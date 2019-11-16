В Петербурге нашли еще одну массовую карусель на выборах. На этот раз — в Военмехе
«Оденьтесь, пожалуйста, неброско»
В Петербурге нашли еще одну массовую карусель на выборах. На этот раз — в Военмехе «Оденьтесь, пожалуйста, неброско»
Анастасия Брюханова — единственный (зарегистрированный) независимый кандидат в Госдуму. Что она задумала?
Белорусы в Москве — об акциях протеста у посольства
«Такого не было все 26 лет президентства Лукашенко»
«РБК»: Путин наградит артистов и чиновников за подготовку голосования по поправкам к Конституции
А также за работу во время эпидемии
«РБК»: Путин наградит артистов и чиновников за подготовку голосования по поправкам к Конституции А также за работу во время эпидемии
«Голос»: Условия сентябрьских выборов станут худшими за последние 25 лет
Новые правила голосования направлены на ограничение прав граждан
«Голос»: Условия сентябрьских выборов станут худшими за последние 25 лет Новые правила голосования направлены на ограничение прав граждан
ЦИК подтвердил, что голосование на сентябрьских выборах будет идти три дня (обновлено)
Хотя по закону это невозможно
ЦИК подтвердил, что голосование на сентябрьских выборах будет идти три дня (обновлено) Хотя по закону это невозможно
Офис партии «Народ против коррупции» племянника Путина расположен в трансформаторной будке
Партия метит в Госдуму
Офис партии «Народ против коррупции» племянника Путина расположен в трансформаторной будке Партия метит в Госдуму
Онлайн-голосование длиною в неделю хотят использовать на всех выборах в Москве
Чтобы избирателям было удобно
Онлайн-голосование длиною в неделю хотят использовать на всех выборах в Москве Чтобы избирателям было удобно
Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию продлится в Москве шесть дней (обновлено)
1 июля проголосовать можно будет только на участке
Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию продлится в Москве шесть дней (обновлено) 1 июля проголосовать можно будет только на участке
Голосование по почте и ужесточение подписного фильтра: Путин подписал пакет поправок о выборах
Одна из поправок запрещает баллотироваться осужденным по «дадинской статье»
Голосование по почте и ужесточение подписного фильтра: Путин подписал пакет поправок о выборах Одна из поправок запрещает баллотироваться осужденным по «дадинской статье»
Самые важные права человека, по версии россиян
Меньше всего граждан волнуют митинги и возможность влиять на власть
Самые важные права человека, по версии россиян Меньше всего граждан волнуют митинги и возможность влиять на власть
«Отсечение неугодных кандидатов»: Совфед просят не ужесточать проверку подписей
Лимит брака по подписям хотят снизить вдвое
«Отсечение неугодных кандидатов»: Совфед просят не ужесточать проверку подписей Лимит брака по подписям хотят снизить вдвое
Сколько россиян готовы поддержать Путина на выборах президента в 2024 году
Притом что четверть россиян не слышали об обнулении сроков
Сколько россиян готовы поддержать Путина на выборах президента в 2024 году Притом что четверть россиян не слышали об обнулении сроков
Отсрочить голосование по поправкам в Конституцию, пока не стихнет пандемия коронавируса
Документ подписали больше 40 тысяч человек
Отсрочить голосование по поправкам в Конституцию, пока не стихнет пандемия коронавируса Документ подписали больше 40 тысяч человек
«Проект»: Кремль создал Центр пропаганды поправок в Конституцию
Сначала он будет продвигать голосование, а потом — парламентские выборы
«Проект»: Кремль создал Центр пропаганды поправок в Конституцию Сначала он будет продвигать голосование, а потом — парламентские выборы
Сергей Шнуров — о своей политической карьере и «кандидатах-п***» Вступил в партию
Депутат выяснил, что более 50 % избирателей на электронных выборах были бюджетниками
Речь идет о 30-м округе
Депутат выяснил, что более 50 % избирателей на электронных выборах были бюджетниками Речь идет о 30-м округе
«Открытые медиа»: На встрече СПЧ с президентом проигнорируют скандал вокруг выборов в Мосгордуму
На повестке дня рассмотрят другие вопросы