Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»
Четырехчасовая прогулка по Московскому проспекту Много сталинского неоклассицизма, дворы фабрики «Скороход» и дом, в котором жил Цой
Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены «Слушая „Кино“, я увидел своего отца молодым — как они развлекались, чем жили»
Режиссер «Иглы» Рашид Нугманов — о Цое, протестных настроениях и возвращении в кино
Спустя 30 лет фильм снова в прокате
Рома Зверь поет песню Майка Науменко в первом фрагменте фильма «Лето»
В Сети опубликовали двухминутный отрывок из картины Кирилла Серебренникова
Фильм Серебренникова о Цое выйдет в прокат 7 июня
Премьера состоится на Каннском фестивале в мае
Будущее айфона, слишком сексуальный гимн США и шоу Парфенова для взрослых Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Борис Гребенщиков раскритиковал фильм Серебренникова о Цое
При этом музыкант пожелал Серебренникову поскорее оказаться на свободе
Заселение первого дома по реновации, сборная России без флага и исследования генома
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Объявлен актерский состав фильма Серебренникова о Цое
Картина станет дебютом Ромы Зверя в кино
Находящийся под домашним арестом Серебренников смонтировал фильм о Цое
Дата премьеры картины в России не уточняется
Тест на знание песни Цоя, книги из «Фарго» и сериал про анорексию с Ривзом Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Кирилл Серебренников снимет фильм о Викторе Цое
Картина расскажет о том, как Цой записывал свой первый альбом
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Я живу в доме со шпилем у парка Победы (Петербург) The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга
Обладатель прав на песни Виктора Цоя подал иск к «ВКонтакте»
Истец собирается взыскать с соцсети около 3 миллионов рублей
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Я живу в Доме с ротондой на Гороховой (Петербург) The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга
«Стену Цоя» на Арбате реконструируют за 800 тысяч рублей
Открыть обновлённую стену должны 21 июня, в день рождения певца
На Арбат вернулся цифровой двойник Виктора Цоя
Табличку с AR-меткой похитили со стены Цоя 29 октября
На Арбате украли цифрового двойника Виктора Цоя
Новую табличку с AR-меткой установят до конца осени
Кто зарабатывает на легальных граффити в Петербурге «Память» на Обводном, ангел на Петроградке, танк на трансформаторной будке — The Village выяснял, почему уличные художники готовы работать на городские власти
На улице Рубинштейна в Петербурге закрасили граффити с портретом Цоя
В Петербурге на улице Рубинштейна коммунальщики закрасили серой краской граффити с портретом Виктора Цоя