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Журналисты ответили Навальному, почему нужно защищать Сафронова, несмотря на его работу в Роскосмосе

Журналистика в России и так переживает глубокий кризис

Журналисты ответили Навальному, почему нужно защищать Сафронова, несмотря на его работу в Роскосмосе
Журналистика в России и так переживает глубокий кризис

«Медузу» подозревают в нарушении закона из-за сравнения Путина с Волан-де-Мортом

«Есть вещи, над которыми нельзя шутить»

«Медузу» подозревают в нарушении закона из-за сравнения Путина с Волан-де-Мортом
«Есть вещи, над которыми нельзя шутить»

Самые важные права человека, по версии россиян

Меньше всего граждан волнуют митинги и возможность влиять на власть

Самые важные права человека, по версии россиян
Меньше всего граждан волнуют митинги и возможность влиять на власть

Сколько молодых россиян не интересуются политикой, не доверяют властям и хотят эмигрировать

60 % зуммеров аполитичны

Сколько молодых россиян не интересуются политикой, не доверяют властям и хотят эмигрировать
60 % зуммеров аполитичны

Отсрочить голосование по поправкам в Конституцию, пока не стихнет пандемия коронавируса

Документ подписали больше 40 тысяч человек

Отсрочить голосование по поправкам в Конституцию, пока не стихнет пандемия коронавируса
Документ подписали больше 40 тысяч человек

Сколько россиян не понимают суть поправок в Конституцию

И зачем они нужны

Сколько россиян не понимают суть поправок в Конституцию
И зачем они нужны

Памфилова оценила стоимость проведения голосования по поправкам в Конституцию

Сумма сравнима с ценой президентской кампании

Памфилова оценила стоимость проведения голосования по поправкам в Конституцию
Сумма сравнима с ценой президентской кампании

Сколько россиян считают, что Конституцию меняют для усиления власти Путина

Многие опрошенные вообще не слышали о поправках

Сколько россиян считают, что Конституцию меняют для усиления власти Путина
Многие опрошенные вообще не слышали о поправках

Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти

Неравнодушных призывают бороться с готовящимися поправками в Основной закон

Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти
Неравнодушных призывают бороться с готовящимися поправками в Основной закон

Россию признали одной из самых коррумпированных и несвободных стран в мире

Ожидать позитивных перемен пока не стоит

Россию признали одной из самых коррумпированных и несвободных стран в мире
Ожидать позитивных перемен пока не стоит

«РБК»: Ольга Васильева и Виталий Мутко не войдут в новое правительство

Сменить Васильеву может глава Рособрнадзора

«РБК»: Ольга Васильева и Виталий Мутко не войдут в новое правительство
Сменить Васильеву может глава Рособрнадзора

На марше в защиту Конституции начались задержания

Мероприятие сегодня патрулирует большое число эшников

На марше в защиту Конституции начались задержания
Мероприятие сегодня патрулирует большое число эшников

«Би-би-си»: Тимати удалил клип «Москва» по просьбе властей (обновлено)

Участвовавший в записи трека Гуф заявил, что его подставили

«Би-би-си»: Тимати удалил клип «Москва» по просьбе властей (обновлено)
Участвовавший в записи трека Гуф заявил, что его подставили

Кандидаты от власти не смогли обойти оппозицию, потратив на выборы в 9 раз больше

Политологи говорят, что на этих выборах деньги не имели значения

Кандидаты от власти не смогли обойти оппозицию, потратив на выборы в 9 раз больше
Политологи говорят, что на этих выборах деньги не имели значения

Как россияне описывают современную власть

Более позитивное отношение наблюдается к советскому правительству

Как россияне описывают современную власть
Более позитивное отношение наблюдается к советскому правительству

Сколько россиян против еще одного срока Путина

Непопулярность президента достигла уровня 2011-2013 годов

Сколько россиян против еще одного срока Путина
Непопулярность президента достигла уровня 2011-2013 годов

InLiberty проведет спиддейтинг и бесплатные лекции о медиа и власти

Первая встреча состоится 28 мая

InLiberty проведет спиддейтинг и бесплатные лекции о медиа и власти
Первая встреча состоится 28 мая

«РБК»: Собянин возглавил рейтинг губернаторов, которых жители не хотят менять

Мэр Москвы обогнал в рейтинге Рамзана Кадырова

«РБК»: Собянин возглавил рейтинг губернаторов, которых жители не хотят менять
Мэр Москвы обогнал в рейтинге Рамзана Кадырова

Роскомнадзор назвал фразы, которые оскорбляют российскую власть

Окончательное решение по высказываниям будет зависеть от контекста

Роскомнадзор назвал фразы, которые оскорбляют российскую власть
Окончательное решение по высказываниям будет зависеть от контекста

Сколько россиян поддерживают закон о неуважении к власти

41 % россиян рассказали, что впервые слышат о подобном законе

Сколько россиян поддерживают закон о неуважении к власти
41 % россиян рассказали, что впервые слышат о подобном законе

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