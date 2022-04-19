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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сегодня и завтра — последние дни работы уникальной галереи «На Шаболовке»

Сегодня и завтра — последние дни работы уникальной галереи «На Шаболовке»

Главные выставки осени
Главные выставки осени Анонимные художники, застывший «Гараж» и набоковские размышления об эмиграции
Главные выставки осени

Главные выставки осени
Анонимные художники, застывший «Гараж» и набоковские размышления об эмиграции

«Ночлежка» открыла фотовыставку о бездомных

«Ночлежка» открыла фотовыставку о бездомных

«В проект привнесли политические смыслы»
«В проект привнесли политические смыслы» Почему выставку «Тонкие граждане» закрыли в день открытия
«В проект привнесли политические смыслы»

«В проект привнесли политические смыслы»
Почему выставку «Тонкие граждане» закрыли в день открытия

Как устроена выставка современного (и не только) искусства в крохотном Каргополе под Архангельском
Как устроена выставка современного (и не только) искусства в крохотном Каргополе под Архангельском «Птица в деревянной броне несет цифровые яйца»
Как устроена выставка современного (и не только) искусства в крохотном Каргополе под Архангельском

Как устроена выставка современного (и не только) искусства в крохотном Каргополе под Архангельском
«Птица в деревянной броне несет цифровые яйца»

Третьяковка закрыла выставку Гриши Брускина из-за запросов «возмущенных граждан». Она не проработала и месяца
19 апреля 2022

Третьяковка закрыла выставку Гриши Брускина из-за запросов «возмущенных граждан». Она не проработала и месяца

3 марта 2022

В Публичке пройдет выставка о «военных преступлениях на территории Украины»

«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши
«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши Как провести последнюю неделю февраля
«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши

«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши
Как провести последнюю неделю февраля

В «Ростокино» откроется выставка начинающих художников о поиске себя
20 февраля 2022

В «Ростокино» откроется выставка начинающих художников о поиске себя

В «Гараже» состоится ретроспектива художницы-нонконформистки Лидии Мастерковой
18 февраля 2022

В «Гараже» состоится ретроспектива художницы-нонконформистки Лидии Мастерковой

В Гостином дворе открылась выставка подводной фотографии
17 февраля 2022

В Гостином дворе открылась выставка подводной фотографии

В 30/7 Gallery откроется выставка про сибирский панк
16 февраля 2022

В 30/7 Gallery откроется выставка про сибирский панк

В Третьяковской галерее состоится симпозиум, посвященный технологиям в искусстве
11 февраля 2022

В Третьяковской галерее состоится симпозиум, посвященный технологиям в искусстве

Куда идти в Москве на этой неделе? Варианты на каждый день
Куда идти в Москве на этой неделе? Варианты на каждый день Фестиваль пельменей, ретроспектива азербайджанского кино и день рождения Мейерхольда
Куда идти в Москве на этой неделе? Варианты на каждый день

Куда идти в Москве на этой неделе? Варианты на каждый день
Фестиваль пельменей, ретроспектива азербайджанского кино и день рождения Мейерхольда

Посетить выставки Еврейского музея можно будет бесплатно 7 февраля
7 февраля 2022

Посетить выставки Еврейского музея можно будет бесплатно 7 февраля

Как провести первую неделю февраля в Москве?
Как провести первую неделю февраля в Москве? Немой фильм с оркестром и мастер-класс по рисованию вином
Как провести первую неделю февраля в Москве?

Как провести первую неделю февраля в Москве?
Немой фильм с оркестром и мастер-класс по рисованию вином

В Музее Москвы состоится выставка бездомных животных «Юна-Фест»
26 января 2022

В Музее Москвы состоится выставка бездомных животных «Юна-Фест»

В «Зарядье» откроется выставка с работами Ильи Кабакова, Эрика Булатова и Дмитрия Пригова
26 января 2022

В «Зарядье» откроется выставка с работами Ильи Кабакова, Эрика Булатова и Дмитрия Пригова

23 января 2022

System 108 и «СЕТАП» проведут в Москве выставку

В галерее Ovcharenko пройдет выставка, посвященная 30-летию с момента развала СССР
20 января 2022

В галерее Ovcharenko пройдет выставка, посвященная 30-летию с момента развала СССР

