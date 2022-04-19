Главные выставки осени Анонимные художники, застывший «Гараж» и набоковские размышления об эмиграции
Главные выставки осени Анонимные художники, застывший «Гараж» и набоковские размышления об эмиграции
«В проект привнесли политические смыслы» Почему выставку «Тонкие граждане» закрыли в день открытия
«В проект привнесли политические смыслы» Почему выставку «Тонкие граждане» закрыли в день открытия
Как устроена выставка современного (и не только) искусства в крохотном Каргополе под Архангельском «Птица в деревянной броне несет цифровые яйца»
Как устроена выставка современного (и не только) искусства в крохотном Каргополе под Архангельском «Птица в деревянной броне несет цифровые яйца»
19 апреля 2022
Третьяковка закрыла выставку Гриши Брускина из-за запросов «возмущенных граждан». Она не проработала и месяца
«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши Как провести последнюю неделю февраля
«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши Как провести последнюю неделю февраля
Куда идти в Москве на этой неделе? Варианты на каждый день Фестиваль пельменей, ретроспектива азербайджанского кино и день рождения Мейерхольда
Куда идти в Москве на этой неделе? Варианты на каждый день Фестиваль пельменей, ретроспектива азербайджанского кино и день рождения Мейерхольда
Как провести первую неделю февраля в Москве? Немой фильм с оркестром и мастер-класс по рисованию вином
Как провести первую неделю февраля в Москве? Немой фильм с оркестром и мастер-класс по рисованию вином
26 января 2022
В «Зарядье» откроется выставка с работами Ильи Кабакова, Эрика Булатова и Дмитрия Пригова
Чем заняться в Москве с 14 по 23 января Выставка про Цоя, фестиваль экспериментальной электроники и дегустация отечественного вина
Чем заняться в Москве с 14 по 23 января Выставка про Цоя, фестиваль экспериментальной электроники и дегустация отечественного вина
Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»
Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»
«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников «Лакричная пицца», спектакль-терапия про выгорание и фестиваль камерной музыки
«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников «Лакричная пицца», спектакль-терапия про выгорание и фестиваль камерной музыки
Что смотреть в «Гараже» в новом сезоне Выставка обладательницы «Золотого льва» и современное узбекское искусство
Что смотреть в «Гараже» в новом сезоне Выставка обладательницы «Золотого льва» и современное узбекское искусство
Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты Спектакли, выставки и концерты
Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты Спектакли, выставки и концерты
Дэмиен Хёрст в Prada Moscow — самая модная выставка этой недели, на которую уже не попасть Редакция The Village сходила и докладывает
Дэмиен Хёрст в Prada Moscow — самая модная выставка этой недели, на которую уже не попасть Редакция The Village сходила и докладывает
Чем заняться в Москве с 6 по 12 декабря? Концерт Sons Of Kemet, закрытие Non/fiction и фестиваль мультфильмов
Чем заняться в Москве с 6 по 12 декабря? Концерт Sons Of Kemet, закрытие Non/fiction и фестиваль мультфильмов
Чем заняться в Москве после локдауна? Встреча метала и техно в «Мутаборе», Moscow FemFest и еще 30 событий
Чем заняться в Москве после локдауна? Встреча метала и техно в «Мутаборе», Moscow FemFest и еще 30 событий
Чем заняться в Москве во время локдауна? Онлайн-лекции, небольшие выставки и камерные спектакли
Чем заняться в Москве во время локдауна? Онлайн-лекции, небольшие выставки и камерные спектакли
25 октября 2021
В музее архитектуры откроется выставка с картинами Кончаловского, Петрова-Водкина и Дейнеки
ПРОМО
обновлено25 октября 2021
Выставка «Открой Моспром. Механизмы большого города» закроется на день раньше
30 сентября 2021
В adidas на Кузнецком Мосту пройдет выставка NFT-работ Игоря Скалецкого. Деньги с продаж пойдут в фонд «Подари жизнь»
Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино Альмодовар, Юрий Пименов, Дэймон Албарн и «Великая»
Планы на осень-2021: Выставки, сериалы, книги, игры и кино Альмодовар, Юрий Пименов, Дэймон Албарн и «Великая»
13 сентября 2021
На «Винзаводе» художники представят работы в поддержку людей с ментальными особенностями
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве «Супер секси секонд», рейв-медитация и еще 30 ивентов
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве «Супер секси секонд», рейв-медитация и еще 30 ивентов
16 августа 2021
Аквафоб, подросток и нарисованный мазохист: В Creative Diaspora откроется новая видеоинсталляция
12 августа 2021
Ищите тайные арт-объекты: В Переделкине открылась выставка в честь поэта Александра Еременко
Современные художницы — о выставке «Музы Монпарнаса» в Пушкинском «Псевдопрофеминистский посыл — прикрытие, чтобы снова указать женщинам, где наше место»