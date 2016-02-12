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Новости

В Москве проходят обыски у активистов кампании «Нет!». Директора «Открытой России» задержали

Формальный повод для обысков — дело ЮКОСа

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Новости

В Москве проходят обыски у активистов кампании «Нет!». Директора «Открытой России» задержали Формальный повод для обысков — дело ЮКОСа

Новости

В московский офис «Открытой России» пришли с обыском

По данным СМИ, следователей интересуют документы по «делу ЮКОСа»

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Новости

В московский офис «Открытой России» пришли с обыском По данным СМИ, следователей интересуют документы по «делу ЮКОСа»

Новости

Собчак попросила Путина помиловать брата Навального и других политзаключенных

Президент пообещал рассмотреть переданный ему список

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Новости

Собчак попросила Путина помиловать брата Навального и других политзаключенных Президент пообещал рассмотреть переданный ему список

Новости

У политолога Станислава Белковского прошел обыск по «делу ЮКОСа»

У него изъяли все телефоны и компьютер

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Новости

У политолога Станислава Белковского прошел обыск по «делу ЮКОСа» У него изъяли все телефоны и компьютер

Новости

Директора «Открытой России» задержали для допроса

Остается неизвестным, по какому делу проводится допрос

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Новости

Директора «Открытой России» задержали для допроса Остается неизвестным, по какому делу проводится допрос

Новости

Акционеры «ЮКОСа» подали в суд Канады очередной иск к России

Размер компенсации может составить 700 миллионов долларов

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Новости

Акционеры «ЮКОСа» подали в суд Канады очередной иск к России Размер компенсации может составить 700 миллионов долларов

Новости

Суд снял арест со счетов «Роскосмоса» по делу ЮКОСа

В госкорпорации называли это событие «победой»

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Новости

Суд снял арест со счетов «Роскосмоса» по делу ЮКОСа В госкорпорации называли это событие «победой»

Новости

ЕСПЧ обязал Россию выплатить экс-сотруднику «ЮКОСа» 15 тысяч евро

Размер компенсации составит 15 тысяч евро

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Новости

ЕСПЧ обязал Россию выплатить экс-сотруднику «ЮКОСа» 15 тысяч евро Размер компенсации составит 15 тысяч евро

Ситуация

СКР пытается установить местонахождение Ходорковского

Без этих данных следствию не удастся экстрадировать его в Россию

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Ситуация

СКР пытается установить местонахождение Ходорковского Без этих данных следствию не удастся экстрадировать его в Россию

Ситуация

К правозащитнице Зое Световой пришли с обысками

Сын Световой Тимофей Дзядко рассказал, что обыск проходит «по делу ЮКОСа и „Открытой России“»

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Ситуация

К правозащитнице Зое Световой пришли с обысками Сын Световой Тимофей Дзядко рассказал, что обыск проходит «по делу ЮКОСа и „Открытой России“»

Ситуация

Минфин подготовил 600 миллионов рублей на выплаты истцам ЕСПЧ

Судя по сумме, выплачивать компенсации акционерам ЮКОСа в 2017 году Россия не собирается

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Ситуация

Минфин подготовил 600 миллионов рублей на выплаты истцам ЕСПЧ Судя по сумме, выплачивать компенсации акционерам ЮКОСа в 2017 году Россия не собирается

Ситуация

Защита Ходорковского пожаловалась на Россию в Совет Европы из-за 10 тысяч евро

Страна уже несколько лет не может выплатить компенсацию за нарушение прав экс-главы ЮКОСа во время рассмотрения его уголовного дела

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Ситуация

Защита Ходорковского пожаловалась на Россию в Совет Европы из-за 10 тысяч евро Страна уже несколько лет не может выплатить компенсацию за нарушение прав экс-главы ЮКОСа во время рассмотрения его уголовного дела

Новости

Во Франции сняли арест с активов ВГТРК по делу ЮКОСа

Местный суд решил, что компания не должна отвечать за долги страны

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Новости

Во Франции сняли арест с активов ВГТРК по делу ЮКОСа Местный суд решил, что компания не должна отвечать за долги страны

Ситуация

Интерпол опроверг возможное объявление Ходорковского в розыск

Организация не запрашивала у России дополнительные материалы о причастности экс-главы ЮКОСа к убийству мэра Нефтеюганска

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Ситуация

Интерпол опроверг возможное объявление Ходорковского в розыск Организация не запрашивала у России дополнительные материалы о причастности экс-главы ЮКОСа к убийству мэра Нефтеюганска

Ситуация

Интерпол может взяться за розыск Ходорковского

До этого организация отказывалась объявлять экс-главу ЮКОСа в международный розыск, ссылаясь на политические мотивы его преследования

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Ситуация

Интерпол может взяться за розыск Ходорковского До этого организация отказывалась объявлять экс-главу ЮКОСа в международный розыск, ссылаясь на политические мотивы его преследования

Новости

Россию освободили от выплаты 50 миллиардов долларов по делу ЮКОСа

Арбитражный суд в Гааге не имел права рассматривать это дело

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Россию освободили от выплаты 50 миллиардов долларов по делу ЮКОСа Арбитражный суд в Гааге не имел права рассматривать это дело

Новости

Экс-акционеры ЮКОСа попробуют взыскать компенсацию с России в Индии

Они уже подали соответствующее ходатайство в один из местных судов

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Экс-акционеры ЮКОСа попробуют взыскать компенсацию с России в Индии Они уже подали соответствующее ходатайство в один из местных судов

Новости

Россия оспорила аресты миллионов долларов по делу ЮКОСа во Франции

Речь идёт о платежах, предназначавшихся «Роскосмосу» и «Космической связи»

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Россия оспорила аресты миллионов долларов по делу ЮКОСа во Франции Речь идёт о платежах, предназначавшихся «Роскосмосу» и «Космической связи»

Новости

Совладельцев ЮКОСа заподозрили в незаконном получении акций

Россия считает, что топ-менеджеры компании в принципе не имели права обращаться в Гаагский арбитраж

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Совладельцев ЮКОСа заподозрили в незаконном получении акций Россия считает, что топ-менеджеры компании в принципе не имели права обращаться в Гаагский арбитраж

Ситуация

Интерпол отказался объявлять Ходорковского в розыск

Интерпол отказался объявлять Ходорковского в розыск

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Ситуация

Интерпол отказался объявлять Ходорковского в розыск Интерпол отказался объявлять Ходорковского в розыск

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