Чем заняться в Москве с 14 по 23 января
Чем заняться в Москве с 14 по 23 января Выставка про Цоя, фестиваль экспериментальной электроники и дегустация отечественного вина
Чем заняться в Москве с 14 по 23 января

Чем заняться в Москве с 14 по 23 января
Выставка про Цоя, фестиваль экспериментальной электроники и дегустация отечественного вина

Хоррор-Москва: Музей ART4 представит «жуткую» выставку молодых художников
16 января 2022

Хоррор-Москва: Музей ART4 представит «жуткую» выставку молодых художников

Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»
Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»
Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»

Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»

«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников
«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников «Лакричная пицца», спектакль-терапия про выгорание и фестиваль камерной музыки
«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников

«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников
«Лакричная пицца», спектакль-терапия про выгорание и фестиваль камерной музыки

На Большой Пироговской открылось новое пространство музея Булгакова
28 декабря 2021

На Большой Пироговской открылось новое пространство музея Булгакова

19 декабря 2021

В Москве состоится выставка, в которой свои работы покажут сразу 100 женщин

Что смотреть в «Гараже» в новом сезоне
Что смотреть в «Гараже» в новом сезоне Выставка обладательницы «Золотого льва» и современное узбекское искусство
Что смотреть в «Гараже» в новом сезоне

Что смотреть в «Гараже» в новом сезоне
Выставка обладательницы «Золотого льва» и современное узбекское искусство

Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты
Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты Спектакли, выставки и концерты
Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты

Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты
Спектакли, выставки и концерты

В Музее Москвы покажут несбыточную столицу будущего
11 декабря 2021

В Музее Москвы покажут несбыточную столицу будущего

Дэмиен Хёрст в Prada Moscow — самая модная выставка этой недели, на которую уже не попасть
Дэмиен Хёрст в Prada Moscow — самая модная выставка этой недели, на которую уже не попасть Редакция The Village сходила и докладывает
Дэмиен Хёрст в Prada Moscow — самая модная выставка этой недели, на которую уже не попасть

Дэмиен Хёрст в Prada Moscow — самая модная выставка этой недели, на которую уже не попасть
Редакция The Village сходила и докладывает

Чем заняться в Москве с 6 по 12 декабря?
Чем заняться в Москве с 6 по 12 декабря? Концерт Sons Of Kemet, закрытие Non/fiction и фестиваль мультфильмов
Чем заняться в Москве с 6 по 12 декабря?

Чем заняться в Москве с 6 по 12 декабря?
Концерт Sons Of Kemet, закрытие Non/fiction и фестиваль мультфильмов

В Artplay откроется мультимедиа-выставка о японском искусстве
28 ноября 2021

В Artplay откроется мультимедиа-выставка о японском искусстве

В Галерее классической фотографии откроется ретроспектива Стаса Намина
18 ноября 2021

В Галерее классической фотографии откроется ретроспектива Стаса Намина

В галерее фонда Ruarts открылась выставка Джейкоба Якубова и Миши Most о вакууме
18 ноября 2021

В галерее фонда Ruarts открылась выставка Джейкоба Якубова и Миши Most о вакууме

На «Винзаводе» состоится выставка концептуальных украшений о политике
14 ноября 2021

На «Винзаводе» состоится выставка концептуальных украшений о политике

Чем заняться в Москве после локдауна?
Чем заняться в Москве после локдауна? Встреча метала и техно в «Мутаборе», Moscow FemFest и еще 30 событий
Чем заняться в Москве после локдауна?

Чем заняться в Москве после локдауна?
Встреча метала и техно в «Мутаборе», Moscow FemFest и еще 30 событий

Чем заняться в Москве во время локдауна?
Чем заняться в Москве во время локдауна? Онлайн-лекции, небольшие выставки и камерные спектакли
Чем заняться в Москве во время локдауна?

