«Сфотографируйте меня [с бюллетенем]. Начальство попросило»: Что происходит на довыборах мундепов в Петербурге
«Выборы — это гражданское действие, за которое пока не сажают» Сооснователь «Весны» и экс-помощник Резника — об участии в выборах вопреки запретам
«Выборы — это гражданское действие, за которое пока не сажают» Сооснователь «Весны» и экс-помощник Резника — об участии в выборах вопреки запретам
Алексею Горинову дали семь лет за «фейки». Власти преследуют и других независимых депутатов Кто еще оказался под ударом
Алексею Горинову дали семь лет за «фейки». Власти преследуют и других независимых депутатов Кто еще оказался под ударом
Кандидаты в московских выборах от «Единой России» будут обязаны говорить о боевых действиях в Украине
Опрос
6 октября 2021
Почти половина россиян сочли выборы в Госдуму нечестными. Это максимум с 2011 года
Угроза
4 октября 2021
Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала подать в суд на журналистов за «ложь и клевету» о выборах в Госдуму
обновлено22 сентября 2021
Нацболы вывесили баннер «Мы вас не выбирали» около здания Госдумы. Их задержали
обновлено27 сентября 2021
Михаил Лобанов подал иск об отмене итогов выборов в Госдуму в Москве. КПРФ подаст еще 14 исков
В Петербурге нашли еще одну массовую карусель на выборах. На этот раз — в Военмехе
«Оденьтесь, пожалуйста, неброско»
16 сентября 2021
После блокировки Google Docs команда Навального выложила списки «Умного голосования» на GitHub
обновлено15 сентября 2021
Через 10 минут после публикации списка «Умного голосования» Собянин призвал поддержать кандидатов от «Единой России»
10 сентября 2021
У Ильи Яшина тоже появился двойник на выборах в Госдуму. Хотя самого политика на них не допустили
Фото дня
6 сентября 2021
Три Бориса Вишневских с одинаковой стрижкой и бородой. Все они баллотируются в петербургский ЗакС
Анастасия Брюханова — единственный (зарегистрированный) независимый кандидат в Госдуму. Что она задумала?
Анастасия Брюханова — единственный (зарегистрированный) независимый кандидат в Госдуму. Что она задумала?
1 сентября 2021
Сотрудницу музея в Москве уволили за отказ регистрироваться на сайте электронного голосования
Ссылка дня
31 августа 2021
Сайт «Ваш выбор» для приема жалоб от бюджетников, которых принуждают к голосованию
Кринж дня
12 августа 2021
Среди участников онлайн-голосования на выборах разыграют автомобили и квартиры
Цитата дня
6 августа 2021
«Комар не пролетит» — Элла Памфилова о защите бюллетеней на выборах в Госдуму
обновлено14 сентября 2021
Мундеп Кетеван Хараидзе будет находиться под домашним арестом еще два месяца
14 июня 2021
Любовь Соболь отказалась от выдвижения в Госдуму из-за признания ФБК экстремистской организацией
8 февраля 2021
Бизнес-патриоты предложили не пускать на выборы в Госдуму Юлию Навальную. Она о таких планах не говорила
13 сентября 2020
«Голос»: на избирательных участках в единый день голосования происходит «правовой произвол»
Обложка дня
17 августа 2020
Синяк от удара омоновца, напоминающий контуры Беларуси, в номере «Новой газеты»
«Надо связаться с Путиным»
15 августа 2020
Лукашенко — о протестах, которые «угрожают не только Беларуси»
Белорусы в Москве — об акциях протеста у посольства «Такого не было все 26 лет президентства Лукашенко»