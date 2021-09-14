Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

10 необычных, но нужных вещей с новогоднего маркета в «Цветном»
Промо
10 необычных, но нужных вещей с новогоднего маркета в «Цветном»
10 необычных, но нужных вещей с новогоднего маркета в «Цветном»
Промо

10 необычных, но нужных вещей с новогоднего маркета в «Цветном»

Ресторан Found Record проведет музыкальный фестиваль и ярмарку винила
14 сентября 2021

Ресторан Found Record проведет музыкальный фестиваль и ярмарку винила

Магазин винила DiG и сервис «Юла» запустили подкаст «История винила». Его можно послушать даже на пластинке
27 августа 2021

Магазин винила DiG и сервис «Юла» запустили подкаст «История винила». Его можно послушать даже на пластинке

Noor Bar устроит воскресный виниловый маркет во дворе
5 июня 2021

Noor Bar устроит воскресный виниловый маркет во дворе

На летней веранде Powerhouse 30 мая пройдет маркет «Сила винила»
23 мая 2021

На летней веранде Powerhouse 30 мая пройдет маркет «Сила винила»

В книжном магазине, на заводе и в спальном районе: Три новых магазина винила в Москве
В книжном магазине, на заводе и в спальном районе: Три новых магазина винила в Москве «Во весь голос», Stoprobot и «Это винил»
В книжном магазине, на заводе и в спальном районе: Три новых магазина винила в Москве

В книжном магазине, на заводе и в спальном районе: Три новых магазина винила в Москве
«Во весь голос», Stoprobot и «Это винил»

В ресторане Blanc пройдет маркет виниловых пластинок
21 марта 2021

В ресторане Blanc пройдет маркет виниловых пластинок

13 января 2021

В «Горбушке» пройдет маркет виниловых пластинок

На AliExpress начали продавать виниловые пластинки и проигрыватели

Товары предоставляет «Республика»

На AliExpress начали продавать виниловые пластинки и проигрыватели

Что можно узнать о работе магазина винила из сериала High Fidelity
Что можно узнать о работе магазина винила из сериала High Fidelity Рассказывает бывший продавец пластинок
Что можно узнать о работе магазина винила из сериала High Fidelity

Что можно узнать о работе магазина винила из сериала High Fidelity
Рассказывает бывший продавец пластинок

На Даниловском рынке пройдет виниловый маркет с диджей-сетами

Пластинки привезут 20 продавцов

На Даниловском рынке пройдет виниловый маркет с диджей-сетами

В Noor пройдет маркет винила

В программе — музыка и летние напитки

В Noor пройдет маркет винила

В «ОбедБуфете» на Новом Арбате открыли корнер винила «Пласты»

Здесь можно послушать музыку и купить пластинку

В «ОбедБуфете» на Новом Арбате открыли корнер винила «Пласты»

В «Плутоне» пройдет предновогодний фестиваль Vinyl Acryl

Гостей также ждет маркет винила и зона отдыха с баром

В «Плутоне» пройдет предновогодний фестиваль Vinyl Acryl

В творческом квартале Vernissage пройдет фестиваль винила

Гостей ждут диджей-сеты, выставка современных художников и фотолаборатория

В творческом квартале Vernissage пройдет фестиваль винила

«Свалка» устроит распродажу вещей пакетами по 500 рублей

На выбор гостей — винтажные украшения, винил, одежда и книги

«Свалка» устроит распродажу вещей пакетами по 500 рублей

55 главных предметов последних десяти лет
СПЕЦПРОЕКТ
55 главных предметов последних десяти лет Самые важные предметы и события 2007–2017 годов в культуре, технологиях и жизни города
55 главных предметов последних десяти лет
СПЕЦПРОЕКТ

55 главных предметов последних десяти лет
Самые важные предметы и события 2007–2017 годов в культуре, технологиях и жизни города

В Москве открылся магазин виниловых пластинок Vinylmarket

В магазине также можно помыть и выпрямить пластинки

В Москве открылся магазин виниловых пластинок Vinylmarket

Как основатель Powerhouse открыл завод пластинок

Как основатель Powerhouse открыл завод пластинокАндрей Алгоритмик — о том, как и зачем печатать винил в 2017 году

Как основатель Powerhouse открыл завод пластинок

Как основатель Powerhouse открыл завод пластинок
Андрей Алгоритмик — о том, как и зачем печатать винил в 2017 году

В саду имени Баумана 1 мая откроется магазин винила Dig

Ранее он располагался в клубе «Дич», который закрылся 22 апреля

В саду имени Баумана 1 мая откроется магазин винила Dig

В «Родне» пройдет виниловый маркет

Также на нем пройдут лекции и мастер-классы

В «Родне» пройдет виниловый маркет

«Тильда — воплощение стиля»: Художники по костюмам советуют любимое кино

«Тильда — воплощение стиля»: Художники по костюмам советуют любимое киноПрофессионалы — о вдохновляющих их фильмах и телешоу

«Тильда — воплощение стиля»: Художники по костюмам советуют любимое кино

«Тильда — воплощение стиля»: Художники по костюмам советуют любимое кино
Профессионалы — о вдохновляющих их фильмах и телешоу

Музыкальный магазин «Пурпурный легион» закрылся

Причиной закрытия магазина мог стать непродуманный менеджмент

Музыкальный магазин «Пурпурный легион» закрылся

В парке Горького пройдёт «Виниловый пикник» В это воскресенье в парке Горького состоится виниловый маркет MIGZ, на котором можно будет отыскать редкие пластинки и послушать диджеев.

В парке Горького пройдёт «Виниловый пикник»

I LOVE WAX! ОБЗОР МАГАЗИНОВ ВИНИЛА В ПЕТЕРБУРГЕ В неравном бою форматов старый добрый винил (или новый добрый винил) окончательно победил эти маленькие забавные пластиковые кружочки с их 44100 киллагерцами, что признали последовательно аудиофилы, диджеи, подружки диджеев, просто меломаны и различные комбинации этих типажей между собой. Не станем углубляться в очередные дифирамбы звучанию, мастерингу, ремастерингу или чудесам...

I LOVE WAX! ОБЗОР МАГАЗИНОВ ВИНИЛА В ПЕТЕРБУРГЕ

Звуковой Барьер — виниловая сокровищница Не все знают о существовании невероятного магазина старых пластинок в Москве.

Звуковой Барьер — виниловая сокровищница