Чем заняться в Москве во время локдауна?
Онлайн-лекции, небольшие выставки и камерные спектакли

BURO отметит десятилетие выставкой на ВДНХ
26 октября 2021

BURO отметит десятилетие выставкой на ВДНХ

В музее архитектуры откроется выставка с картинами Кончаловского, Петрова-Водкина и Дейнеки
25 октября 2021

В музее архитектуры откроется выставка с картинами Кончаловского, Петрова-Водкина и Дейнеки

В ММОМА откроется интерактивная выставка для детей и родителей
21 октября 2021

В ММОМА откроется интерактивная выставка для детей и родителей

В галерее Hyundai Motorstudio открылась выставка «Мир на проводе»
20 октября 2021

В галерее Hyundai Motorstudio открылась выставка «Мир на проводе»

На Пречистенке откроется выставка в честь 200-летия Шарля Бодлера
16 октября 2021

На Пречистенке откроется выставка в честь 200-летия Шарля Бодлера

В музее AZ состоится выставка номинантов премии имени Анатолия Зверева
13 октября 2021

В музее AZ состоится выставка номинантов премии имени Анатолия Зверева

Выставка «Открой Моспром. Механизмы большого города» закроется на день раньше
ПРОМО
обновлено25 октября 2021

Выставка «Открой Моспром. Механизмы большого города» закроется на день раньше

«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»
Промо
«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»
«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»
Промо

«Открой Моспром. Механизмы большого города»: Что нужно знать о новой выставке на «Винзаводе»

На Северном речном вокзале открылась выставка про билеты в метро
30 сентября 2021

На Северном речном вокзале открылась выставка про билеты в метро

В adidas на Кузнецком Мосту пройдет выставка NFT-работ Игоря Скалецкого. Деньги с продаж пойдут в фонд «Подари жизнь»
30 сентября 2021

В adidas на Кузнецком Мосту пройдет выставка NFT-работ Игоря Скалецкого. Деньги с продаж пойдут в фонд «Подари жизнь»

В Политехническом откроется выставка о феномене ожидания
28 сентября 2021

В Политехническом откроется выставка о феномене ожидания

На Петровке откроется галерея «30/7»
25 сентября 2021

На Петровке откроется галерея «30/7»

В инклюзивном центре «Тверская 15» откроется выставка о людях с инвалидностью
22 сентября 2021

В инклюзивном центре «Тверская 15» откроется выставка о людях с инвалидностью

Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино
Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино Альмодовар, Юрий Пименов, Дэймон Албарн и «Великая»
Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино

Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино
Альмодовар, Юрий Пименов, Дэймон Албарн и «Великая»

На «Винзаводе» художники представят работы в поддержку людей с ментальными особенностями
13 сентября 2021

На «Винзаводе» художники представят работы в поддержку людей с ментальными особенностями

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве «Супер секси секонд», рейв-медитация и еще 30 ивентов
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
«Супер секси секонд», рейв-медитация и еще 30 ивентов

В День города выставки МАММ будут работать бесплатно
10 сентября 2021

В День города выставки МАММ будут работать бесплатно

На дизайн-заводе «Флакон» откроется инсталляция Игоря Самолета о любви к Москве
ПРОМО
8 сентября 2021

На дизайн-заводе «Флакон» откроется инсталляция Игоря Самолета о любви к Москве

В «Гараже» откроется выставка работ немецкого фотографа Томаса Деманда
6 сентября 2021

В «Гараже» откроется выставка работ немецкого фотографа Томаса Деманда

На «Воробьевых горах» открылась выставка в честь 50-летия Большого Московского цирка
3 сентября 2021

На «Воробьевых горах» открылась выставка в честь 50-летия Большого Московского цирка

Аквафоб, подросток и нарисованный мазохист: В Creative Diaspora откроется новая видеоинсталляция
16 августа 2021

Аквафоб, подросток и нарисованный мазохист: В Creative Diaspora откроется новая видеоинсталляция

Ищите тайные арт-объекты: В Переделкине открылась выставка в честь поэта Александра Еременко
12 августа 2021

Ищите тайные арт-объекты: В Переделкине открылась выставка в честь поэта Александра Еременко

Современные художницы — о выставке «Музы Монпарнаса» в Пушкинском
Современные художницы — о выставке «Музы Монпарнаса» в Пушкинском «Псевдопрофеминистский посыл — прикрытие, чтобы снова указать женщинам, где наше место»
Современные художницы — о выставке «Музы Монпарнаса» в Пушкинском

Современные художницы — о выставке «Музы Монпарнаса» в Пушкинском
«Псевдопрофеминистский посыл — прикрытие, чтобы снова указать женщинам, где наше место»

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