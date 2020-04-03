«ВКонтакте» запустила раздел «Покупки» с обзорами блогеров на товары
Там же можно купить понравившийся товар
«ВКонтакте» запустила раздел «Покупки» с обзорами блогеров на товары Там же можно купить понравившийся товар
Для своих «Клипов», похожих на TikTok, «ВКонтакте» открывает блогерский дом, похожий на тиктокерский
Там будут жить те же самые блогеры
Для своих «Клипов», похожих на TikTok, «ВКонтакте» открывает блогерский дом, похожий на тиктокерский Там будут жить те же самые блогеры
Во «ВКонтакте» появился каталог с играми для компьютера Пока можно купить 15 игр
Как российские музыкальные сервисы встречают Spotify Скидки на BOOM, подкасты в «Яндекс.Музыке» и новые алгоритмы рекомендаций в «Одноклассниках»
«ВКонтакте» запустила платформу для монетизации контента VK Donut По сути аналог Patreon
Во «ВКонтакте» теперь можно снимать клипы с помощью жестов Почти TikTok
«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских
Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы
«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы
«ВКонтакте» запустит бесплатный видеокурс об информационных технологиях для школьников
Программа поможет подросткам с профориентацией
«ВКонтакте» запустит бесплатный видеокурс об информационных технологиях для школьников Программа поможет подросткам с профориентацией
Рассылки со штрафами в Viber и «ВКонтакте» за миллиард рублей
В прошлом году потратили почти в три раза меньше
Рассылки со штрафами в Viber и «ВКонтакте» за миллиард рублей В прошлом году потратили почти в три раза меньше
«ВКонтакте» запустила распознавание голосовых сообщений Наконец-то можно перестать их слушать
«ВКонтакте» представила платформу коротких вертикальных видео. Похоже на TikTok
Управлять сервисом можно с помощью жестов
«ВКонтакте» представила платформу коротких вертикальных видео. Похоже на TikTok Управлять сервисом можно с помощью жестов
«ВКонтакте» открыла набор на летнюю стажировку. Она пройдет онлайн
Попасть на нее можно независимо от возраста и опыта работы
«ВКонтакте» открыла набор на летнюю стажировку. Она пройдет онлайн Попасть на нее можно независимо от возраста и опыта работы
Во «ВКонтакте» запустят онлайн-колледж с бесплатным обучением популярным интернет-профессиям
Шанс сменить работу или найти подработку в условиях кризиса
Во «ВКонтакте» запустят онлайн-колледж с бесплатным обучением популярным интернет-профессиям Шанс сменить работу или найти подработку в условиях кризиса
Для школьников запустили бесплатный онлайн-марафон подготовки к ЕГЭ
Еще есть месяц, чтобы улучшить свои знания
Для школьников запустили бесплатный онлайн-марафон подготовки к ЕГЭ Еще есть месяц, чтобы улучшить свои знания
Самоизоляция, Христос и печенеги: Что обсуждали пользователи «ВКонтакте» в апреле
«Безработный» и «кулич»
Самоизоляция, Христос и печенеги: Что обсуждали пользователи «ВКонтакте» в апреле «Безработный» и «кулич»
Hurts, Yungblud и Steve Aoki: VK Fest выходит на международный уровень (обновлено)
Уже через час начнется заключительный день фестиваля
Hurts, Yungblud и Steve Aoki: VK Fest выходит на международный уровень (обновлено) Уже через час начнется заключительный день фестиваля
«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки Общаться можно хоть ввосьмером
В России возбудили первое уголовное дело о фейке про коронавирус
Новость вышла в соцсетях Сестрорецка