин — главный мачо, диета на польских яблоках и прикармливание прессы — The Village узнал, изменили ли жители США, Вьетнама, Польши, Норвегии и других стран свое отношение к русским

Как спасаются от жары жители Шри-Ланки, Израиля, Вьетнама и Таиланда
Как спасаются от жары жители Шри-Ланки, Израиля, Вьетнама и Таиланда Тайская пудра Lola, вьетнамский бульон из горького огурца и израильские водные войны — The Village узнал, как жители разных стран спасаются от жары
Как спасаются от жары жители Шри-Ланки, Израиля, Вьетнама и Таиланда

Как спасаются от жары жители Шри-Ланки, Израиля, Вьетнама и Таиланда
Тайская пудра Lola, вьетнамский бульон из горького огурца и израильские водные войны — The Village узнал, как жители разных стран спасаются от жары

11 уроков лидерства от президента Ford Motors и министра обороны США из фильма «Туман войны»
11 уроков лидерства от президента Ford Motors и министра обороны США из фильма «Туман войны» Документалист Эррол Моррис создал впечатляющую историю жизни министра обороны Штатов, президента Ford Motors и Всемирного банка, рассказанную им самим. Его опыт полезен всем, кто учится быть лидером.
11 уроков лидерства от президента Ford Motors и министра обороны США из фильма «Туман войны»

11 уроков лидерства от президента Ford Motors и министра обороны США из фильма «Туман войны»
Документалист Эррол Моррис создал впечатляющую историю жизни министра обороны Штатов, президента Ford Motors и Всемирного банка, рассказанную им самим. Его опыт полезен всем, кто учится быть лидером.

Жители ЮАР, США, Индии, Германии и Вьетнама — о выходе на пенсию
Жители ЮАР, США, Индии, Германии и Вьетнама — о выходе на пенсию Пять миллионов донг во Вьетнаме, восемь тысяч крон в Норвегии и 1 270 рандов в Йоханнесбуге — The Village узнал, на что могут рассчитывать жители разных стран после выхода на пенсию
Жители ЮАР, США, Индии, Германии и Вьетнама — о выходе на пенсию

Жители ЮАР, США, Индии, Германии и Вьетнама — о выходе на пенсию
Пять миллионов донг во Вьетнаме, восемь тысяч крон в Норвегии и 1 270 рандов в Йоханнесбуге — The Village узнал, на что могут рассчитывать жители разных стран после выхода на пенсию

Иностранный опыт: Как световые инсталляции меняют жизнь городов
Иностранный опыт: Как световые инсталляции меняют жизнь городов 3D-тоннель, солнце на остановках и лазерное футбольное поле — The Village выяснил, как освещение меняет жизнь людей во Вьетнаме, Швеции, США, Норвегии и Англии.
Иностранный опыт: Как световые инсталляции меняют жизнь городов

Иностранный опыт: Как световые инсталляции меняют жизнь городов
3D-тоннель, солнце на остановках и лазерное футбольное поле — The Village выяснил, как освещение меняет жизнь людей во Вьетнаме, Швеции, США, Норвегии и Англии.

Таиланд угрожает тюремным сроком за распространение политических слухов в Facebook

Теперь распространение ложных сведений в соцсетях будет наказываться тюремным сроком до пяти лет и штрафом в $3 200

Таиланд угрожает тюремным сроком за распространение политических слухов в Facebook

Вьетнам, Муй Не Родные и близкие когда узнавали что я собираюсь во Вьетнам крутили пальцем у виска. Вьетнам это же так далеко, 10 часов на самолете, с ума сойти. Хм 10 часов на самолете - то что нужно - думал я. Тогда зимой мне было просто необходимо улететь из Москвы куда-нибудь далеко-далеко в теплые края.

Вьетнам, Муй Не

Radiotravel. Vol.2 Летом 2007 года главный редактор веб-журнала "Перемены" Глеб Давыдов и фотограф Ольга Молодцова предприняли впечатляющую трэвел-акцию - экспедиционный проект "Radiotravel". Группа фотографов и журналистов выехала из Москвы с целью совершить большое долгосрочное путешествие по нескольким странам Юго-Восточной и Центральной Азии, попутно при этом выходя в интернет, где это только будет...

Radiotravel. Vol.2

Хой Ан, тихий уголок во Вьетнаме Здесь, в Хой Ане, сувенирные лавки снизу доверху набиты традиционными фонариками и одеждой. В местных барах и кафе наряду с национальной кухней готовят любые коктейли. А свежее местное пиво, по полдоллара за стакан, не уступает продукции лучших производителей. Не говоря уж об удобном местоположении, что превращает городок в отличный перевалочный пункт для путешественников.

Хой Ан, тихий уголок во Вьетнаме

Стас Кулеш Может, собаку попробую съесть...

Стас Кулеш