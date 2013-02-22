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Новости

Ввести в школах уроки Dota и World of Tanks

«Институт развития интернета» считает, что киберспорт развивает командные навыки

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Новости

Ввести в школах уроки Dota и World of Tanks «Институт развития интернета» считает, что киберспорт развивает командные навыки

«Нам понадобятся тяжелые тележки для денег»: Как делали World of Tanks
Игры
«Нам понадобятся тяжелые тележки для денег»: Как делали World of TanksРассказывает один из создателей игры Вячеслав Макаров
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«Нам понадобятся тяжелые тележки для денег»: Как делали World of Tanks
Игры

«Нам понадобятся тяжелые тележки для денег»: Как делали World of Tanks Рассказывает один из создателей игры Вячеслав Макаров

Новости

Имитация полетов на Луну, поддержка сельхозстартапов и сравнение беспилотных машин

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Имитация полетов на Луну, поддержка сельхозстартапов и сравнение беспилотных машин Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Apple Music для студентов, автомат по заправке кроватей и кредит Gett

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Apple Music для студентов, автомат по заправке кроватей и кредит Gett Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Город

Самые популярные в Москве онлайн-игры

Counter-Strike обошёл по популярности World of Tanks

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Город

Самые популярные в Москве онлайн-игры Counter-Strike обошёл по популярности World of Tanks

Новости

Усиление безопасности iPhone, стоимость Wargaming и уравнение Гейтса

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Усиление безопасности iPhone, стоимость Wargaming и уравнение Гейтса Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Ситуация

Роскомнадзор начал проверку форума World of Tanks

В ведомство поступила просьба внести одну из страниц форума игры в единый реестр запрещённой информации

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Ситуация

Роскомнадзор начал проверку форума World of Tanks В ведомство поступила просьба внести одну из страниц форума игры в единый реестр запрещённой информации

Новости

Новый логотип Facebook, экспансия Adme и интервью с создателем World of Tanks

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Новый логотип Facebook, экспансия Adme и интервью с создателем World of Tanks Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Нобелевская премия Усманова, стилус от Apple и инвестиционные советы Ди Каприо

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Нобелевская премия Усманова, стилус от Apple и инвестиционные советы Ди Каприо Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

World of Tanks заработала $475 млн за прошлый год

Оценку деятельности Wargaming скорректировали более чем на $100 млн

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Новости

World of Tanks заработала $475 млн за прошлый год Оценку деятельности Wargaming скорректировали более чем на $100 млн

Новости

Скандал дня: Mail.Ru Group уволила менеджера по маркетингу за высказывания в адрес World of Tanks

Он назвал игру белорусских разработчиков «офшорной», попутно пояснив, что её суть сводится к тому, что фашисты расстреливают российские танки

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Новости

Скандал дня: Mail.Ru Group уволила менеджера по маркетингу за высказывания в адрес World of Tanks Он назвал игру белорусских разработчиков «офшорной», попутно пояснив, что её суть сводится к тому, что фашисты расстреливают российские танки

Новости

World of Tanks заработала $372 млн за год

Это больше, чем у таких гигантов, как World of Warcraft, StarWars: The Old Republic и Counter Strike Online

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Новости

World of Tanks заработала $372 млн за год Это больше, чем у таких гигантов, как World of Warcraft, StarWars: The Old Republic и Counter Strike Online

Новости

Game Insight сделает собственные мобильные «танчики»

Таким образом разработчики хотят повторить успех World of Tanks на мобильном рынке

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Новости

Game Insight сделает собственные мобильные «танчики» Таким образом разработчики хотят повторить успех World of Tanks на мобильном рынке

Новости

Создатели игры World of Tanks подали в суд на конкурентов из Китая

Мировой бестселлер родом из Белоруссии борется с клонами

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Новости

Создатели игры World of Tanks подали в суд на конкурентов из Китая Мировой бестселлер родом из Белоруссии борется с клонами

Успех дня
Авторы игры World of Tanks стали крупнейшими разработчиками в бывшем СССРАвторы игры World of Tanks стали крупнейшими разработчиками в бывшем СССР
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Успех дня

Авторы игры World of Tanks стали крупнейшими разработчиками в бывшем СССР Авторы игры World of Tanks стали крупнейшими разработчиками в бывшем СССР

Виктор Кислый (World of Tanks): Как создавать успешные игры
Менеджмент
Виктор Кислый (World of Tanks): Как создавать успешные игрыОснователь Wargaming рассказал H&F, на каких принципах строил глобальную игровую компанию с годовой выручкой более $100 млн.
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Виктор Кислый (World of Tanks): Как создавать успешные игры
Менеджмент

Виктор Кислый (World of Tanks): Как создавать успешные игры Основатель Wargaming рассказал H&F, на каких принципах строил глобальную игровую компанию с годовой выручкой более $100 млн.