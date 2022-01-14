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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»
Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»
Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»

Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»

Выставка Виктора Цоя откроется в Манеже
14 января 2022

Выставка Виктора Цоя откроется в Манеже

Картину Виктора Цоя продали с аукциона за 2,5 миллиона рублей
22 ноября 2021

Картину Виктора Цоя продали с аукциона за 2,5 миллиона рублей

Четырехчасовая прогулка по Московскому проспекту
Четырехчасовая прогулка по Московскому проспекту Много сталинского неоклассицизма, дворы фабрики «Скороход» и дом, в котором жил Цой
Четырехчасовая прогулка по Московскому проспекту

Четырехчасовая прогулка по Московскому проспекту
Много сталинского неоклассицизма, дворы фабрики «Скороход» и дом, в котором жил Цой

Радиостанция, которая транслирует только песню Виктора Цоя «Перемен»
Ссылка дня
26 января 2021

Радиостанция, которая транслирует только песню Виктора Цоя «Перемен»

30 лет «Черному альбому»: Почему на последнем альбоме «Кино» Цой звучит совсем не по-геройски
30 лет «Черному альбому»: Почему на последнем альбоме «Кино» Цой звучит совсем не по-геройски
30 лет «Черному альбому»: Почему на последнем альбоме «Кино» Цой звучит совсем не по-геройски

30 лет «Черному альбому»: Почему на последнем альбоме «Кино» Цой звучит совсем не по-геройски

Дворцовый мост впервые развели под песни Цоя
Видео дня
15 августа 2020

Дворцовый мост впервые развели под песни Цоя

Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены
Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены «Слушая „Кино“, я увидел своего отца молодым — как они развлекались, чем жили»
Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены

Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены
«Слушая „Кино“, я увидел своего отца молодым — как они развлекались, чем жили»

«Кино» даст два концерта — впервые за 30 лет!

Но ждать их придется еще год

«Кино» даст два концерта — впервые за 30 лет!

Режиссер «Иглы» Рашид Нугманов — о Цое, протестных настроениях и возвращении в кино
Режиссер «Иглы» Рашид Нугманов — о Цое, протестных настроениях и возвращении в кино Спустя 30 лет фильм снова в прокате
Режиссер «Иглы» Рашид Нугманов — о Цое, протестных настроениях и возвращении в кино

Режиссер «Иглы» Рашид Нугманов — о Цое, протестных настроениях и возвращении в кино
Спустя 30 лет фильм снова в прокате

Первый трейлер фильма «Лето» о Викторе Цое

Картину снял Кирилл Серебренников

Первый трейлер фильма «Лето» о Викторе Цое

Рома Зверь поет песню Майка Науменко в первом фрагменте фильма «Лето»

В Сети опубликовали двухминутный отрывок из картины Кирилла Серебренникова

Рома Зверь поет песню Майка Науменко в первом фрагменте фильма «Лето»

Фильм Серебренникова о Цое выйдет в прокат 7 июня

Премьера состоится на Каннском фестивале в мае

Фильм Серебренникова о Цое выйдет в прокат 7 июня

Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых
Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых

Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Борис Гребенщиков раскритиковал фильм Серебренникова о Цое

При этом музыкант пожелал Серебренникову поскорее оказаться на свободе

Борис Гребенщиков раскритиковал фильм Серебренникова о Цое

Заселение первого дома по реновации, сборная России без флага и исследования генома

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Заселение первого дома по реновации, сборная России без флага и исследования генома

Объявлен актерский состав фильма Серебренникова о Цое

Картина станет дебютом Ромы Зверя в кино

Объявлен актерский состав фильма Серебренникова о Цое

Находящийся под домашним арестом Серебренников смонтировал фильм о Цое

Дата премьеры картины в России не уточняется

Находящийся под домашним арестом Серебренников смонтировал фильм о Цое

Алексей Учитель снимет фильм о Викторе Цое

Бюджет картины составит 150 миллионов рублей

Алексей Учитель снимет фильм о Викторе Цое

Тест на знание песни Цоя, книги из «Фарго» и сериал про анорексию с Ривзом
Тест на знание песни Цоя, книги из «Фарго» и сериал про анорексию с Ривзом Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Тест на знание песни Цоя, книги из «Фарго» и сериал про анорексию с Ривзом

Тест на знание песни Цоя, книги из «Фарго» и сериал про анорексию с Ривзом
Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил

Кирилл Серебренников снимет фильм о Викторе Цое

Картина расскажет о том, как Цой записывал свой первый альбом

Кирилл Серебренников снимет фильм о Викторе Цое

Я живу в доме со шпилем у парка Победы (Петербург)

Я живу в доме со шпилем у парка Победы (Петербург)The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Я живу в доме со шпилем у парка Победы (Петербург)

Я живу в доме со шпилем у парка Победы (Петербург)
The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Обладатель прав на песни Виктора Цоя подал иск к «ВКонтакте»

Истец собирается взыскать с соцсети около 3 миллионов рублей

Обладатель прав на песни Виктора Цоя подал иск к «ВКонтакте»

Я живу в Доме с ротондой на Гороховой (Петербург)

Я живу в Доме с ротондой на Гороховой (Петербург)The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Я живу в Доме с ротондой на Гороховой (Петербург)

Я живу в Доме с ротондой на Гороховой (Петербург)
The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

«Стену Цоя» на Арбате реконструируют за 800 тысяч рублей

Открыть обновлённую стену должны 21 июня, в день рождения певца

«Стену Цоя» на Арбате реконструируют за 800 тысяч рублей

На Арбат вернулся цифровой двойник Виктора Цоя

Табличку с AR-меткой похитили со стены Цоя 29 октября

На Арбат вернулся цифровой двойник Виктора Цоя

На Арбате украли цифрового двойника Виктора Цоя

Новую табличку с AR-меткой установят до конца осени

На Арбате украли цифрового двойника Виктора Цоя

Кто зарабатывает на легальных граффити в Петербурге
Кто зарабатывает на легальных граффити в Петербурге «Память» на Обводном, ангел на Петроградке, танк на трансформаторной будке — The Village выяснял, почему уличные художники готовы работать на городские власти
Кто зарабатывает на легальных граффити в Петербурге

Кто зарабатывает на легальных граффити в Петербурге
«Память» на Обводном, ангел на Петроградке, танк на трансформаторной будке — The Village выяснял, почему уличные художники готовы работать на городские власти

На улице Рубинштейна в Петербурге закрасили граффити с портретом Цоя

В Петербурге на улице Рубинштейна коммунальщики закрасили серой краской граффити с портретом Виктора Цоя

На улице Рубинштейна в Петербурге закрасили граффити с портретом Цоя

Герои нашего времени: дети рассказывают о своих кумирах
Герои нашего времени: дети рассказывают о своих кумирах Дети рассказали The Village о своих героях.
Герои нашего времени: дети рассказывают о своих кумирах

Герои нашего времени: дети рассказывают о своих кумирах
Дети рассказали The Village о своих героях.