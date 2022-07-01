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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В России закончились трехдневные выборы. ЦИК подводит итоги

В России закончились трехдневные выборы. ЦИК подводит итоги

«Сфотографируйте меня [с бюллетенем]. Начальство попросило»: Что происходит на довыборах мундепов в Петербурге

«Сфотографируйте меня [с бюллетенем]. Начальство попросило»: Что происходит на довыборах мундепов в Петербурге

Выборы-выборы…Что происходит в последний день муниципальных выборов в Москве

Выборы-выборы…Что происходит в последний день муниципальных выборов в Москве

«РБК»: «Единая Россия» вычистила базы данных со сторонниками партии

«РБК»: «Единая Россия» вычистила базы данных со сторонниками партии

«Выборы — это гражданское действие, за которое пока не сажают»
«Выборы — это гражданское действие, за которое пока не сажают» Сооснователь «Весны» и экс-помощник Резника — об участии в выборах вопреки запретам
«Выборы — это гражданское действие, за которое пока не сажают»

«Выборы — это гражданское действие, за которое пока не сажают»
Сооснователь «Весны» и экс-помощник Резника — об участии в выборах вопреки запретам

Независимые экс-кандидаты в мундепы Москвы написали жалобу в ЦИК
Независимые экс-кандидаты в мундепы Москвы написали жалобу в ЦИК
Независимые экс-кандидаты в мундепы Москвы написали жалобу в ЦИК

Независимые экс-кандидаты в мундепы Москвы написали жалобу в ЦИК

Кандидата в мундепы сняли с выборов из-за поста с роликом Навального

Кандидата в мундепы сняли с выборов из-за поста с роликом Навального

ЦИК: Журналисты не имеют права оспаривать отказ в аккредитации на выборах

ЦИК: Журналисты не имеют права оспаривать отказ в аккредитации на выборах

Цифра дня: Сколько кандидатов-двойников зарегистрировались на выборы в Москве

Цифра дня: Сколько кандидатов-двойников зарегистрировались на выборы в Москве

Алексею Горинову дали семь лет за «фейки». Власти преследуют и других независимых депутатов
Алексею Горинову дали семь лет за «фейки». Власти преследуют и других независимых депутатов Кто еще оказался под ударом
Алексею Горинову дали семь лет за «фейки». Власти преследуют и других независимых депутатов

Алексею Горинову дали семь лет за «фейки». Власти преследуют и других независимых депутатов
Кто еще оказался под ударом

Кандидаты в московских выборах от «Единой России» будут обязаны говорить о боевых действиях в Украине

Кандидаты в московских выборах от «Единой России» будут обязаны говорить о боевых действиях в Украине

СМИ-иноагенты смогут получить аккредитацию на сентябрьских выборах без маркировок

СМИ-иноагенты смогут получить аккредитацию на сентябрьских выборах без маркировок

Московских журналистов попросили привести на выборы по три человека
1 июля 2022

Московских журналистов попросили привести на выборы по три человека

обновлено19 мая 2022

В России сохранят выборы глав регионов

14 декабря 2021

Мужа Светланы Тихановской приговорили к 18 годам колонии

Опрос
6 октября 2021

Почти половина россиян сочли выборы в Госдуму нечестными. Это максимум с 2011 года

4 октября 2021

ЕСПЧ нашел нарушения на российских выборах в Госдуму. Но не на последних, а 2011 года

Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала подать в суд на журналистов за «ложь и клевету» о выборах в Госдуму
Угроза
4 октября 2021

Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала подать в суд на журналистов за «ложь и клевету» о выборах в Госдуму

24 сентября 2021

Полиция начала задерживать участников акции, которую КПРФ провела после выборов

Нацболы вывесили баннер «Мы вас не выбирали» около здания Госдумы. Их задержали
обновлено22 сентября 2021

Нацболы вывесили баннер «Мы вас не выбирали» около здания Госдумы. Их задержали

Список
обновлено24 сентября 2021

Итоги выборов в Госдуму — как распределились мандаты

обновлено27 сентября 2021

Михаил Лобанов подал иск об отмене итогов выборов в Госдуму в Москве. КПРФ подаст еще 14 исков

Цифра дня
20 сентября 2021

Сколько в этом году составила явка на выборах в Госдуму

19 сентября 2021

В Москве начали задерживать пикетчиков

Стоит ли идти на выборы и почему?
Стоит ли идти на выборы и почему? Объясняют политолог, социолог и общественный деятель
Стоит ли идти на выборы и почему?

