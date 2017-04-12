Следственный комитет пытается установить местонахождение Михаила Ходорковского, чтобы вернуть его обратно в Россию. Об этом РИА «Новости» рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Поиск проводится в связи с расследованием уголовного дела о причастности Ходорковского к совершению особо тяжких преступлений, связанных с убийством мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушениями на убийство управляющего компании East Petroleum Handelsges mbH Евгения Рыбина.

Представитель СКР уточнила, что для получения достоверной информации о месте нахождения Ходорковского ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Ходорковский в своем твиттере отреагировал на сообщение СК, отметив, что с 14 по 15 апреля он будет в Таллине на конференции движения «Открытая Россия».