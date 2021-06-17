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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Предложение дня: Давать россиянам выходной в день рождения

Предложение дня: Давать россиянам выходной в день рождения

Новый альбом Kedr Livanskiy, история Бритни Спирс и канадский автофикшн про случайные откровения
Новый альбом Kedr Livanskiy, история Бритни Спирс и канадский автофикшн про случайные откровения Что смотреть, слушать и читать в эти выходные
Новый альбом Kedr Livanskiy, история Бритни Спирс и канадский автофикшн про случайные откровения

Новый альбом Kedr Livanskiy, история Бритни Спирс и канадский автофикшн про случайные откровения
Что смотреть, слушать и читать в эти выходные

Закрытые фудкорты и ночные бары: Новые коронавирусные меры продлят минимум до 27 июня
обновлено17 июня 2021

Закрытые фудкорты и ночные бары: Новые коронавирусные меры продлят минимум до 27 июня

23 апреля 2021

После того, как Путин объявил 10 дней выходных, сайты ТАСС, Кремля и РЖД упали

обновлено23 апреля 2021

С 1 по 10 мая — выходные. Теперь официально: подписан указ. Спасибо, Путин

24 декабря 2020

В Москве и Подмосковье разрешили сделать выходным 31 декабря

Опрос
25 октября 2020

Как россияне представляют свой идеальный выходной

16 октября 2020

31 декабря в следующем году официально станет выходным днем

Цифра дня
14 октября 2020

Сколько россиян готовы работать по выходным ради одобрения начальства

Предложение дня
8 сентября 2020

Сделать 31 декабря выходным днем

«Вон из Москвы!»: 7 усадеб рядом с городом
ПРОМО
«Вон из Москвы!»: 7 усадеб рядом с городом Памятники архитектуры, которые вы, скорее всего, еще не видели
«Вон из Москвы!»: 7 усадеб рядом с городом
ПРОМО

«Вон из Москвы!»: 7 усадеб рядом с городом
Памятники архитектуры, которые вы, скорее всего, еще не видели

24 июня объявили выходным днем

Парад будем смотреть

24 июня объявили выходным днем

Власти утвердили календарь праздников и выходных в 2020 году

На Новый год россияне будут отдыхать восемь дней

Власти утвердили календарь праздников и выходных в 2020 году

Презентации новых альбомов «Увулы» и «Поехали», открытие «Мутабора» и шашлыки в кафе «Юность»
Презентации новых альбомов «Увулы» и «Поехали», открытие «Мутабора» и шашлыки в кафе «Юность» Куда идти в выходные и майские праздники в Москве
Презентации новых альбомов «Увулы» и «Поехали», открытие «Мутабора» и шашлыки в кафе «Юность»

Презентации новых альбомов «Увулы» и «Поехали», открытие «Мутабора» и шашлыки в кафе «Юность»
Куда идти в выходные и майские праздники в Москве

Сколько россиян останутся на майские праздники дома из-за отсутствия денег

Самые смелые граждане отправятся на дачу

Сколько россиян останутся на майские праздники дома из-за отсутствия денег

Встреча с Николаем Дроздовым, клуб «Клуб» на «Плутоне» и ретроспектива Семена Файбисовича
Встреча с Николаем Дроздовым, клуб «Клуб» на «Плутоне» и ретроспектива Семена Файбисовича Чем заняться в выходные в Москве
Встреча с Николаем Дроздовым, клуб «Клуб» на «Плутоне» и ретроспектива Семена Файбисовича

Встреча с Николаем Дроздовым, клуб «Клуб» на «Плутоне» и ретроспектива Семена Файбисовича
Чем заняться в выходные в Москве

Россияне получат три дополнительных выходных в мае

Правительство утвердило график праздничных дней на 2019 год

Россияне получат три дополнительных выходных в мае

Super Sexy Second, Princess Nokia и фестиваль Signal
Super Sexy Second, Princess Nokia и фестиваль Signal А также лекция основателя «Противотанковой гранаты», Faces & Laces, «Ламбада-маркет» и другие интересные события этих выходных
Super Sexy Second, Princess Nokia и фестиваль Signal

Super Sexy Second, Princess Nokia и фестиваль Signal
А также лекция основателя «Противотанковой гранаты», Faces & Laces, «Ламбада-маркет» и другие интересные события этих выходных

Во сколько обходятся пятничные свидания и субботние вечеринки в Москве

Выходные в российской столице оказались куда дешевле, чем в других мировых мегаполисах

Во сколько обходятся пятничные свидания и субботние вечеринки в Москве

Роструд напомнил о переносе выходных из-за Дня России

За длинной рабочей неделей последуют три дня отдыха

Роструд напомнил о переносе выходных из-за Дня России

Татарская электроника, концерт IC3PEAK и выставка Эль Лисицкого
Татарская электроника, концерт IC3PEAK и выставка Эль Лисицкого Чем заняться в эти выходные
Татарская электроника, концерт IC3PEAK и выставка Эль Лисицкого

