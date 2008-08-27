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«Есть подозрения, что вы торгуете наркотиками»: Как москвичке угрожали волгоградские полицейские
«Есть подозрения, что вы торгуете наркотиками»: Как москвичке угрожали волгоградские полицейские И что делать, если вас удерживают люди в штатском
«Есть подозрения, что вы торгуете наркотиками»: Как москвичке угрожали волгоградские полицейские

«Есть подозрения, что вы торгуете наркотиками»: Как москвичке угрожали волгоградские полицейские
И что делать, если вас удерживают люди в штатском

«Я проехал на складном велосипеде больше тысячи километров от Москвы до Волгограда»
«Я проехал на складном велосипеде больше тысячи километров от Москвы до Волгограда» Шесть часов педаляжа в день
«Я проехал на складном велосипеде больше тысячи километров от Москвы до Волгограда»

«Я проехал на складном велосипеде больше тысячи километров от Москвы до Волгограда»
Шесть часов педаляжа в день

Города-организаторы ЧМ-2018 — от лучшего к худшему

Рейтинг составило британское издание The Independent

Города-организаторы ЧМ-2018 — от лучшего к худшему
Рейтинг составило британское издание The Independent

Сколько стоит жизнь в Волгограде
Сколько стоит жизнь в Волгограде Насколько дороги жилье, транспорт, еда и развлечения в городе с подземными трамваями
Сколько стоит жизнь в Волгограде

Сколько стоит жизнь в Волгограде
Насколько дороги жилье, транспорт, еда и развлечения в городе с подземными трамваями

На сайте ФИФА возобновили продажу билетов на ЧМ-2018

Продажи проходят в порядке живой очереди

На сайте ФИФА возобновили продажу билетов на ЧМ-2018
Продажи проходят в порядке живой очереди

В городах ЧМ-2018 заканчиваются гостиничные номера

В Волгограде и Саранске свободных мест в отелях уже нет

В городах ЧМ-2018 заканчиваются гостиничные номера
В Волгограде и Саранске свободных мест в отелях уже нет

«Новое болотное дело»: Кто может сесть за митинги против коррупции
«Новое болотное дело»: Кто может сесть за митинги против коррупции The Village рассказывает истории людей, которым грозит тюрьма по итогам акций 26 марта и 12 июня
«Новое болотное дело»: Кто может сесть за митинги против коррупции

«Новое болотное дело»: Кто может сесть за митинги против коррупции
The Village рассказывает истории людей, которым грозит тюрьма по итогам акций 26 марта и 12 июня

Лучшие туристические направления России

Рейтинг составлен сервисом TripAdvisor

Лучшие туристические направления России
Рейтинг составлен сервисом TripAdvisor

Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело
Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело Инфографика по всем регионам страны с комментариями практикующих предпринимателей
Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело

Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело
Инфографика по всем регионам страны с комментариями практикующих предпринимателей

«ЮФО-Переработка»: Как волгоградский юрист стал делать стройматериалы из отходов
«ЮФО-Переработка»: Как волгоградский юрист стал делать стройматериалы из отходов Волгоградец Роман Себекин в 2004 году решил начать бизнес с необычным для России экологическим уклоном и создал компанию по переработке пластикового мусора в строительные блоки и плитку.
«ЮФО-Переработка»: Как волгоградский юрист стал делать стройматериалы из отходов

«ЮФО-Переработка»: Как волгоградский юрист стал делать стройматериалы из отходов
Волгоградец Роман Себекин в 2004 году решил начать бизнес с необычным для России экологическим уклоном и создал компанию по переработке пластикового мусора в строительные блоки и плитку.

Сталинград 2.0 Разговор с одним голландцем возле лампы-обогревателя парижского вокзала Gar de l'Est, где-то в начале января, около часа ночи.

Сталинград 2.0
Разговор с одним голландцем возле лампы-обогревателя парижского вокзала Gar de l'Est, где-то в начале января, около часа ночи.

Волгоград – назад в мир старых фотографий Волгоград. Город-герой.

Волгоград – назад в мир старых фотографий
Волгоград. Город-герой.