Снятие российских флагов в США, телекомпания Малахова и новая драма с Мэйси Уильямс Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Снятие российских флагов в США, телекомпания Малахова и новая драма с Мэйси Уильямс Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Россия и ЮАР договорились о введении безвизового режима
Владельцы заграничных паспортов смогут находиться на территории другой страны до 90 дней
Новый патент Apple, борьба Google с кредитами и тестирование Hyperloop
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Как преодолевают бюрократические барьеры в разных странах Находим показательные примеры победы над административными нелепостями
Как преодолевают бюрократические барьеры в разных странах Находим показательные примеры победы над административными нелепостями
Россия стала председателем БРИКС
Следующий саммит объединения состоится в Уфе в июле 2015 года
Датский специалист по защите детей: «Государство вмешивается в дела семьи, если ребёнку плохо» Уместны ли телесные наказания, как защищать права ребёнка и почему так сложно добиться права на усыновление — The Village поговорил со специалистом по защите детей профильного датского министерства
Датский специалист по защите детей: «Государство вмешивается в дела семьи, если ребёнку плохо» Уместны ли телесные наказания, как защищать права ребёнка и почему так сложно добиться права на усыновление — The Village поговорил со специалистом по защите детей профильного датского министерства
Как используют сервисы знакомств и заводят отношения в Японии, США, ЮАР и других странах Создатели сайтов знакомств утверждают, что выходить на новые рынки сложно, потому что в каждой стране знакомятся по-разному. The Village изучил правила знакомств в Китае, Америке и других местах
Как используют сервисы знакомств и заводят отношения в Японии, США, ЮАР и других странах Создатели сайтов знакомств утверждают, что выходить на новые рынки сложно, потому что в каждой стране знакомятся по-разному. The Village изучил правила знакомств в Китае, Америке и других местах
Жители ЮАР, США, Индии, Германии и Вьетнама — о выходе на пенсию Пять миллионов донг во Вьетнаме, восемь тысяч крон в Норвегии и 1 270 рандов в Йоханнесбуге — The Village узнал, на что могут рассчитывать жители разных стран после выхода на пенсию
Жители ЮАР, США, Индии, Германии и Вьетнама — о выходе на пенсию Пять миллионов донг во Вьетнаме, восемь тысяч крон в Норвегии и 1 270 рандов в Йоханнесбуге — The Village узнал, на что могут рассчитывать жители разных стран после выхода на пенсию
Как у них: Жители Норвегии, ЮАР, Испании — об отношениях с соседями Зайти к соседям за свечами из Ikea и сбежавшим котом, предупредить о шумной вечеринке и забыть своих детей на чужой кухне — The Village узнал, в каких отношениях с соседями состоят жители разных стран
Как у них: Жители Норвегии, ЮАР, Испании — об отношениях с соседями Зайти к соседям за свечами из Ikea и сбежавшим котом, предупредить о шумной вечеринке и забыть своих детей на чужой кухне — The Village узнал, в каких отношениях с соседями состоят жители разных стран
Гости столицы: Die Antwoord о бане, травмах и московской жести 2 июля в Санкт-Петербурге, а 3-го — в Москве выступит самая популярная южноафриканская рэп-группа Die Antwoord. The Village из первых рук узнал, чего ждать от их шоу. Мы позвонили Ниндзя.
Гости столицы: Die Antwoord о бане, травмах и московской жести 2 июля в Санкт-Петербурге, а 3-го — в Москве выступит самая популярная южноафриканская рэп-группа Die Antwoord. The Village из первых рук узнал, чего ждать от их шоу. Мы позвонили Ниндзя.
Иностранный опыт: Органическая еда в ЮАР Мода на органические продукты давно захватила Европу и постепенно просачивается в Москву, но чемпионом по органике, как ни странно, стала африканская страна. The Village выяснил, как это произошло.
Иностранный опыт: Органическая еда в ЮАР Мода на органические продукты давно захватила Европу и постепенно просачивается в Москву, но чемпионом по органике, как ни странно, стала африканская страна. The Village выяснил, как это произошло.
20 правильных мест для банджи-джампинга, часть 2 Продолжение. Начало здесь
20 правильных мест для банджи-джампинга, часть 1 Начало. Продолжение здесь
Красота по-африкански. Одного отпуска мало Конечно, это далеко не все, чем можно там заняться.Но ведь на остальное тогда придется брать 2 отпуска.