Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»
Агнии Стерлиговой, основательнице бюро «Planet 9», которое специализируется на архитектуре музеев и выставок, всегда хотелось сделать выставку про какого-нибудь героя или явление. «Как выставка „David Bowie is“ в музее Виктории и Альберта», — называет она один из очевидных референсов. Загвоздка была в том, что герой не находился. Как часто бывает, проблема решилась почти случайно — два с половиной года назад Стерлигова увидела, как ее муж, Алесандр Кармаев, управляющий бюро, и их старшая дочь поют на кухне их петербургской квартиры цоевскую «Кукушку»: «Саша просто из музыкальной семьи, у них так принято, а я нет, но тут прямо удивилась — настолько это естественно у них было». Тут-то ее и осенило: «Так вот же эта тема, которая со всех сторон оптимальна!»
Тема действительно оптимальна. Не только в том смысле, что фигура Цоя еще не забронзовела (хотя для кого как), и в рамках выставки можно было позволить себе эксперименты, что было важно для архитекторов. («Когда мы говорим про Цоя, мы говорим про новую культуру — про что-то, что еще не стало каноном. Поле, в котором возможен эксперимент. Никто не скажет „как ты выставил Малевича, посягнул на скрепы„»). И не только в плане того, что сравнимой с Цоем по популярности и значимости фигуры в отечественной культуре последних лет тридцати, пожалуй, так и не нашлось. Но скорее из-за того, что прилипший к Цою героический образ давно нуждался в переосмыслении, и сделать это в рамках выставки, начавшейся с кухонной посиделки, пожалуй, получилось.
«Виктор Цой. Путь героя»
Когда
с 15 января
Где
Центральный Манеж (Москва)
Сколько
600 рублей
Хотя по первости открывающаяся 15 января в московском Манеже выставка настраивает на противоположный лад. Начать хотя бы с названия — «Путь героя». Или с того, что она проходит в Манеже. Или с того, что значительную — 37 миллионов рублей — часть бюджета выставки выделили из гранта Президентского фонда культурных инициатив. Когда на пресс-конференции перед показом выставки журналистам сын Цоя Александр начал говорить, что поддержал организаторов только из-за того, что увидел в выставке потенциал для чего-то грандиозного, я совсем поник: ну, все понятно.
Но все оказалось гораздо симпатичнее, чем можно было бы подумать. Основу выставки составляет разнообразные артефакты и меморабилия — и это сразу как-то приземляет Цоя, вписывает его в бытовой контекст советских восьмидесятых, сизого, бедного, неприятного времени, как улицы Ленинграда в клипе на «Видели ночь».
Графики дежурств в знаменитой «Камчатке» — котельной на Петроградке, отапливавшей женское общежитие 1-го ремонтно-строительного треста Ленинграда. В середине списка — «Цой В.Р.», чуть выше — «Башлачев А.Н.», Сашбаш тоже там подрабатывал. Телефонные книжки. Зарисовки на клеенках. Впечатляющее видео домашней репетиции в доме у барабанщика «Кино» Георгия Гурьянова в середине восьмидесятых — крошечная комната с обшарпанными стенами, сам Гурьянов в одних трусах лупит по чему-то непонятному (коробке?), остальные рубятся так, словно они уже в «Лужниках», которые случатся только через пять лет. Кассеты с фильмами с Брюсом Ли и Шварцнеггером. Подборка винила — рядом с понятным альбомом «Disintegration» The Cure («Его любимая группа», — уточняет главный конфидент ленинградских рокеров того периода Джоанна Стингрей), хороший, респектабельный выбор, лучшие хиты беспонтовой группы Scorpions. Под ним — кассетник с двумя деками с рисунком собачки.
Скуповато, но что делать — больше просто ничего не сохранилось. «Выставка «David Bowie is», которая была для нас одним из референсов, она как получилась? Боуи передал музею Виктория и Альберт свой закаталогизированный архив на 50 тысяч единиц», — рассказывает Стерлигова. С Цоем — ситуация противоположная. «У нас национальная черта — мы ничего не храним, — сокрушается сокуратор выставки Валерия Халгаш. — Все выкидываем. Эти пластинки, например — все, что есть. Пластинки — из коллекции Наталии Разлоговой, последние годы его жизни, с 87 года, когда они вместе начали жить, у него не так много уже оставалось вещей. То же с кассетами — они больше у Липницкого из „Звуков Му“ смотрели. У нас есть один артефакт — объяснительная Цоя из РОВД, доставшаяся от бывшего председателя рок-клуба. И та спасенная чудом — потому что когда рок-клуб закрывался, весь архив был выброшен на помойку. У тех, кто успел до нее добежать и что-то ухватить, что-то сохранилось. Естественно, я бы хотела, чтобы было больше эскизов обложек и еще чего-то такого — очень много чего мы хотели, но этого просто не существует. Ребята сами говорят: „Мы несерьезно к этому относились. Порисуем — выбросим“».
