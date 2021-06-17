Новый альбом Kedr Livanskiy, история Бритни Спирс и канадский автофикшн про случайные откровения Что смотреть, слушать и читать в эти выходные
Закрытые фудкорты и ночные бары: Новые коронавирусные меры продлят минимум до 27 июня
Власти утвердили календарь праздников и выходных в 2020 году
На Новый год россияне будут отдыхать восемь дней
Презентации новых альбомов «Увулы» и «Поехали», открытие «Мутабора» и шашлыки в кафе «Юность» Куда идти в выходные и майские праздники в Москве
Сколько россиян останутся на майские праздники дома из-за отсутствия денег
Самые смелые граждане отправятся на дачу
Встреча с Николаем Дроздовым, клуб «Клуб» на «Плутоне» и ретроспектива Семена Файбисовича Чем заняться в выходные в Москве
Россияне получат три дополнительных выходных в мае
Правительство утвердило график праздничных дней на 2019 год
Super Sexy Second, Princess Nokia и фестиваль Signal А также лекция основателя «Противотанковой гранаты», Faces & Laces, «Ламбада-маркет» и другие интересные события этих выходных
Во сколько обходятся пятничные свидания и субботние вечеринки в Москве
Выходные в российской столице оказались куда дешевле, чем в других мировых мегаполисах
Роструд напомнил о переносе выходных из-за Дня России
За длинной рабочей неделей последуют три дня отдыха
Татарская электроника, концерт IC3PEAK и выставка Эль Лисицкого Чем заняться в эти выходные
Выставка с бальзамированными куриными сердцами, концерт Славы КПСС и Prostitutes Самые интересные мероприятия этих выходных
В выходные на Даниловском рынке пройдут детская беговелогонка и благотворительный фуд-маркет
Участие в соревнованиях платное, вход на фуд-маркет свободный
Опубликован график праздников и выходных на 2018 год
Рождественские выходные продлятся с 1 по 8 января
Грибной фестиваль, Cut Chemist и вечеринка от «Смены» Как хорошо провести выходные в Москве
Керамические пончики на ярмарке современного искусства, вечеринка в бургер-баре и Red Axes Как хорошо провести выходные в Москве
10 лет «Лебединому», выставка гоп-арта и фестиваль «Форма» Лучшие мероприятия этих выходных
В выходные в Москве может снова выпасть снег
По данным синоптиков, погода устоится только к середине следующей недели
В Минтруде предложили даты новогодних и майских каникул на 2018 год
В министерстве хотят перенести на 9 марта и на 2 мая выходные с 6 по 7 января
Бесплатная игротека, детский концерт, Дни экологии и мультфильм про лисенка Вука
Четыре события, которые можно посетить с ребенком 4 и 5 февраля
Гонки на самодельных санях, писательские курсы и благотворительность на катке
Четыре события, которые можно посетить с ребенком 28 и 29 января
Новая образовательная программа, знакомство с игуаной и анимационный мастер-класс
Четыре события, которые можно посетить с ребенком 21 и 22 января
Новогодние фестивали, мастер-классы и ярмарки, на которые можно сходить с детьми
Пять событий, которые можно посетить с детьми 10 и 11 декабря
Вечеринка «Армы», фестиваль Motherland и день рождения Еврейского музея Главные события в Москве на этих выходных
7 бесплатных событий
The Village собирает интересные лекции, выставки, кинопоказы и другие бесплатные городские мероприятия на выходные
Обнародована программа парков ко Дню России
В праздничные выходные в парках пройдут мастер-классы, спектакли и фестивали
Яхтенная школа «Учебная регата» на Пироговском водохранилище The Village побывал на первых тренировках «Учебной регаты» и узнал, как заниматься яхтингом, не выезжая из Москвы
В посольстве Индии пройдёт ярмарка этнических товаров
На фестивале обещают индийскую музыку, танцы, детскую программу и занятия по йоге
Где кататься на вейке в Москве? The Village составил гид по вейк-клубам для тех, кто хочет провести выходные на воде
Вестибюли семи станций метро закроют на выходные
Кроме того, до 31 августа 2017 года закрыт северный вестибюль станции «Красные Ворота»
В One Door Community 23 февраля пройдёт маркет Le Picnic
Маркет будет посвящён Дню защитника Отечества
В саду имени Баумана больше не будут проводить блошиные рынки
Против воскресных блошиных рынков выступили местные жители
В Москве ожидаются тёплые выходные
В субботу и воскресенье воздух в городе прогреется до плюс 10
Правительство утвердило график выходных на 2016 год
Он предусматривает 10-дневные новогодние каникулы и 4-дневные мартовские
Майские в ПетербургеThe Village составил путеводитель по лету в городе: популярные места для бар-хоппинга и тайные бары, гастрономические маршруты и загородные направления, лучшие базы отдыха и гид по маякам
Майские в Петербурге The Village составил путеводитель по лету в городе: популярные места для бар-хоппинга и тайные бары, гастрономические маршруты и загородные направления, лучшие базы отдыха и гид по маякам
Сделать 31 декабря выходным
В Общественной палате считают, что этот день всё равно не отличается высокой рабочей эффективностью
В Москве в выходные пойдёт снег с дождём
Дневные температуры в субботу и воскресенье достигнут отметки в +3 градуса
Сколько праздничных выходных дней получат россияне в 2015 году
Минтруд представил проект постановления правительства о переносе выходных в следующем году
В «Музеоне» пройдёт фестиваль авангардной музыки Fields
12 и 13 июля в парке искусств «Музеон» выступят экспериментальные музыкальные коллективы из Германии, Великобритании, Норвегии, Исландии и России