Стоит ли идти на выборы и почему?
Объясняют политолог, социолог и общественный деятель

обновлено17 сентября 2021

В Москве началось электронное голосование. Но сайт работает с перебоями

В Петербурге нашли еще одну массовую карусель на выборах. На этот раз — в Военмехе

«Оденьтесь, пожалуйста, неброско»

В Петербурге нашли еще одну массовую карусель на выборах. На этот раз — в Военмехе

16 сентября 2021

После блокировки Google Docs команда Навального выложила списки «Умного голосования» на GitHub

«Навальный LIVE» будет вести непрерывную трансляцию все дни выборов
16 сентября 2021

«Навальный LIVE» будет вести непрерывную трансляцию все дни выборов

Через 10 минут после публикации списка «Умного голосования» Собянин призвал поддержать кандидатов от «Единой России»
обновлено15 сентября 2021

Через 10 минут после публикации списка «Умного голосования» Собянин призвал поддержать кандидатов от «Единой России»

У Ильи Яшина тоже появился двойник на выборах в Госдуму. Хотя самого политика на них не допустили
10 сентября 2021

У Ильи Яшина тоже появился двойник на выборах в Госдуму. Хотя самого политика на них не допустили

Три Бориса Вишневских с одинаковой стрижкой и бородой. Все они баллотируются в петербургский ЗакС
Фото дня
6 сентября 2021

Три Бориса Вишневских с одинаковой стрижкой и бородой. Все они баллотируются в петербургский ЗакС

Анастасия Брюханова — единственный (зарегистрированный) независимый кандидат в Госдуму. Что она задумала?
Анастасия Брюханова — единственный (зарегистрированный) независимый кандидат в Госдуму. Что она задумала?
Анастасия Брюханова — единственный (зарегистрированный) независимый кандидат в Госдуму. Что она задумала?

Анастасия Брюханова — единственный (зарегистрированный) независимый кандидат в Госдуму. Что она задумала?

обновлено8 октября 2021

Group-IB подтвердила, что сайт The Bell взломали

1 сентября 2021

Сотрудницу музея в Москве уволили за отказ регистрироваться на сайте электронного голосования

Ссылка дня
31 августа 2021

Сайт «Ваш выбор» для приема жалоб от бюджетников, которых принуждают к голосованию

23 августа 2021

«РБК»: Мэрия Москвы планирует довести число голосующих онлайн до 2 миллионов человек

Романа Юнемана сняли с выборов в Госдуму
13 августа 2021

Романа Юнемана сняли с выборов в Госдуму

Кринж дня
12 августа 2021

Среди участников онлайн-голосования на выборах разыграют автомобили и квартиры

6 августа 2021

Москвичей пустят на выборы без QR-кодов

«Комар не пролетит» — Элла Памфилова о защите бюллетеней на выборах в Госдуму
Цитата дня
6 августа 2021

«Комар не пролетит» — Элла Памфилова о защите бюллетеней на выборах в Госдуму

2 августа 2021

Проголосовать на выборах в Госдуму собирается менее четверти россиян

14 июля 2021

ЦИК перестанет вести открытую трансляцию с избирательных участков

Племянник Владимира Путина будет выдвигаться в Госдуму
14 июля 2021

Племянник Владимира Путина будет выдвигаться в Госдуму

«Яблоко» выдвинет на выборы в Госдуму бывшего главу «Открытой России» Андрея Пивоварова
4 июля 2021

«Яблоко» выдвинет на выборы в Госдуму бывшего главу «Открытой России» Андрея Пивоварова

Илье Яшину запретили избираться в депутаты
25 июня 2021

Илье Яшину запретили избираться в депутаты

Цифра дня
22 июня 2021

Сколько человек не могут избираться на предстоящих выборах в России

обновлено18 июня 2021

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября

обновлено14 сентября 2021

Мундеп Кетеван Хараидзе будет находиться под домашним арестом еще два месяца

Константин Янкаускас отказался от выдвижения в Госдуму
17 июня 2021

Константин Янкаускас отказался от выдвижения в Госдуму

Любовь Соболь отказалась от выдвижения в Госдуму из-за признания ФБК экстремистской организацией
14 июня 2021

Любовь Соболь отказалась от выдвижения в Госдуму из-за признания ФБК экстремистской организацией

Цифра дня
8 июня 2021

Сколько кандидатов власти не допустили до выборов с 2007 года

8 февраля 2021

Бизнес-патриоты предложили не пускать на выборы в Госдуму Юлию Навальную. Она о таких планах не говорила

13 сентября 2020

«Голос»: на избирательных участках в единый день голосования происходит «правовой произвол»

Синяк от удара омоновца, напоминающий контуры Беларуси, в номере «Новой газеты»
Обложка дня
17 августа 2020

Синяк от удара омоновца, напоминающий контуры Беларуси, в номере «Новой газеты»

«Надо связаться с Путиным»
15 августа 2020

Лукашенко — о протестах, которые «угрожают не только Беларуси»

Москвички выстроятся в «цепь солидарности» в поддержку белорусок
14 августа 2020

Москвички выстроятся в «цепь солидарности» в поддержку белорусок

Цифра дня
13 августа 2020

Сколько россиян уверены, что Лукашенко потеряет власть

У посольства Беларуси в Москве задерживают протестующих
12 августа 2020

У посольства Беларуси в Москве задерживают протестующих

Белорусы в Москве — об акциях протеста у посольства
Белорусы в Москве — об акциях протеста у посольства «Такого не было все 26 лет президентства Лукашенко»
Белорусы в Москве — об акциях протеста у посольства

Белорусы в Москве — об акциях протеста у посольства
«Такого не было все 26 лет президентства Лукашенко»

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