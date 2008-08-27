«ЮФО-Переработка»: Как волгоградский юрист стал делать стройматериалы из отходов

Волгоградец Роман Себекин в 2004 году решил начать бизнес с необычным для России экологическим уклоном и создал компанию по переработке пластикового мусора в строительные блоки и плитку.