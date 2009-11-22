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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве открылись 82 ярмарки выходного дня

12 адресов — новые

В Москве открылись 82 ярмарки выходного дня

Вечеринка Popoff Kitchen в честь 23 Февраля, «Залечь на дно в Брюгге» и выставка «Арт на всё»
Вечеринка Popoff Kitchen в честь 23 Февраля, «Залечь на дно в Брюгге» и выставка «Арт на всё» Экскурс по самым интересным событиям выходного дня в Москве
Вечеринка Popoff Kitchen в честь 23 Февраля, «Залечь на дно в Брюгге» и выставка «Арт на всё»

Вечеринка Popoff Kitchen в честь 23 Февраля, «Залечь на дно в Брюгге» и выставка «Арт на всё»
Экскурс по самым интересным событиям выходного дня в Москве

«Надевать одежду», «Мякиш», «Разбериха» и еще 14 мест, куда можно отправиться за подарками
«Надевать одежду», «Мякиш», «Разбериха» и еще 14 мест, куда можно отправиться за подарками Ярмарки в посольствах, маркеты от классных проектов и новогодние распродажи
«Надевать одежду», «Мякиш», «Разбериха» и еще 14 мест, куда можно отправиться за подарками

«Надевать одежду», «Мякиш», «Разбериха» и еще 14 мест, куда можно отправиться за подарками
Ярмарки в посольствах, маркеты от классных проектов и новогодние распродажи

Детский Non/fiction: Куда сходить и что купить
Детский Non/fiction: Куда сходить и что купить Мастер-классы, спектакли, встречи с авторами плюс большой список хороших книг
Детский Non/fiction: Куда сходить и что купить

Детский Non/fiction: Куда сходить и что купить
Мастер-классы, спектакли, встречи с авторами плюс большой список хороших книг

Куда идти за подарками: 17 главных новогодних ярмарок
Куда идти за подарками: 17 главных новогодних ярмарок «Эскимо-фест», «Вкус бумаги», винтажный маркет во дворце и другие
Куда идти за подарками: 17 главных новогодних ярмарок

Куда идти за подарками: 17 главных новогодних ярмарок
«Эскимо-фест», «Вкус бумаги», винтажный маркет во дворце и другие

Сергей Собянин — о благоустройстве Москвы и карьерных планах
Сергей Собянин — о благоустройстве Москвы и карьерных планах Мэр столицы рассказал о финансовых баснях и нежелании переезжать за МКАД
Сергей Собянин — о благоустройстве Москвы и карьерных планах

Сергей Собянин — о благоустройстве Москвы и карьерных планах
Мэр столицы рассказал о финансовых баснях и нежелании переезжать за МКАД

Первый летний «Ламбада-маркет» пройдет 28 мая на Даниловском рынке

Он пройдет в формате pop-up

Первый летний «Ламбада-маркет» пройдет 28 мая на Даниловском рынке

Более 100 ярмарок выходного дня откроются в Москве 7 апреля

Большую часть торговых мест на них отвели фермерам

Более 100 ярмарок выходного дня откроются в Москве 7 апреля

На фестивале «Путешествие в Рождество» будут готовить блюда из мультфильмов

Можно будет попробовать плюшки фрекен Бок, бутерброд кота Матроскина и варенье из «Ежика в тумане»

На фестивале «Путешествие в Рождество» будут готовить блюда из мультфильмов

Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет с 12 декабря по 27 января

В программе — ярмарки, концерты, шоу и другие развлечения

Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет с 12 декабря по 27 января

В Москве пройдет ярмарка интеллектуальной литературы

Почетным гостем ярмарки станет Великобритания

В Москве пройдет ярмарка интеллектуальной литературы

Очередной «Ламбада-маркет» пройдет 29 и 30 октября

Для ярмарки отберут около 200 участников

Очередной «Ламбада-маркет» пройдет 29 и 30 октября

На ВДНХ пройдет книжная выставка-ярмарка

Основные мероприятия выставки состоятся в павильоне № 75 с 7 по 11 сентября

На ВДНХ пройдет книжная выставка-ярмарка

В Москве пройдёт фестиваль «Наш продукт»

На фестивале появятся арт-объекты «Раскраска по мотивам народных промыслов», «А коса на улицу» и «Шамаханская царевна»

В Москве пройдёт фестиваль «Наш продукт»

В «Сокольниках» открывается еженедельная «Антикварная барахолка»

Ярмарка будет проходить каждую неделю, начиная с 30 апреля

В «Сокольниках» открывается еженедельная «Антикварная барахолка»

«Городской маркет еды» пройдёт 14 и 15 мая

Мероприятие состоится во дворе музея Москвы

«Городской маркет еды» пройдёт 14 и 15 мая

В Москве пройдёт фестиваль «Московская осень»

В мероприятии примут участие 25 региональных ярмарок

В Москве пройдёт фестиваль «Московская осень»

В парках Москвы откроются рождественские ярмарки

Рождественские ярмарки в московских парках будут работать до 11 января включительно

В парках Москвы откроются рождественские ярмарки

У рождественских ярмарок появился фирменный стиль и вирусный ролик

Ярмарки проекта «Путешествие в Рождество» оформят в едином стиле.

