В Москве открылись 82 ярмарки выходного дня 12 адресов — новые
Вечеринка Popoff Kitchen в честь 23 Февраля, «Залечь на дно в Брюгге» и выставка «Арт на всё» Экскурс по самым интересным событиям выходного дня в Москве
Сергей Собянин — о благоустройстве Москвы и карьерных планах Мэр столицы рассказал о финансовых баснях и нежелании переезжать за МКАД
Первый летний «Ламбада-маркет» пройдет 28 мая на Даниловском рынке
Он пройдет в формате pop-up
Первый летний «Ламбада-маркет» пройдет 28 мая на Даниловском рынке Он пройдет в формате pop-up
Более 100 ярмарок выходного дня откроются в Москве 7 апреля
Большую часть торговых мест на них отвели фермерам
Более 100 ярмарок выходного дня откроются в Москве 7 апреля Большую часть торговых мест на них отвели фермерам
На фестивале «Путешествие в Рождество» будут готовить блюда из мультфильмов
Можно будет попробовать плюшки фрекен Бок, бутерброд кота Матроскина и варенье из «Ежика в тумане»
На фестивале «Путешествие в Рождество» будут готовить блюда из мультфильмов Можно будет попробовать плюшки фрекен Бок, бутерброд кота Матроскина и варенье из «Ежика в тумане»
Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет с 12 декабря по 27 января
В программе — ярмарки, концерты, шоу и другие развлечения
Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет с 12 декабря по 27 января В программе — ярмарки, концерты, шоу и другие развлечения
В Москве пройдет ярмарка интеллектуальной литературы
Почетным гостем ярмарки станет Великобритания
В Москве пройдет ярмарка интеллектуальной литературы Почетным гостем ярмарки станет Великобритания
Очередной «Ламбада-маркет» пройдет 29 и 30 октября Для ярмарки отберут около 200 участников
На ВДНХ пройдет книжная выставка-ярмарка
Основные мероприятия выставки состоятся в павильоне № 75 с 7 по 11 сентября
На ВДНХ пройдет книжная выставка-ярмарка Основные мероприятия выставки состоятся в павильоне № 75 с 7 по 11 сентября
В Москве пройдёт фестиваль «Наш продукт»
На фестивале появятся арт-объекты «Раскраска по мотивам народных промыслов», «А коса на улицу» и «Шамаханская царевна»
В Москве пройдёт фестиваль «Наш продукт»
На фестивале появятся арт-объекты «Раскраска по мотивам народных промыслов», «А коса на улицу» и «Шамаханская царевна»
В «Сокольниках» открывается еженедельная «Антикварная барахолка»
Ярмарка будет проходить каждую неделю, начиная с 30 апреля
В «Сокольниках» открывается еженедельная «Антикварная барахолка»
Ярмарка будет проходить каждую неделю, начиная с 30 апреля
«Городской маркет еды» пройдёт 14 и 15 мая Мероприятие состоится во дворе музея Москвы
В Москве пройдёт фестиваль «Московская осень»
В мероприятии примут участие 25 региональных ярмарок
В Москве пройдёт фестиваль «Московская осень» В мероприятии примут участие 25 региональных ярмарок
В парках Москвы откроются рождественские ярмарки
Рождественские ярмарки в московских парках будут работать до 11 января включительно
В парках Москвы откроются рождественские ярмарки Рождественские ярмарки в московских парках будут работать до 11 января включительно
У рождественских ярмарок появился фирменный стиль и вирусный ролик
Ярмарки проекта «Путешествие в Рождество» оформят в едином стиле.
У рождественских ярмарок появился фирменный стиль и вирусный ролик Ярмарки проекта «Путешествие в Рождество» оформят в едином стиле.
В Москве открылась книжная ярмарка Non/fiction
Днём 27 ноября в Москве в пятнадцатый раз открылась книжная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction.
В Москве открылась книжная ярмарка Non/fiction Днём 27 ноября в Москве в пятнадцатый раз открылась книжная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction.
«Булка» запускает хлебную ярмарку
В сети «Булка» по выходным будет проходить ярмарка, её покупателям предложат хлеб, который обычно в пекарне не готовят.
«Булка» запускает хлебную ярмарку В сети «Булка» по выходным будет проходить ярмарка, её покупателям предложат хлеб, который обычно в пекарне не готовят.
Этой зимой в Москве откроется более 1 500 катков
Для москвичей в наступающем зимнем сезоне заработает 1 535 катков, 713 зимних городков и 217 лыжных трасс.