17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Закрытые фудкорты и ночные бары: Новые коронавирусные меры продлят минимум до 27 июня
обновлено17 июня 2021

Закрытые фудкорты и ночные бары: Новые коронавирусные меры продлят минимум до 27 июня

23 апреля 2021

После того, как Путин объявил 10 дней выходных, сайты ТАСС, Кремля и РЖД упали

обновлено23 апреля 2021

С 1 по 10 мая — выходные. Теперь официально: подписан указ. Спасибо, Путин

24 декабря 2020

В Москве и Подмосковье разрешили сделать выходным 31 декабря

Опрос
25 октября 2020

Как россияне представляют свой идеальный выходной

16 октября 2020

31 декабря в следующем году официально станет выходным днем

Цифра дня
14 октября 2020

Сколько россиян готовы работать по выходным ради одобрения начальства

Предложение дня
8 сентября 2020

Сделать 31 декабря выходным днем