У рождественских ярмарок появился фирменный стиль и вирусный ролик

В Москве открылась книжная ярмарка Non/fiction

Днём 27 ноября в Москве в пятнадцатый раз открылась книжная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction.

В Москве открылась книжная ярмарка Non/fiction

«Булка» запускает хлебную ярмарку

В сети «Булка» по выходным будет проходить ярмарка, её покупателям предложат хлеб, который обычно в пекарне не готовят.

«Булка» запускает хлебную ярмарку

Этой зимой в Москве откроется более 1 500 катков

Для москвичей в наступающем зимнем сезоне заработает 1 535 катков, 713 зимних городков и 217 лыжных трасс.

Этой зимой в Москве откроется более 1 500 катков

Выходные в городе: 8-10 марта
Выходные в городе: 8-10 марта Все самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, распродажи и многое другое в нашей еженедельной трансляции.
Выходные в городе: 8-10 марта

Выходные в городе: 8-10 марта
Все самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, распродажи и многое другое в нашей еженедельной трансляции.

К 8 марта в Москве откроют более 70 цветочных ярмарок

В Москве четыре дня будут работать цветочные ярмарки. Места на них продавцам будут предоставлять бесплатно, и городские власти обещают, что цены на цветы там будут ниже на 5−10 %, чем в магазине.

К 8 марта в Москве откроют более 70 цветочных ярмарок

Выходные в городе: 2-3 марта
Выходные в городе: 2-3 марта Все самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, распродажи и многое другое в нашей еженедельной трансляции.
Выходные в городе: 2-3 марта

Выходные в городе: 2-3 марта
Все самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, распродажи и многое другое в нашей еженедельной трансляции.

Дарвиновский музей решил стать открытой площадкой

Дарвиновский музей объявил конкурс на мероприятия, которые можно будет провести на его территории.

Дарвиновский музей решил стать открытой площадкой

На Арбате запретят проводить праздники и ярмарки

Префектура Центрального административного округа Москвы рассматривает предложение о запрете ярмарок и массовых праздничных мероприятий на Старом Арбате.

На Арбате запретят проводить праздники и ярмарки

Гид по новогодним ярмаркам 2012
Гид по новогодним ярмаркам 2012 The Village выбрал 20 любопытных городских ярмарок, предлагающих подарки к Новому году и Рождеству.
Гид по новогодним ярмаркам 2012

Гид по новогодним ярмаркам 2012
The Village выбрал 20 любопытных городских ярмарок, предлагающих подарки к Новому году и Рождеству.

Гид по «Мастерской Нового года»: 5 ярмарок в «Галерее Москва»
Гид по «Мастерской Нового года»: 5 ярмарок в «Галерее Москва» Детские мастер-классы, винтажная барахолка, гастрономический маркет — The Village составил гид по пяти рождественским ярмаркам, которые пройдут в рамках «Мастерской Нового года» в ТЦ «Галерея Москва».
Гид по «Мастерской Нового года»: 5 ярмарок в «Галерее Москва»

Гид по «Мастерской Нового года»: 5 ярмарок в «Галерее Москва»
Детские мастер-классы, винтажная барахолка, гастрономический маркет — The Village составил гид по пяти рождественским ярмаркам, которые пройдут в рамках «Мастерской Нового года» в ТЦ «Галерея Москва».

В «Галерее Москва» пройдёт месяц рождественских ярмарок

Каждые выходные декабря в торговой галерее гостиницы «Москва» будут проходить тематические ярмарки главных городских маркетов: Seasons, «Ламбады», «Лё Пикника» и других.

В «Галерее Москва» пройдёт месяц рождественских ярмарок

Фермерские базары оформят в итальянском стиле

Московские ярмарки выходного дня решили преобразить, чтобы они выглядели более европейскими.

Фермерские базары оформят в итальянском стиле

Столичные универмаги открывают рождественские ярмарки Новогодние базары в ЦУМе, «Цветном» и «Афимолл Сити» начинают работу.

Столичные универмаги открывают рождественские ярмарки

Стали известны детали плана по избавлению Москвы от ларьков и рынков Внешний вид торговых палаток изменится не сильно, почти 50 рынков закроют до конца года, ярмарки выходного дня станут регулярными

Стали известны детали плана по избавлению Москвы от ларьков и рынков

К 2015 году в Москве останется 5 рынков На освободившихся территориях построят объекты транспортной инфраструктуры и многофункциональные комплексы

К 2015 году в Москве останется 5 рынков

Ярмарки выходного дня примут «цивилизованный» облик Сельскохозяйственные ярмарки выходного дня примут «цивилизованный» облик. Об этом распорядился мэр Москвы Сергей Собянин

Ярмарки выходного дня примут «цивилизованный» облик

Рождественские ярмарки Европы В подтверждение феномена Christmas creep ("расплывающегося" Рождества - когда его празднование с каждым годом начинается все раньше и раньше), обзор Рождественских ярмарок Европы - вашему вниманию.

Рождественские ярмарки Европы