Татарская электроника, концерт IC3PEAK и выставка Эль Лисицкого
Чем заняться в эти выходные

Выставка с бальзамированными куриными сердцами, концерт Славы КПСС и Prostitutes
Выставка с бальзамированными куриными сердцами, концерт Славы КПСС и Prostitutes Самые интересные мероприятия этих выходных
Выставка с бальзамированными куриными сердцами, концерт Славы КПСС и Prostitutes

Выставка с бальзамированными куриными сердцами, концерт Славы КПСС и Prostitutes
Самые интересные мероприятия этих выходных

Лучшие города для путешествий в выходные

Лидеры списка — Москва и Санкт-Петербург

Лучшие города для путешествий в выходные

В выходные на Даниловском рынке пройдут детская беговелогонка и благотворительный фуд-маркет

Участие в соревнованиях платное, вход на фуд-маркет свободный

В выходные на Даниловском рынке пройдут детская беговелогонка и благотворительный фуд-маркет

Опубликован график праздников и выходных на 2018 год

Рождественские выходные продлятся с 1 по 8 января

Опубликован график праздников и выходных на 2018 год

Грибной фестиваль, Cut Chemist и вечеринка от «Смены»
Грибной фестиваль, Cut Chemist и вечеринка от «Смены» Как хорошо провести выходные в Москве
Грибной фестиваль, Cut Chemist и вечеринка от «Смены»

Грибной фестиваль, Cut Chemist и вечеринка от «Смены»
Как хорошо провести выходные в Москве

Керамические пончики на ярмарке современного искусства, вечеринка в бургер-баре и Red Axes
Керамические пончики на ярмарке современного искусства, вечеринка в бургер-баре и Red Axes Как хорошо провести выходные в Москве
Керамические пончики на ярмарке современного искусства, вечеринка в бургер-баре и Red Axes

Керамические пончики на ярмарке современного искусства, вечеринка в бургер-баре и Red Axes
Как хорошо провести выходные в Москве

В Москве пройдет «День спорта в „Лужниках“»

Там будут работать более 60 спортивных площадок

В Москве пройдет «День спорта в „Лужниках“»

10 лет «Лебединому», выставка гоп-арта и фестиваль «Форма»
10 лет «Лебединому», выставка гоп-арта и фестиваль «Форма» Лучшие мероприятия этих выходных
10 лет «Лебединому», выставка гоп-арта и фестиваль «Форма»

10 лет «Лебединому», выставка гоп-арта и фестиваль «Форма»
Лучшие мероприятия этих выходных

Отменить новогодние каникулы

Вместо каникул предлагается сделать нерабочим 31 декабря

Отменить новогодние каникулы

Увеличить майские праздники за счет новогодних выходных

С такой инициативой выступил Минтруд

Увеличить майские праздники за счет новогодних выходных

Владимир Путин — о женщинах и выходных

Президент объяснил, почему никогда не берет выходные

Владимир Путин — о женщинах и выходных

В выходные в Москве может снова выпасть снег

По данным синоптиков, погода устоится только к середине следующей недели

В выходные в Москве может снова выпасть снег

В Минтруде предложили даты новогодних и майских каникул на 2018 год

В министерстве хотят перенести на 9 марта и на 2 мая выходные с 6 по 7 января

В Минтруде предложили даты новогодних и майских каникул на 2018 год

Бесплатная игротека, детский концерт, Дни экологии и мультфильм про лисенка Вука

Четыре события, которые можно посетить с ребенком 4 и 5 февраля

Бесплатная игротека, детский концерт, Дни экологии и мультфильм про лисенка Вука

Гонки на самодельных санях, писательские курсы и благотворительность на катке

Четыре события, которые можно посетить с ребенком 28 и 29 января

Гонки на самодельных санях, писательские курсы и благотворительность на катке

Новая образовательная программа, знакомство с игуаной и анимационный мастер-класс

Четыре события, которые можно посетить с ребенком 21 и 22 января

Новая образовательная программа, знакомство с игуаной и анимационный мастер-класс

Успеть всё купить: Как не потеряться в торговом центре
Успеть всё купить: Как не потеряться в торговом центре Что купить и как развлечься
Успеть всё купить: Как не потеряться в торговом центре

Успеть всё купить: Как не потеряться в торговом центре
Что купить и как развлечься

Новогодние фестивали, мастер-классы и ярмарки, на которые можно сходить с детьми

Пять событий, которые можно посетить с детьми 10 и 11 декабря

Новогодние фестивали, мастер-классы и ярмарки, на которые можно сходить с детьми

Вечеринка «Армы», фестиваль Motherland и день рождения Еврейского музея
Вечеринка «Армы», фестиваль Motherland и день рождения Еврейского музея Главные события в Москве на этих выходных
Вечеринка «Армы», фестиваль Motherland и день рождения Еврейского музея

