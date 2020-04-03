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Можно ли стать популярным в сервисе коротких видео
Промо
Можно ли стать популярным в сервисе коротких видео И что для этого стоит сделать прямо сейчас
Можно ли стать популярным в сервисе коротких видео
Промо

Можно ли стать популярным в сервисе коротких видео
И что для этого стоит сделать прямо сейчас

«ВКонтакте» запустила раздел «Покупки» с обзорами блогеров на товары

Там же можно купить понравившийся товар

«ВКонтакте» запустила раздел «Покупки» с обзорами блогеров на товары
Там же можно купить понравившийся товар

Для своих «Клипов», похожих на TikTok, «ВКонтакте» открывает блогерский дом, похожий на тиктокерский

Там будут жить те же самые блогеры

Для своих «Клипов», похожих на TikTok, «ВКонтакте» открывает блогерский дом, похожий на тиктокерский
Там будут жить те же самые блогеры

Во «ВКонтакте» появился каталог с играми для компьютера

Пока можно купить 15 игр

Во «ВКонтакте» появился каталог с играми для компьютера
Пока можно купить 15 игр

Как российские музыкальные сервисы встречают Spotify
Как российские музыкальные сервисы встречают Spotify Скидки на BOOM, подкасты в «Яндекс.Музыке» и новые алгоритмы рекомендаций в «Одноклассниках»
Как российские музыкальные сервисы встречают Spotify

Как российские музыкальные сервисы встречают Spotify
Скидки на BOOM, подкасты в «Яндекс.Музыке» и новые алгоритмы рекомендаций в «Одноклассниках»

«ВКонтакте» запустила платформу для монетизации контента VK Donut

По сути аналог Patreon

«ВКонтакте» запустила платформу для монетизации контента VK Donut
По сути аналог Patreon

Во «ВКонтакте» теперь можно снимать клипы с помощью жестов

Почти TikTok

Во «ВКонтакте» теперь можно снимать клипы с помощью жестов
Почти TikTok

«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских

Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы

«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских
Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы

«ВКонтакте» запустит бесплатный видеокурс об информационных технологиях для школьников

Программа поможет подросткам с профориентацией

«ВКонтакте» запустит бесплатный видеокурс об информационных технологиях для школьников
Программа поможет подросткам с профориентацией

Рассылки со штрафами в Viber и «ВКонтакте» за миллиард рублей

В прошлом году потратили почти в три раза меньше

Рассылки со штрафами в Viber и «ВКонтакте» за миллиард рублей
В прошлом году потратили почти в три раза меньше

«ВКонтакте» запустила распознавание голосовых сообщений

Наконец-то можно перестать их слушать

«ВКонтакте» запустила распознавание голосовых сообщений
Наконец-то можно перестать их слушать

«ВКонтакте» представила платформу коротких вертикальных видео. Похоже на TikTok

Управлять сервисом можно с помощью жестов

«ВКонтакте» представила платформу коротких вертикальных видео. Похоже на TikTok
Управлять сервисом можно с помощью жестов

«ВКонтакте» открыла набор на летнюю стажировку. Она пройдет онлайн

Попасть на нее можно независимо от возраста и опыта работы

«ВКонтакте» открыла набор на летнюю стажировку. Она пройдет онлайн
Попасть на нее можно независимо от возраста и опыта работы

Во «ВКонтакте» запустят онлайн-колледж с бесплатным обучением популярным интернет-профессиям

Шанс сменить работу или найти подработку в условиях кризиса

Во «ВКонтакте» запустят онлайн-колледж с бесплатным обучением популярным интернет-профессиям
Шанс сменить работу или найти подработку в условиях кризиса

Для школьников запустили бесплатный онлайн-марафон подготовки к ЕГЭ

Еще есть месяц, чтобы улучшить свои знания

Для школьников запустили бесплатный онлайн-марафон подготовки к ЕГЭ
Еще есть месяц, чтобы улучшить свои знания

Самоизоляция, Христос и печенеги: Что обсуждали пользователи «ВКонтакте» в апреле

«Безработный» и «кулич»

Самоизоляция, Христос и печенеги: Что обсуждали пользователи «ВКонтакте» в апреле
«Безработный» и «кулич»

Hurts, Yungblud и Steve Aoki: VK Fest выходит на международный уровень (обновлено)

Уже через час начнется заключительный день фестиваля

Hurts, Yungblud и Steve Aoki: VK Fest выходит на международный уровень (обновлено)
Уже через час начнется заключительный день фестиваля

«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки

Общаться можно хоть ввосьмером

«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки
Общаться можно хоть ввосьмером

В России возбудили первое уголовное дело о фейке про коронавирус

Новость вышла в соцсетях Сестрорецка

В России возбудили первое уголовное дело о фейке про коронавирус
Новость вышла в соцсетях Сестрорецка

Виртуальные экскурсии по Петербургу от «ВКонтакте»

Проект начали с онлайн-тура по Исаакиевскому собору

Виртуальные экскурсии по Петербургу от «ВКонтакте»
Проект начали с онлайн-тура по Исаакиевскому собору

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