Что-то это говорит и о творческом подходе самого Цоя: «Я старалась, конечно, брать рукописи, где есть зачеркивания и видна творческая мысль, — добавляет Халгаш. — Но этого малая часть, потому что он в блокнот писал уже чистовики». Но, в целом, вопрос остается — вот как из всех этих мелочей, подрезанных из-за границы базовой куртки недорогого бренда Esprit и таких же недорогих часов Swatch (также представлены на выставке, вместе с пояснительной запиской, переданной Стингрей: «Я щас очень пьяный, просто хочу сказать, что очень тебя люблю!! Кстати, если получится продать мои картинки, купи мне кожаные кроссовки и часы как у тебя». И продала, и купила — а еще показала «картинки» Энди Уорхолу: тот так обрадовался, что передал Цою и другим ленинградским художникам — еще одно цоевское увлечение, впервые в полной мере раскрытое на выставке — автографы на банках с кэмпбелловским супом. Гурьянов свой съел на следующий день. Бережливый Цой — сохранил. На выставке он тоже есть) появилось то, что появилось — эти образы, эти песни? А песен ведь выходило очень много, три альбома с 88 по 91 год, и все — хиты.
«Человека вообще не волновала среда, окружения, условия. У него долгое время не было дома — ночевал у друзей, у Гурьянова жил постоянно. Тяга к творчеству, совершенно независимая от условий. У меня любимое видео с выставки — с репетицией у Гурьянова: вот эта комната метр на метр, Гурьянов полуголый, все колбасятся, но такой драйв у этого видео… Не нужно было ничего: ни студий, ни хорошего оборудования», — говорит Халгаш.
«Я хотела показать, как он менялся, — добавляет сокуратор. — Это свойство очень зрелого, мыслящего человека — когда ты не воспринимаешь себя как готового. Он всегда впитывал все вокруг. Для меня это самый большой показатель Цоя. Потому что если посмотреть на его современников, то увидишь, что у них стиль не меняется, да и песни, в принципе, тоже не меняются. Тридцать лет прошло — а у них все то же самое».
Это получилось: что в зале под названием «Стиль», где как раз выставлены его образы — от драных 501 «Левайсов» с белыми кедами до кимоно. Что в двух залах про кино — от реализма «Иглы» к постапокалипсису ее неснятого продолжения «Цитадель смерти» — советско-японско-американской копродукции, задуманной после триумфальной поездки режиссера Нугманова с Цоем на «Санденс». (Нереализованному проекту посвящен отдельный зал — и, судя по концепт-артам и кускам сценария, написанных в соавторстве с папой киберпанка Уильямом Гибсоном, мы лишились совершенно невообразимого фильма — каким бы он не вышел в итоге). Что в изобразительном искусстве: зал с его картинами и картинками, которые выставлены с искусствоведческими комментариями вообще впервые, показывает развитие довольно зрелого художника, где есть место и наивняку, и строгому кубизму, и даже концептуализму — на работе для выставки дружественных художников просто написано: «Картину написать не успел». Что в музыке.
Цой, в общем, скорее понимал, что занимается самомифологизацией — иначе зачем было давать этот тур на 79 концертов в 1990-м году, незадолго до своей смерти, говорят кураторы. «Он под впечатлением от заграничных поездок, он понимает, что он интересен, что пошло формирование мифа, образа и прочее — и он это чувство очень хорошо уловил. Группа, может быть, и не хотела бы поехать в тур давать концерты каждый день, но он понимал необходимость этого. „Игла“ дала ему пуш — вся страна о нем узнала, и он понимал, что этим надо пользоваться. Ему это не всегда было в кайф — но важность момента он понимал».
Что не мешало ему относится к себе и вообще всему вокруг с большой иронией — и это тоже одно из открытий выставки. Что-то можно было увидеть в фильме Серебренникова «Лето», но в «Манеже» представлены документальные свидетельства — те же насмешливые картины, та же записка Стингрей с просьбой купить кроссовки. Об этом говорят в записанных для интервью знакомые Цоя. «Он никогда не пытался занять какую-то позицию и ее отстаивать. Очень зрелая позиция — когда ты понимаешь, что мир меняется, что ты меняешься, и занимать одну позицию и ее выбивать головой не совсем правильно. В этом плане он был на шаг назад», — говорит сокуратор выставки Халгаш.
Так из этих незначительных, казалось бы, подробностей и вырисовывается этот новый, непривычный образ Цоя: «Маленькие детали делают историю, — говорит Халгаш. — Из этих деталей ты собираешь образ — и у каждого он свой».
Фотографии: Манеж