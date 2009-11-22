Вечеринка Popoff Kitchen в честь 23 Февраля, «Залечь на дно в Брюгге» и выставка «Арт на всё» Экскурс по самым интересным событиям выходного дня в Москве
«Надевать одежду», «Мякиш», «Разбериха» и еще 14 мест, куда можно отправиться за подарками Ярмарки в посольствах, маркеты от классных проектов и новогодние распродажи
Детский Non/fiction: Куда сходить и что купить Мастер-классы, спектакли, встречи с авторами плюс большой список хороших книг
Куда идти за подарками: 17 главных новогодних ярмарок «Эскимо-фест», «Вкус бумаги», винтажный маркет во дворце и другие
Сергей Собянин — о благоустройстве Москвы и карьерных планах Мэр столицы рассказал о финансовых баснях и нежелании переезжать за МКАД
Первый летний «Ламбада-маркет» пройдет 28 мая на Даниловском рынке
Он пройдет в формате pop-up
Более 100 ярмарок выходного дня откроются в Москве 7 апреля
Большую часть торговых мест на них отвели фермерам
На фестивале «Путешествие в Рождество» будут готовить блюда из мультфильмов
Можно будет попробовать плюшки фрекен Бок, бутерброд кота Матроскина и варенье из «Ежика в тумане»
Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет с 12 декабря по 27 января
В программе — ярмарки, концерты, шоу и другие развлечения
В Москве пройдет ярмарка интеллектуальной литературы
Почетным гостем ярмарки станет Великобритания
На ВДНХ пройдет книжная выставка-ярмарка
Основные мероприятия выставки состоятся в павильоне № 75 с 7 по 11 сентября
В Москве пройдёт фестиваль «Наш продукт»
На фестивале появятся арт-объекты «Раскраска по мотивам народных промыслов», «А коса на улицу» и «Шамаханская царевна»
В «Сокольниках» открывается еженедельная «Антикварная барахолка»
Ярмарка будет проходить каждую неделю, начиная с 30 апреля
В Москве пройдёт фестиваль «Московская осень»
В мероприятии примут участие 25 региональных ярмарок
В парках Москвы откроются рождественские ярмарки
Рождественские ярмарки в московских парках будут работать до 11 января включительно
У рождественских ярмарок появился фирменный стиль и вирусный ролик
Ярмарки проекта «Путешествие в Рождество» оформят в едином стиле.
В Москве открылась книжная ярмарка Non/fiction
Днём 27 ноября в Москве в пятнадцатый раз открылась книжная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction.
«Булка» запускает хлебную ярмарку
В сети «Булка» по выходным будет проходить ярмарка, её покупателям предложат хлеб, который обычно в пекарне не готовят.
Этой зимой в Москве откроется более 1 500 катков
Для москвичей в наступающем зимнем сезоне заработает 1 535 катков, 713 зимних городков и 217 лыжных трасс.
Выходные в городе: 8-10 марта Все самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, распродажи и многое другое в нашей еженедельной трансляции.
К 8 марта в Москве откроют более 70 цветочных ярмарок
В Москве четыре дня будут работать цветочные ярмарки. Места на них продавцам будут предоставлять бесплатно, и городские власти обещают, что цены на цветы там будут ниже на 5−10 %, чем в магазине.
Выходные в городе: 2-3 марта Все самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, распродажи и многое другое в нашей еженедельной трансляции.
Дарвиновский музей решил стать открытой площадкой
Дарвиновский музей объявил конкурс на мероприятия, которые можно будет провести на его территории.
На Арбате запретят проводить праздники и ярмарки
Префектура Центрального административного округа Москвы рассматривает предложение о запрете ярмарок и массовых праздничных мероприятий на Старом Арбате.
Гид по новогодним ярмаркам 2012 The Village выбрал 20 любопытных городских ярмарок, предлагающих подарки к Новому году и Рождеству.
Гид по «Мастерской Нового года»: 5 ярмарок в «Галерее Москва» Детские мастер-классы, винтажная барахолка, гастрономический маркет — The Village составил гид по пяти рождественским ярмаркам, которые пройдут в рамках «Мастерской Нового года» в ТЦ «Галерея Москва».
В «Галерее Москва» пройдёт месяц рождественских ярмарок
Каждые выходные декабря в торговой галерее гостиницы «Москва» будут проходить тематические ярмарки главных городских маркетов: Seasons, «Ламбады», «Лё Пикника» и других.
Фермерские базары оформят в итальянском стиле
Московские ярмарки выходного дня решили преобразить, чтобы они выглядели более европейскими.