Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»

Агнии Стерлиговой, основательнице бюро «Planet 9», которое специализируется на архитектуре музеев и выставок, всегда хотелось сделать выставку про какого-нибудь героя или явление. «Как выставка „David Bowie is“ в музее Виктории и Альберта», — называет она один из очевидных референсов. Загвоздка была в том, что герой не находился. Как часто бывает, проблема решилась почти случайно — два с половиной года назад Стерлигова увидела, как ее муж, Алесандр Кармаев, управляющий бюро, и их старшая дочь поют на кухне их петербургской квартиры цоевскую «Кукушку»: «Саша просто из музыкальной семьи, у них так принято, а я нет, но тут прямо удивилась — настолько это естественно у них было». Тут-то ее и осенило: «Так вот же эта тема, которая со всех сторон оптимальна!»

Тема действительно оптимальна. Не только в том смысле, что фигура Цоя еще не забронзовела (хотя для кого как), и в рамках выставки можно было позволить себе эксперименты, что было важно для архитекторов. («Когда мы говорим про Цоя, мы говорим про новую культуру — про что-то, что еще не стало каноном. Поле, в котором возможен эксперимент. Никто не скажет „как ты выставил Малевича, посягнул на скрепы„»). И не только в плане того, что сравнимой с Цоем по популярности и значимости фигуры в отечественной культуре последних лет тридцати, пожалуй, так и не нашлось. Но скорее из-за того, что прилипший к Цою героический образ давно нуждался в переосмыслении, и сделать это в рамках выставки, начавшейся с кухонной посиделки, пожалуй, получилось.