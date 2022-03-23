В каких странах россияне чаще всего обращаются к врачам
Вьетнам лидирует по доле травм из-за аварий
Создатели вьетнамского кафе Bô открыли на Даниловском азиатский рынок
В продаже — экзотические фрукты, шейки, десерты, чаи и специи
Туристов предупредили о вспышке лихорадки во Вьетнаме, Индии и Сингапуре
Россиянам советуют учитывать эпидемиологическую ситуацию при планировании поездок
Сколько стоит жизнь во Вьетнаме Насколько дороги жилье, транспорт, еда и развлечения на популярном курорте с местной кухней, дайвингом и островами
Lao Lee в течение месяца откроет четыре новые точки
Одно из заведений вернется в историческое помещение на Миусской площади
Самые популярные новогодние направления у российских туристов
Лидером среди зарубежных стран стал Таиланд
Россиян предупредили о тайфуне во Вьетнаме и Таиланде в ближайшие дни
Стихия обрушится на азиатские страны во вторник и среду
Россиян предупредили о вспышке лихорадки денге во Вьетнаме
Зафиксировано более 80 500 случаев заболевания, скончались 24 человека
«Кофемания» открыла вьетнамский ресторан уличной еды «Фó Фа»
Новое заведение находится на Усачевском рынке
У супной Pho Fighters появилась доставка через Delivery Club
Она работает в пределах 4 километров от заведения
Россияне стали чаще выезжать за границу на Новый год
Большая часть спроса пришлась на Таиланд, Вьетнам и Доминикану
В Москве пройдут Дни культуры Вьетнама
В эти дни можно посетить концерт вьетнамской музыки и выставку живописи на шёлке
Россия может ввести безвизовый режим с Индией, Вьетнамом и Ираном
Предполагается, что это позволит увеличить поток туристов из этих стран в полтора раза
Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год The Village узнал, какие есть альтернативы пляжному отдыху в Турции и Египте и во сколько обойдётся новогодняя поездка в эти страны
25 продуктов с вьетнамской выставки в «Ханой-Москва»Йогурт с зелёным чаем, десяток видов лапши и чили-соусов и чай из артишоков — The Village подробно рассказывает о продуктах, которые можно купить на вьетнамской выставке
25 продуктов с вьетнамской выставки в «Ханой-Москва» Йогурт с зелёным чаем, десяток видов лапши и чили-соусов и чай из артишоков — The Village подробно рассказывает о продуктах, которые можно купить на вьетнамской выставке
Проведение Дней Ханоя в Москве за 7,5 миллиона рублей
Мероприятие будет проходить четыре дня во второй половине 2015 года
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Новые продукты Apple, развитие Twitter и реалити-шоу от «Одноклассников»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Почему детский сад для бедных семей — прообраз архитектуры будущего Во Вьетнаме открылся детский сад, в котором городские дети смогут научиться земледелию
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Жители ЮАР, США, Индии, Германии и Вьетнама — о выходе на пенсию Пять миллионов донг во Вьетнаме, восемь тысяч крон в Норвегии и 1 270 рандов в Йоханнесбуге — The Village узнал, на что могут рассчитывать жители разных стран после выхода на пенсию
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Таиланд угрожает тюремным сроком за распространение политических слухов в Facebook
Теперь распространение ложных сведений в соцсетях будет наказываться тюремным сроком до пяти лет и штрафом в $3 200