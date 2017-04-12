СКР пытается установить местонахождение Ходорковского Без этих данных следствию не удастся экстрадировать его в Россию
Следственный комитет пытается установить местонахождение Михаила Ходорковского, чтобы вернуть его обратно в Россию. Об этом РИА «Новости» рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Поиск проводится в связи с расследованием уголовного дела о причастности Ходорковского к совершению особо тяжких преступлений, связанных с убийством мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушениями на убийство управляющего компании East Petroleum Handelsges mbH Евгения Рыбина.
Представитель СКР уточнила, что для получения достоверной информации о месте нахождения Ходорковского ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Ходорковский в своем твиттере отреагировал на сообщение СК, отметив, что с 14 по 15 апреля он будет в Таллине на конференции движения «Открытая Россия».
В феврале 2016 года российское бюро Интерпола объявило Ходорковского в международный розыск. В центральном бюро организации отказались включить бывшего главу ЮКОСа в список разыскиваемых, посчитав, что уголовное преследование политически мотивировано.
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