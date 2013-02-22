Ввести в школах уроки Dota и World of Tanks
«Институт развития интернета» считает, что киберспорт развивает командные навыки
Ввести в школах уроки Dota и World of Tanks «Институт развития интернета» считает, что киберспорт развивает командные навыки
«Нам понадобятся тяжелые тележки для денег»: Как делали World of Tanks Рассказывает один из создателей игры Вячеслав Макаров
Имитация полетов на Луну, поддержка сельхозстартапов и сравнение беспилотных машин
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Имитация полетов на Луну, поддержка сельхозстартапов и сравнение беспилотных машин Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Apple Music для студентов, автомат по заправке кроватей и кредит Gett
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Apple Music для студентов, автомат по заправке кроватей и кредит Gett Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Усиление безопасности iPhone, стоимость Wargaming и уравнение Гейтса
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Усиление безопасности iPhone, стоимость Wargaming и уравнение Гейтса Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Роскомнадзор начал проверку форума World of Tanks
В ведомство поступила просьба внести одну из страниц форума игры в единый реестр запрещённой информации
Роскомнадзор начал проверку форума World of Tanks В ведомство поступила просьба внести одну из страниц форума игры в единый реестр запрещённой информации
Новый логотип Facebook, экспансия Adme и интервью с создателем World of Tanks
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новый логотип Facebook, экспансия Adme и интервью с создателем World of Tanks Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Нобелевская премия Усманова, стилус от Apple и инвестиционные советы Ди Каприо
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Нобелевская премия Усманова, стилус от Apple и инвестиционные советы Ди Каприо Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
World of Tanks заработала $475 млн за прошлый год
Оценку деятельности Wargaming скорректировали более чем на $100 млн
World of Tanks заработала $475 млн за прошлый год Оценку деятельности Wargaming скорректировали более чем на $100 млн
Скандал дня: Mail.Ru Group уволила менеджера по маркетингу за высказывания в адрес World of Tanks
Он назвал игру белорусских разработчиков «офшорной», попутно пояснив, что её суть сводится к тому, что фашисты расстреливают российские танки
Скандал дня: Mail.Ru Group уволила менеджера по маркетингу за высказывания в адрес World of Tanks Он назвал игру белорусских разработчиков «офшорной», попутно пояснив, что её суть сводится к тому, что фашисты расстреливают российские танки
World of Tanks заработала $372 млн за год
Это больше, чем у таких гигантов, как World of Warcraft, StarWars: The Old Republic и Counter Strike Online
World of Tanks заработала $372 млн за год Это больше, чем у таких гигантов, как World of Warcraft, StarWars: The Old Republic и Counter Strike Online
Game Insight сделает собственные мобильные «танчики»
Таким образом разработчики хотят повторить успех World of Tanks на мобильном рынке
Game Insight сделает собственные мобильные «танчики» Таким образом разработчики хотят повторить успех World of Tanks на мобильном рынке
Создатели игры World of Tanks подали в суд на конкурентов из Китая
Мировой бестселлер родом из Белоруссии борется с клонами