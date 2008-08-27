«Есть подозрения, что вы торгуете наркотиками»: Как москвичке угрожали волгоградские полицейские И что делать, если вас удерживают люди в штатском
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Города-организаторы ЧМ-2018 — от лучшего к худшему
Рейтинг составило британское издание The Independent
Сколько стоит жизнь в Волгограде Насколько дороги жилье, транспорт, еда и развлечения в городе с подземными трамваями
В городах ЧМ-2018 заканчиваются гостиничные номера
В Волгограде и Саранске свободных мест в отелях уже нет
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Летевший из Москвы в Ашхабад самолёт экстренно сел в Волгограде
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В августе в Москве откроется 240 точек по продаже арбузов и дынь
Отмечается, что цены на бахчевые в этом сезоне будут сильно зависеть от урожая
Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело Инфографика по всем регионам страны с комментариями практикующих предпринимателей
В Волгограде произошёл второй теракт
В Волгограде прогремел второй взрыв: на этот раз в переполненном троллейбусе.
Эрик ван Эгерат: «После начала работы в России моя репутация изменилась» Голландский архитектор Эрик ван Эгерат рассказал The Village о строителях из Средней Азии, будущем «Красного Октября», лужковском стиле и самой большой ошибке главного архитектора Москвы.
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Новые приключения олимпийского факела, спор Навального и Прохорова, возможная отставка Онищенко и паспорт смертницы — в наших «Ссылках дня».
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Теракт в Волгограде, путеводитель по Бирюлёву, сказочная школа и ответ Дмитрия Рогозина Алексею Навальному — в наших «Ссылках дня».