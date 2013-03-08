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В Москве открылись 82 ярмарки выходного дня

12 адресов — новые

В Москве открылись 82 ярмарки выходного дня
12 адресов — новые

Вечеринка Popoff Kitchen в честь 23 Февраля, «Залечь на дно в Брюгге» и выставка «Арт на всё»
Вечеринка Popoff Kitchen в честь 23 Февраля, «Залечь на дно в Брюгге» и выставка «Арт на всё» Экскурс по самым интересным событиям выходного дня в Москве
Вечеринка Popoff Kitchen в честь 23 Февраля, «Залечь на дно в Брюгге» и выставка «Арт на всё»

Вечеринка Popoff Kitchen в честь 23 Февраля, «Залечь на дно в Брюгге» и выставка «Арт на всё»
Экскурс по самым интересным событиям выходного дня в Москве

Сергей Собянин — о благоустройстве Москвы и карьерных планах
Сергей Собянин — о благоустройстве Москвы и карьерных планах Мэр столицы рассказал о финансовых баснях и нежелании переезжать за МКАД
Сергей Собянин — о благоустройстве Москвы и карьерных планах

Сергей Собянин — о благоустройстве Москвы и карьерных планах
Мэр столицы рассказал о финансовых баснях и нежелании переезжать за МКАД

Первый летний «Ламбада-маркет» пройдет 28 мая на Даниловском рынке

Он пройдет в формате pop-up

Первый летний «Ламбада-маркет» пройдет 28 мая на Даниловском рынке
Он пройдет в формате pop-up

Более 100 ярмарок выходного дня откроются в Москве 7 апреля

Большую часть торговых мест на них отвели фермерам

Более 100 ярмарок выходного дня откроются в Москве 7 апреля
Большую часть торговых мест на них отвели фермерам

На фестивале «Путешествие в Рождество» будут готовить блюда из мультфильмов

Можно будет попробовать плюшки фрекен Бок, бутерброд кота Матроскина и варенье из «Ежика в тумане»

На фестивале «Путешествие в Рождество» будут готовить блюда из мультфильмов
Можно будет попробовать плюшки фрекен Бок, бутерброд кота Матроскина и варенье из «Ежика в тумане»

Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет с 12 декабря по 27 января

В программе — ярмарки, концерты, шоу и другие развлечения

Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет с 12 декабря по 27 января
В программе — ярмарки, концерты, шоу и другие развлечения

В Москве пройдет ярмарка интеллектуальной литературы

Почетным гостем ярмарки станет Великобритания

В Москве пройдет ярмарка интеллектуальной литературы
Почетным гостем ярмарки станет Великобритания

Очередной «Ламбада-маркет» пройдет 29 и 30 октября

Для ярмарки отберут около 200 участников

Очередной «Ламбада-маркет» пройдет 29 и 30 октября
Для ярмарки отберут около 200 участников

На ВДНХ пройдет книжная выставка-ярмарка

Основные мероприятия выставки состоятся в павильоне № 75 с 7 по 11 сентября

На ВДНХ пройдет книжная выставка-ярмарка
Основные мероприятия выставки состоятся в павильоне № 75 с 7 по 11 сентября

В Москве пройдёт фестиваль «Наш продукт»

На фестивале появятся арт-объекты «Раскраска по мотивам народных промыслов», «А коса на улицу» и «Шамаханская царевна»

В Москве пройдёт фестиваль «Наш продукт»
На фестивале появятся арт-объекты «Раскраска по мотивам народных промыслов», «А коса на улицу» и «Шамаханская царевна»

В «Сокольниках» открывается еженедельная «Антикварная барахолка»

Ярмарка будет проходить каждую неделю, начиная с 30 апреля

В «Сокольниках» открывается еженедельная «Антикварная барахолка»
Ярмарка будет проходить каждую неделю, начиная с 30 апреля

«Городской маркет еды» пройдёт 14 и 15 мая

Мероприятие состоится во дворе музея Москвы

«Городской маркет еды» пройдёт 14 и 15 мая
Мероприятие состоится во дворе музея Москвы

В Москве пройдёт фестиваль «Московская осень»

В мероприятии примут участие 25 региональных ярмарок

В Москве пройдёт фестиваль «Московская осень»
В мероприятии примут участие 25 региональных ярмарок

В парках Москвы откроются рождественские ярмарки

Рождественские ярмарки в московских парках будут работать до 11 января включительно

В парках Москвы откроются рождественские ярмарки
Рождественские ярмарки в московских парках будут работать до 11 января включительно

У рождественских ярмарок появился фирменный стиль и вирусный ролик

Ярмарки проекта «Путешествие в Рождество» оформят в едином стиле.

У рождественских ярмарок появился фирменный стиль и вирусный ролик
Ярмарки проекта «Путешествие в Рождество» оформят в едином стиле.

В Москве открылась книжная ярмарка Non/fiction

Днём 27 ноября в Москве в пятнадцатый раз открылась книжная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction.

В Москве открылась книжная ярмарка Non/fiction
Днём 27 ноября в Москве в пятнадцатый раз открылась книжная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction.

«Булка» запускает хлебную ярмарку

В сети «Булка» по выходным будет проходить ярмарка, её покупателям предложат хлеб, который обычно в пекарне не готовят.

«Булка» запускает хлебную ярмарку
В сети «Булка» по выходным будет проходить ярмарка, её покупателям предложат хлеб, который обычно в пекарне не готовят.

Этой зимой в Москве откроется более 1 500 катков

Для москвичей в наступающем зимнем сезоне заработает 1 535 катков, 713 зимних городков и 217 лыжных трасс.

Этой зимой в Москве откроется более 1 500 катков
Для москвичей в наступающем зимнем сезоне заработает 1 535 катков, 713 зимних городков и 217 лыжных трасс.

Выходные в городе: 8-10 марта
Выходные в городе: 8-10 марта Все самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, распродажи и многое другое в нашей еженедельной трансляции.
Выходные в городе: 8-10 марта

Выходные в городе: 8-10 марта
Все самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, распродажи и многое другое в нашей еженедельной трансляции.

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