Вечеринка «Армы», фестиваль Motherland и день рождения Еврейского музея
Главные события в Москве на этих выходных

10 причин отправиться в Петербург
10 причин отправиться в Петербург Гид по самым интересным феноменам северной столицы
10 причин отправиться в Петербург

10 причин отправиться в Петербург
Гид по самым интересным феноменам северной столицы

7 бесплатных событий

The Village собирает интересные лекции, выставки, кинопоказы и другие бесплатные городские мероприятия на выходные

7 бесплатных событий

Обнародована программа парков ко Дню России

В праздничные выходные в парках пройдут мастер-классы, спектакли и фестивали

Обнародована программа парков ко Дню России

Яхтенная школа «Учебная регата» на Пироговском водохранилище
Яхтенная школа «Учебная регата» на Пироговском водохранилище The Village побывал на первых тренировках «Учебной регаты» и узнал, как заниматься яхтингом, не выезжая из Москвы
Яхтенная школа «Учебная регата» на Пироговском водохранилище

Яхтенная школа «Учебная регата» на Пироговском водохранилище
The Village побывал на первых тренировках «Учебной регаты» и узнал, как заниматься яхтингом, не выезжая из Москвы

Вестибюль станции «Коломенская» закроют на выходные

Закрыт будет южный вестибюль станции

Вестибюль станции «Коломенская» закроют на выходные

В посольстве Индии пройдёт ярмарка этнических товаров

На фестивале обещают индийскую музыку, танцы, детскую программу и занятия по йоге

В посольстве Индии пройдёт ярмарка этнических товаров

Где кататься на вейке в Москве?
Где кататься на вейке в Москве? The Village составил гид по вейк-клубам для тех, кто хочет провести выходные на воде
Где кататься на вейке в Москве?

Где кататься на вейке в Москве?
The Village составил гид по вейк-клубам для тех, кто хочет провести выходные на воде

В DI Telegraph пройдёт принт-маркет «Вкус бумаги»

Он состоится 15 мая

В DI Telegraph пройдёт принт-маркет «Вкус бумаги»

Вестибюли семи станций метро закроют на выходные

Кроме того, до 31 августа 2017 года закрыт северный вестибюль станции «Красные Ворота»

Вестибюли семи станций метро закроют на выходные

Geek Picnic пройдёт в Москве 18–19 июня

Место проведения мероприятия пока неизвестно

Geek Picnic пройдёт в Москве 18–19 июня

В One Door Community 23 февраля пройдёт маркет Le Picnic

Маркет будет посвящён Дню защитника Отечества

В One Door Community 23 февраля пройдёт маркет Le Picnic

В саду имени Баумана больше не будут проводить блошиные рынки

Против воскресных блошиных рынков выступили местные жители

В саду имени Баумана больше не будут проводить блошиные рынки

В Москве ожидаются тёплые выходные

В субботу и воскресенье воздух в городе прогреется до плюс 10

В Москве ожидаются тёплые выходные

Правительство утвердило график выходных на 2016 год

Он предусматривает 10-дневные новогодние каникулы и 4-дневные мартовские

Правительство утвердило график выходных на 2016 год

Майские в Петербурге

Майские в ПетербургеThe Village составил путеводитель по лету в городе: популярные места для бар-хоппинга и тайные бары, гастрономические маршруты и загородные направления, лучшие базы отдыха и гид по маякам

Майские в Петербурге

Майские в Петербурге
The Village составил путеводитель по лету в городе: популярные места для бар-хоппинга и тайные бары, гастрономические маршруты и загородные направления, лучшие базы отдыха и гид по маякам

Сделать 31 декабря выходным

В Общественной палате считают, что этот день всё равно не отличается высокой рабочей эффективностью

Сделать 31 декабря выходным

В Москве в выходные пойдёт снег с дождём

Дневные температуры в субботу и воскресенье достигнут отметки в +3 градуса

В Москве в выходные пойдёт снег с дождём

Сколько праздничных выходных дней получат россияне в 2015 году

Минтруд представил проект постановления правительства о переносе выходных в следующем году

Сколько праздничных выходных дней получат россияне в 2015 году

В «Музеоне» пройдёт фестиваль авангардной музыки Fields

12 и 13 июля в парке искусств «Музеон» выступят экспериментальные музыкальные коллективы из Германии, Великобритании, Норвегии, Исландии и России

В «Музеоне» пройдёт фестиваль авангардной музыки Fields

В 2015 году у россиян будет 26 праздничных выходных

Новогодние каникулы продлятся 11 дней

В 2015 году у россиян будет 26 праздничных выходных

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