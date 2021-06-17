Закрытые фудкорты и ночные бары: Новые коронавирусные меры продлят минимум до 27 июня
После того, как Путин объявил 10 дней выходных, сайты ТАСС, Кремля и РЖД упали
С 1 по 10 мая — выходные. Теперь официально: подписан указ. Спасибо, Путин
В Москве и Подмосковье разрешили сделать выходным 31 декабря
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