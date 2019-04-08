Журналисты ответили Навальному, почему нужно защищать Сафронова, несмотря на его работу в Роскосмосе
Журналистика в России и так переживает глубокий кризис
Журналисты ответили Навальному, почему нужно защищать Сафронова, несмотря на его работу в Роскосмосе Журналистика в России и так переживает глубокий кризис
«Медузу» подозревают в нарушении закона из-за сравнения Путина с Волан-де-Мортом
«Есть вещи, над которыми нельзя шутить»
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Самые важные права человека, по версии россиян
Меньше всего граждан волнуют митинги и возможность влиять на власть
Самые важные права человека, по версии россиян Меньше всего граждан волнуют митинги и возможность влиять на власть
Сколько молодых россиян не интересуются политикой, не доверяют властям и хотят эмигрировать
60 % зуммеров аполитичны
Сколько молодых россиян не интересуются политикой, не доверяют властям и хотят эмигрировать 60 % зуммеров аполитичны
Отсрочить голосование по поправкам в Конституцию, пока не стихнет пандемия коронавируса
Документ подписали больше 40 тысяч человек
Отсрочить голосование по поправкам в Конституцию, пока не стихнет пандемия коронавируса Документ подписали больше 40 тысяч человек
Памфилова оценила стоимость проведения голосования по поправкам в Конституцию
Сумма сравнима с ценой президентской кампании
Памфилова оценила стоимость проведения голосования по поправкам в Конституцию Сумма сравнима с ценой президентской кампании
Сколько россиян считают, что Конституцию меняют для усиления власти Путина
Многие опрошенные вообще не слышали о поправках
Сколько россиян считают, что Конституцию меняют для усиления власти Путина Многие опрошенные вообще не слышали о поправках
Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти
Неравнодушных призывают бороться с готовящимися поправками в Основной закон
Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти Неравнодушных призывают бороться с готовящимися поправками в Основной закон
Россию признали одной из самых коррумпированных и несвободных стран в мире
Ожидать позитивных перемен пока не стоит
Россию признали одной из самых коррумпированных и несвободных стран в мире Ожидать позитивных перемен пока не стоит
«РБК»: Ольга Васильева и Виталий Мутко не войдут в новое правительство
Сменить Васильеву может глава Рособрнадзора
«РБК»: Ольга Васильева и Виталий Мутко не войдут в новое правительство Сменить Васильеву может глава Рособрнадзора
На марше в защиту Конституции начались задержания
Мероприятие сегодня патрулирует большое число эшников
На марше в защиту Конституции начались задержания Мероприятие сегодня патрулирует большое число эшников
«Би-би-си»: Тимати удалил клип «Москва» по просьбе властей (обновлено)
Участвовавший в записи трека Гуф заявил, что его подставили
«Би-би-си»: Тимати удалил клип «Москва» по просьбе властей (обновлено) Участвовавший в записи трека Гуф заявил, что его подставили
Кандидаты от власти не смогли обойти оппозицию, потратив на выборы в 9 раз больше
Политологи говорят, что на этих выборах деньги не имели значения
Кандидаты от власти не смогли обойти оппозицию, потратив на выборы в 9 раз больше Политологи говорят, что на этих выборах деньги не имели значения
Как россияне описывают современную власть
Более позитивное отношение наблюдается к советскому правительству
Как россияне описывают современную власть Более позитивное отношение наблюдается к советскому правительству
Сколько россиян против еще одного срока Путина
Непопулярность президента достигла уровня 2011-2013 годов
Сколько россиян против еще одного срока Путина Непопулярность президента достигла уровня 2011-2013 годов
InLiberty проведет спиддейтинг и бесплатные лекции о медиа и власти
Первая встреча состоится 28 мая
InLiberty проведет спиддейтинг и бесплатные лекции о медиа и власти Первая встреча состоится 28 мая
«РБК»: Собянин возглавил рейтинг губернаторов, которых жители не хотят менять
Мэр Москвы обогнал в рейтинге Рамзана Кадырова
«РБК»: Собянин возглавил рейтинг губернаторов, которых жители не хотят менять Мэр Москвы обогнал в рейтинге Рамзана Кадырова
Роскомнадзор назвал фразы, которые оскорбляют российскую власть
Окончательное решение по высказываниям будет зависеть от контекста